„Čeština trpěla.“ Etzler chystá vystoupení. Za 350 korun

„Pod názvem Čáry v písku přináší Magnoli další unikátní setkání, tentokrát s proslulým novinářem a spisovatelem Tomášem Etzlerem. To se uskuteční v úterý 15. dubna 2025 od 19:00 v prostředí multifunkčního prostoru Vnitroblock v pražských Holešovicích a moderovat ho budou Tonda Parma a Tomáš Poucha z Magnoli,“ stojí ve facebookové pozvánce na akci.

Pracoval v Číně i v USA

Tomáš Etzler je mezinárodně oceňovaný novinář, který se nesmazatelně zapsal i do historie prestižní stanice CNN. Dokumentarista a spisovatel, který našel odvahu zpracovat témata z těch nejextrémnějších míst ve světě a dosáhl na nejvyšší mety svého oboru. Mj. je prvním Čechem oceněným cenou Emmy za testování přenosu dat. Také vášnivý sportovec, který od dětství trpí ADHD a netajil se ani s problémy s alkoholem. Po úspěchu svých knih, v nichž se čtenáři sdílí zážitky z novinářského působení v Číně, se Etzler v současné době vrací do svých amerických let a pracuje na třetí knize s pracovním názvem Má americká cesta. Jak s přibývajícím věkem prožívá svoje neobvyklé příběhy? Jaký je jeho recept na zklidněný a spokojenější život? Čáry v písku jsou neformální, ale moderovaná setkání lidí, kteří chtějí překračovat zdánlivě nepřekročitelné hranice v životě. Návštěvníci mohou naslouchat hostům, diskutovat nebo i sdílet svoji vlastní zkušenosti.

Jsem mírný dyslektik, těžký ADHD

Diagnózu ADHD Etzler dlouhodobě netají. „Hele, žil jsem 26 let v zahraničí. Celou tu dobu pracoval pro americké zaměstnavatele, a to i v době, kdy jsem pracoval pro ČT, dodnes pracovně v angličtině komunikuji téměř denně. V angličtině přemýšlím, často i sním. A mám ADHD. Snažil se to spravit už můj táta – češtinář, ale marně,“ napsal před lety na síti X.

A také: „Jsem mírný dyslektik, těžký ADHD, často píšu zbrkle. Žil jsem 26 let v zahraničí, kde jsem se moc s Čechy nestýkal a živil se výhradně v angličtině. Takže čeština trpěla. Dodělávám knihu a mí editoři při korekcích strašně trpí. Naštěstí je ale zajímá obsah. A ten se jim líbí.“

