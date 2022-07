„Chceme obchodovat s Ruskem.“ Sergej Lavrov byl na návštěvě. A našel spojence

Anketa Podporujete zavedení eura v ČR? (Ptáme se od 25. 7. 2022) Podporuji 2% Nepodporuji 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18940 lidí

Přestože Uganda tehdy oficiálně nevyjádřila svůj postoj k rusko-ukrajinskému válečnému konfliktu, prezidentův syn a velitel pozemních sil Muhoozi Kainerugaba naznačil, že Rusko mělo k invazi na Ukrajinu závažné „bezpečnostní“ důvody.

V tomto týdnu prezident Ugandy potvrdil, že jejich obchodní vztahy s Ruskem budou i přes válku na Ukrajině pokračovat. „Chceme obchodovat s Ruskem. Chceme obchodovat se všemi zeměmi světa. Nevěříme v nepřátelství něčího nepřítele. Ne! Chceme si udělat vlastní nepřátele, ne bojovat s nepřáteli jiných lidí,“ napsal prezident Ugandy ve svém tweetu k setkání s ministrem zahraničí Ruské federace Sergejem Lavrovem. Nechyběla ani společná fotografie, jak si představitelé obou zemí potřásají rukou.

We want to trade with Russia. We want to trade with all countries of the world. We don’t believe in being enemies of somebody’s enemy, No! We want to make our own enemies not fight other people’s enemies. pic.twitter.com/XQgpWoNKjQ