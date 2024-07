„Chcete, aby Biden měl červené tlačítko?“ Politik před otázkou doslova utekl

Po prezidentské debatě na CNN mezi současným prezidentem Joe Bidenem a bývalým prezidentem Donaldem Trumpem, v níž Biden předvedl ne úplně přesvědčující výkon, se ve Spojených státech rozšířila debata o Bidenově způsobilosti. „Je nemožné uvěřit, že by někdo, kdo viděl jeho vystoupení v debatě, mohl zůstat povzneseně přesvědčen o Bidenově mentální obratnosti předsedat arzenálu jaderné apokalypsy, který by za čtyři a půl roku zůstal pod jeho jednostrannou kontrolou,“ píše novinář Michael Tracey s tím, důrazem na fakt, že pokud by byl Biden znovuzvolen, na konci příštího volebního období by mu bylo 86 let.

Obavy z předvolební situace ve Spojených státech však mají nejen Američané, ale také spojenci USA. Ti se obávají, že politický zmatek v USA by mohl oslabit americké vedení a schopnost čelit globálním výzvám.

Novinář Tracey zpochybňuje Bidenovu kognitivní způsobilost kvůli jeho pokročilému věku a poukazuje na nedávné projevy zhoršení jeho mentálního stavu. Tracey zdůrazňuje, že zásadní je otázka Bidenovy schopnosti ovládat jaderné kódy a měla by být veřejně diskutována, protože jde o rozhodování, které má potenciál ovlivnit životy milionů lidí.

Pravomoc použití jaderných zbraní patří prezidentovi jako vrchnímu veliteli. Prezident může požádat o radu své vojenské poradce, ale konečné rozhodnutí je na něm a armáda či Kongres nemohou jeho rozkaz zrušit.

Kromě otázky jaderných kódů Tracey upozorňuje na další významné situace, které by Biden musel zvládat jako prezident. „Scénář jaderného zničení je samozřejmě nejhorší, ale existuje spousta dalších scénářů s nižší závažností, které však mají stále obrovské následky a které by měly být rovněž vzaty v úvahu. USA v současnosti umožňují přeshraniční raketové údery na území Ruska, což je okolnost, která by většině prezidentů z dob studené války způsobila úzkostné aneurysma,“ píše novinář a dále jmenuje i potenciální válku Izraele s Hizballáhem, která by se mohla rozšířit do většího regionálního konfliktu.

„Napadnou tyto věci někdy zoufalé ,zasvěcence z Demokracie'? Nebo jsou jejich mozky natolik pokřivené Trumpovým obsedantním horečnatým snem, že si doslova nedokážou představit ani jiné potenciální nevýhody kognitivně narušeného prezidenta, než že by mohl mít problém vyhrát ve Wisconsinu?“ ptá se Tracey, který tvrdí, že Bidenův kognitivní stav a schopnost zvládat takové krizové situace by měly být klíčovými faktory při hodnocení jeho způsobilosti k výkonu prezidentského úřadu.

Někteří demokratičtí kongresmani jako Llyod Doggett a Raúl Grijava již vyzvali Bidena, aby ukončil svou kandidaturu do Bílého domu.

4. července se ve Spojených státech slaví Den nezávislosti. Tento svátek připomíná přijetí Deklarace nezávislosti v roce 1776, kdy třináct amerických kolonií prohlásilo svou nezávislost na Velké Británii. Den nezávislosti je významným národním svátkem a je oslavován různými způsoby, včetně ohňostrojů, průvodů. Tracey se osobně zúčastnil průvodu ke 4. červenci v Ridgefield Parku v New Jersey, kde se pokusil položit kongresmanovi Joshu Gottheimerovi otázku týkající se Bidenovy způsobilosti.

„Politici milují průvody. Dupou si, jako by jim to tam patřilo, a vesele si potřásají rukama s náhodnými lidmi, kteří většinou nemají ani ponětí, kdo jsou, ale předpokládají, že jsou důležití. A tak když Gottheimer procházel po trase průvodu s širokým úsměvem na tváři, položil jsem mu jednoduchou otázku, kterou jsem nabádal všechny, aby položili každému ,zasvěcenému demokratovi', kterého najdou,“ popisuje Tracey situaci ve svém článku.

„Měl by mít Joe Biden ve svých 86 letech na starosti odpalovací kódy jaderných zbraní?" zněla otázka, kterou novinář položil demokratickému členovi Sněmovny reprezentantů USA.

Gottheimer však otázku ignoroval a pouze Traceymu popřál „šťastný 4. červenec“. „Doslova utekl, dychtivý vrhnout se na své čiperné radostné řeči – mnohem příjemnější než odpovídat na relevantní otázku, která je v životním zájmu veřejnosti,“ vnímá Tracey.

Po sledování Gottheimera až na konec trasy průvodu se novinář pokusil položit otázku znovu, ale kongresman se vymlouval a snažil se uniknout. Někteří Gotthemerovi podřízení si později také uvědomili přítomnost novináře a pokusili se mu zabránit v položení otázky, což vyústilo v malou „scénu", kdy Tracey čelil i hrozbě zatčení od policisty. „Situaci jsem s policistou uklidnil a vysvětlil mu, že se jedná o člena Kongresu, který na veřejné akci usiluje o hlasy voličů, a že tím, že se pokouším v klidu položit svou otázku, nikoho ,neobtěžuji'. Nejistě souhlasil a uznal, že mohu pokračovat,“ popisuje Tracey.

Gottheimer se poté před Traceym začal schovávat. „Kongresman se schoval do vlastenecké budky velkého maršála průvodu, zřejmě v domnění, že mi tím zabrání v položení mé otázky přes otevřenou římsu. Byl ode mě asi dva metry, v přímém doslechu, takže jsem otázku položil ještě dvakrát,“ vypráví Tracey o svých snahách získat od kongresmana odpověď. Ten ho však i nadále ignoroval a předstíral, že neslyší.

Poté novinář od svých snah už upustil. Závěrem tak konstatuje, že Josh Gottheimer se očividně nechce vyjádřit k otázce, zda Joe Biden bude ve věku 86 let schopen kontrolovat jaderné kódy a považuje Gottheimerovu reakci za ukázku toho, jak se Demokratická strana vyhýbá debatě o Bidenově kognitivním stavu a schopnosti zvládat náročné prezidentské povinnosti.