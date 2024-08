„Chcete mír? Volte Trumpa.“ Soupeřka a veteránka podpořila exprezidenta

„Pokud milujete naši zemi tak jako já, pokud si vážíte míru a svobody tak jako já, zvu vás, abyste se ke mně připojili a udělali vše, co je v našich silách, abychom zachránili naši zemi a zvolili prezidentem Donalda J. Trumpa a poslali ho zpět do Bílého domu,“ apelovala na demokraty, republikány i nezávislé v pondělí v Detroitu bývalá členka Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických Tulsi Gabbardová.

Gabbardová sama kandidovala na prezidentku v demokratických primárkách v roce 2020. V březnu 2020 Gabbardová ukončila svou prezidentskou kandidaturu a podpořila Joea Bidena. V říjnu 2022 však ze strany odešla, aby se stala nezávislou političkou.

Jako důvod pro svůj odchod uvedla, že se s Demokratickou stranou rozchází v názoru na zahraniční politiku a sociální otázky. V následujících letech začala vystupovat na konzervativních konferencích a v srpnu 2024 podpořila Donalda Trumpa coby republikánského kandidáta na prezidenta v listopadových volbách.

Gabbardová byla 17 let u havajské armádní národní gardy. V Iráku během let 2004 a 2005 byla nasazena v polní lékařské jednotce a v letech 2008 až 2009 byla umístěna v Kuvajtu jako velitelka čety armádní vojenské policie.

Během svého pondělního vystoupení s Trumpem reflektovala své zkušenosti z vojenské služby a zdůraznila vysokou cenu války, kterou ona a její spolubojovníci zažili. Promluvila o tragických ztrátách během nasazení v Iráku a zdůraznila, že Trump rozumí tíži odpovědnosti za životy vojáků. „Trump chápe těžkou odpovědnost, kterou nese vrchní velitel za život každého z nás. Ať už jste voják, letec, mariňák nebo námořník, v rozhodnutích, která činí, nás má stále na srdci,“ uvedla Gabbardová.

„Mohli jsme to vidět během jeho prvního prezidenství, kdy nejenže nezačal žádnou novou válku, ale staral se i o to předejít válkám novým,“ řekla a pochválila Trumpa za „odvahu setkat se s protivníky, diktátory, spojenci a partnery ve snaze o mír a válku považoval za poslední možnost“.

To samé se dle jejích slov nedá říct o demokratické kandidátce na prezidentku Kamale Harrisové. Gabbardová odsoudila současnou administrativu Joea Bidena, která nyní „čelí mnoha válkám na mnoha frontách v regionech po celém světě a jsou blíže na pokraji jaderné války, než jsme kdy byli“.

Trump by dle jejího přesvědčení podnikl kroky k zajištění míru. „To jen jeden z důvodů, proč jsem odhodlaná udělat vše, co můžu, pro to, aby byl Trump zpátky v Bílém domě, kde nám znovu může sloužit jako vrchní velitel,“ prohlásila Gabbardová. „Protože jsem si jistá, že jeho prvním krokem bude nás přivést zpět od kraje války,“ dodala s tím, že Amerika nemůže prosperovat, pokud není mír a Američané nemohou žít svobodně „dokud máme vládu, která se mstí svým politickým protivníkům a podkopává naše občanské svobody“.

Ze zneužívání politické moci obvinila i Harrisovou. „Kamala Harrisová to dělala během posledních tří a půl let a nebude váhat, aby to udělala znovu, pokud bude zvolena prezidentkou,“ varovala Gabbardová. Trump byl podle ní cílem této „msty“ proto, že demokraté nechtějí, aby republikánští voliči vůbec měli možnost pro něj hlasovat. Promluvila o právních sporech Donalda Trumpa, o nichž sám mnohdy hovoří coby o politických procesech.

„My jako Američané musíme stát společně, abychom odmítli tuto kulturu politické odvety a zneužívání moci proti svobodě,“ prohlásila Gabbardová. „Nemůžeme dovolit, aby naše zem byla zničena politiky, kteří staví svou vlastní moc nad zájmy Američanů, našich svobod, naší budoucnosti.“

I was a Democrat for over 20 years. Today, I endorsed Donald Trump for President. WATCH to hear why: pic.twitter.com/lwA8FYFx8h — Tulsi Gabbard ?? (@TulsiGabbard) August 26, 2024

