„Chtít jejich smrt je slušnost.“ Umělec z pořadu ČT přidal a chytil se do pasti

Jak jsme již včera informovali, za jeden díl podcastu Insider se jeho autorům z Info.cz dostalo nevítané pozornosti. Hostem pořadu byl miliardář Pavel Tykač, vlastník společnosti Czech Coal (kterou překřtil na Sev.en Group) a elektrárny Chvaletice. Výběr hosta zřejmě popudil umělce, dokumentaristu Vladimíra Turnera. Na twitteru napsal: „Upřímně vám přeju smrt v bolestech, a to samý celejm vašim rodinám.“

Turner v tweetu neupřesnil, zda mají zemřít v bolestech Tomáš Jirsa a Michal Půr, kteří s Tykačem mluvili, nebo jenom miliardář či dokonce všichni tři. Jak ovšem odhalil Michal Půr, Turner přece jenom věc komentoval. A to na instagramu. Kde z něho vylezlo: „Chtěl bych zdůraznit, že smrt přeju všem oligarchům, kteří zničili tuhle zemi a životy lidí. Což vidím jako slušnost, ne urážku.“

„Hele, kdo tady říkal, že Vladimír Turner ten tweet smazal a někde si sype popel na hlavu? Haha. Kdybyste to blbě pochopili, tak to nebyla urážka, ale slušnost,“ rýp si Půr.

Hele, kdo tady říkal, že Vladimír Turner ten tweet smazal a někde si sype popel na hlavu? Haha. Kdybyste to blbě pochopili, tak to nebyla urážka, ale slušnost. pic.twitter.com/2NVslNuw7b — Michal Pur (@michalpur) March 11, 2021

„Osobně oceňuji řadu lidí, kteří se k tomu postavili čelem a nejvíc oceňuji lidi z Turnerova myšlenkového okolí, kteří to odsoudili, i když za to schytali hejt. Anebo mi to napsali. Myslím si, že je potřeba občas nakreslit čáru do písku, že války se vedou sice neúprosně a vášnivě, ale smrt se protivníkovi nepřeje, a zejména ne jeho dětem a rodině.

Já osobně na sobě pozoruji klesající vůli trávit čas kulturními válkami a spory, které nás nikam neposouvají. Ambicí je napřít čas do Insideru a tam spíš ty bubliny propichovat, a ostatním věcem nevěnovat pozornost, pokud to jen trochu půjde,“ vyjádřil se k celé záležitosti druhý moderátor podcastu Tomáš Jirsa, který o Turnerovi také jako první napsal.

Osobně oceňuji řadu lidí, kteří se k tomu postavili čelem a nejvíc oceňuji lidi z Turnerova myšlenkového okolí, kteří to odsoudili, i když za to schytali hejt. Anebo mi to napsali. — Tomáš Jirsa (@tomasjirsa) March 11, 2021

Já osobně na sobě pozoruji klesající vůli trávit čas kulturními válkami a spory, které nás nikam neposouvají. Ambicí je napřít čas do @InsiderCz a tam spíš ty bubliny propichovat, a ostatním věcem nevěnovat pozornost, pokud to jen trochu půjde. — Tomáš Jirsa (@tomasjirsa) March 11, 2021

Mezi těmi, kdo vyzval Turnera k omluvě, byl kupříkladu klimatický reportér Deníku Referendum Radek Kubala. Nejprve zmínil, že je poslední, kdo by se Tykače nebo Půra a Jirsy zastával. „Vždycky budu upozorňovat, když budou pracovat a psát v zájmu uhlobaronů. Ale přát jim smrt, to je fakt trochu moc. Sorry jako, měl by ses omluvit...“ vzkázal Turnerovi.

Já jsem asi ten poslední, kdo by se zastával Tykače nebo „křéťa boys“ @tomasjirsa a @michalpur. A vždycky budu upozorňovat, když budou pracovat a psát v zájmu uhlobaronů. Ale přát jim smrt, to je fakt trochu moc. Sorry jako, @vladimir_turner, měl by ses omluvit... https://t.co/dTD6EkZZOS — Radek Kubala (@RadKubala) March 10, 2021

