„Chucpe. Nesmí jim to projít.“ Švihlíková ukázala na ty, kteří s nástupem Trumpa otočili

Prezident USA Donald Trump má na různá témata mnoho spolupracovníků, ale ti lidé nejsou zcela ve shodě. Někteří mají ostře protičínské názory, ovšem např. Elon Musk v Číně úspěšně dělá byznys. „Politika USA je imperiální, neokoloniální. Trump má tendenci nabrat si toho na sebe moc, pak to nebude zvládat,“ obává se ekonomka Ilona Švihlíková ve vysílání Inovace Republiky. „Představa, že Američané všechno utlučou sankcemi a cly, není úplně realistická, což neznamená, že to nezkusí, minimálně v té první fázi,“ domnívá se Švihlíková.

Začátek velkých změn

Trump podle ekonomky už svým inauguračním projevem ukázal, že po jeho nástupu do funkce nenastane v USA kontinuita, ale velká diskontinuita oproti Bidenovi, což vlastně Trump plní už od prvního dne v úřadu prezidenta. „Ať je to stažení z pařížské klimatické dohody, ať je to zahájení deportace migrantů nebo razantní vyjednávání, já bych řekla spíš vydírání, týkající se Mexika, Kanady. Tohle ukázal už v prvních dnech, ba přímo hodinách. A pokračuje v tom, že některé organizace přestává financovat nebo z nich vystupuje,“ připomněla Švihlíková.

Trumpovo univerzální kladivo

A že si nemyslí, že Trump své „univerzální kladivo“ nakonec nepoužije. „Ale USA neobnoví svou ekonomickou páteř tím, že uvalí clo na všechny kolem. Musí především udělat obrovskou obnovu doma,“ zdůraznila ekonomka.

USA mají podle ní infrastrukturu v příšerném stavu. Trump o tom mluvil už ve svém prvním prezidentském období. „Mají obrovské zadlužení, slabou profesní přípravu pro průmysl. Často ji suplují odbory, což je zvláštní model, který u nás v Evropě neznáme. Je tam také naprosto nedostupné bydlení, snad ještě horší situace než u nás. To vše se nevyřeší cly,“ zdůraznila Švihlíková.

USA se podobají rozvojové zemi

Uvalování cel a snaha poškozovat jiné země USA dál nedovede. Je to negativní cesta. „Pozitivní je podívat se na to. USA se v řadě ohledů podobají spíše rozvojové zemi, co se týká veřejných statků, dostupnosti zdravotnictví. To nezlepším tím, že budu sankcionovat Rusko, Čínu, Japonsko, protože něco vyrábějí levněji, lépe nebo inovativněji. Nejsem si jistá, jestli si tohle Trump uvědomuje. Zatím cla bere jako preferovaný nástroj, počátek vyjednávání. Jsme na začátku; uvidíme, jakým způsobem se bude jeho prezidentování vyvíjet dál,“ uvažuje ekonomka.

Cenzura a svoboda slova

Za pozitivní Švihlíková považuje, že pod vlivem změny situace v USA snad také v Evropě dojde k určitému názorovému posunu a k odstranění cenzury. Zdůraznila, že si neidealizuje ani Trumpa, ani jeho spolupracovníka Muska, ale nastolení svobody slova už v inauguračním projevu považuje za důležité. Snaha umlčet „nevhodné“ názory přitom v USA byla silná, podobně jako v Česku.

„Vzpomínám si, že jeden den se bojovalo v Afghánistánu za Prahu, a když Američané odtamtud utekli, byl to doslova úprk, tak se rozhostilo ticho... Teď to bude totéž. Mnozí říkali, že z Green Dealu nelze vystoupit. Teď ti samí lidé začínají říkat, že on ten Trump má pravdu. Novináři najednou prozřou. Před rokem člověk něco řekl a byl hned dezinformátor, agent, šváb. A najednou to je: Asi musíme, když on ten Trump… Je to ubohé, zvedá se mi z toho žaludek. Jsem mnohem radši, když mám proti sobě ekologického aktivistu, který je naivně hloupý… Vezměme si příznivce migrace, kteří budovali nový krásný svět. Když někdo poukázal na násilí na ženách v některých zemích, byl hned fašista, nacista. A teď ti stejní lidé: ‚Musíme tu migraci nějak… Ono se to nějak vymklo…‘ To je chucpe, tohle sledovat. Musíme se zasadit o to, aby jim to neprošlo,“ zdůraznila Švihlíková.

Podle ekonomky žijeme v době přeuspořádání světa. Změnit se mohou dokonce i hranice států. „Všechno se přeskládává. Není lehké v tom žít, ale je to fascinující... Tedy bylo by, kdyby si člověk dokázal udržet odstup,“ uzavřela Švihlíková.