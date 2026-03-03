Česká pošta: Novým ředitelem Balíkovny je Martin Kment

Zkušený odborník v oblasti logistiky Martin Kment se dnes stal novým ředitelem Balíkovny. Mezi hlavní priority nového ředitele a týmu, který s Martinem přichází, bude dostat Balíkovnu do provozního zisku. „Svoji strategii stavíme na třech bodech - zvýšit kvalitu doručení, s respektem přistupovat k zaměstnancům a zapojit se do mezinárodní přepravy,“ doplňuje Martin Kment. Počítá s tím, že stávající obchodní model Balíkovny dozná velkých změn, a pokračuje: „Chceme zvýšit podíl na českém trhu a stát se jedním z významných hráčů ve středoevropském regionu.“

Foto: Hans Štembera
Popisek: Česká pošta, ilustrační foto

V minulosti, když působil na České poště jako ředitel divize logistických služeb, přesahovala kvalita doručení zásilek významně 90 %. K takové úrovni obsluhy se bude chtít určitě zase vrátit. „Jedním z mých cílů je spokojenost napříč celým působením Balíkovny - našich zákazníků, kteří od nás očekávají službu na úrovni. Našich zaměstnanců, kterým má práce přinášet radost a spravedlivé ocenění. A také zástupců našeho vlastníka, pro které je tento sektor služeb stále významnou součástí běžného života občanů,“ přibližuje záměry Kment.

Podobně to vidí i Ondřej Škorpil, pověřený generální ředitel mateřské společnosti Česká pošta: „Věřím, že Martin jako zkušený manažer dokáže reformovat byznys model tak, aby Balíkovna byla spolehlivým přepravním partnerem. Martin coby někdejší ředitel logistiky její prostředí velmi dobře zná, přeji mu mnoho úspěchů.“

Martin Kment (48) se v oboru supply chain pohybuje přes 20 let. Spoluvytvářel strategii logistiky Škoda AUTO, pracoval v Německu, Indii, Africe, Rusku nebo v Mexiku. Spolupracoval na projektech společností BMW, Pilsner Urquell, DHL, Českých drah a řady dalších. V letech 2020 - 2022 působil jako ředitel divize logistických služeb České pošty. Naposledy rozvíjel své investorské aktivity na platformě Patero. Mluví plynně anglicky, rusky a německy.

