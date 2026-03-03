Česká pošta: Novým ředitelem Balíkovny je Martin Kment

V minulosti, když působil na České poště jako ředitel divize logistických služeb, přesahovala kvalita doručení zásilek významně 90 %. K takové úrovni obsluhy se bude chtít určitě zase vrátit. „Jedním z mých cílů je spokojenost napříč celým působením Balíkovny - našich zákazníků, kteří od nás očekávají službu na úrovni. Našich zaměstnanců, kterým má práce přinášet radost a spravedlivé ocenění. A také zástupců našeho vlastníka, pro které je tento sektor služeb stále významnou součástí běžného života občanů,“ přibližuje záměry Kment.
Podobně to vidí i Ondřej Škorpil, pověřený generální ředitel mateřské společnosti Česká pošta: „Věřím, že Martin jako zkušený manažer dokáže reformovat byznys model tak, aby Balíkovna byla spolehlivým přepravním partnerem. Martin coby někdejší ředitel logistiky její prostředí velmi dobře zná, přeji mu mnoho úspěchů.“
Martin Kment (48) se v oboru supply chain pohybuje přes 20 let. Spoluvytvářel strategii logistiky Škoda AUTO, pracoval v Německu, Indii, Africe, Rusku nebo v Mexiku. Spolupracoval na projektech společností BMW, Pilsner Urquell, DHL, Českých drah a řady dalších. V letech 2020 - 2022 působil jako ředitel divize logistických služeb České pošty. Naposledy rozvíjel své investorské aktivity na platformě Patero. Mluví plynně anglicky, rusky a německy.
