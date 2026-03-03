Premiér Babiš: Chováte se úplně stejně jako za covidu

Takže dámy a pánové. Dobrý den, vážení spoluobčané. Já nemám ve zvyku vystupovat v situaci, kdy opozice navrhuje body, ale vystupuju tady proto, abych vás, kteří se nacházíte na Blízkém východě, informoval o aktuální situaci ohledně repatriace našich spoluobčanů. Ta situace se dynamicky mění.
Začal bych s tím, že vy, kteří jste v zahraničí přes cestovní kanceláře, tak máte samozřejmě svého přepravce a s tím musíte komunikovat. Já samozřejmě se snažím poskytovat informace on-line. Za prvé. Smartwings lítá každý den z Dubaje, každý den. Letí ve 20.00. Dnes ten let je vyprodán, ale přiletí i zítra a de facto každý den až do odvolání. Vy, kteří jste v Salála a hlavně ty rodiny ze Zanzibaru a další. Bohužel letadlo Smartwings, které bylo na cestě do Salála, byl útok dvou dronů na přístav a letadlo se muselo vrátit do Egypta. A čeká se, jakým způsobem vlastně, jestli bude otevřen ten vzdušný prostor nebo ne.
Ohledně Maskatu. Dneska dvě letadla Smartwings mají plno, vrací se a my jsme poslali ten velký Airbus do Maskatu a je určen pro ty, kteří nemáte vlastně letenky s nějakou jinou společností. Dneska 17.30 to letadlo přistane v Maskatu, naloží 90 lidí. A právě jsem se domluvil s ministrem Macinkou, že se pro vás vrátí ve čtvrtek, abyste to věděli. Není pravda, že systém Drozd nefunguje. Pravda je taková, že systém eviduje veškeré hovory a kdo se nedovolá, tak mu voláme nazpátek.
Takže my samozřejmě děláme repatriační lety. Malý airbus odletěl do Ammánu v 15.10. Momentálně je v pozici, že doveze dnes večer, ještě předtím než jordánský vzdušný prostor bude uzavřen, lidi nazpátek do České republiky a hned vyletí do Egypta.
Malá CASA C-295, repatriační let hlavně pro lidi, kteří se dostali autobusy z Izraele do Egypta, dnes přistane v Egyptě v 17.30 a naloží asi 42 lidí. Ta druhá CASA, která je v Sinaji na operaci naší armády, ta bude taky asi použita, ale ta je v jiném technickém vybavení. No, a když se vrátí ten malý Airbus z Jordánska, tak poletí zase směr Egypt.
Takže já chci jenom říct, že my samozřejmě tohle řešíme od soboty. A já jenom chci říct opozici, proč tady říkáte, že chcete s námi diskutovat? Vždyť vy nejste normálně schopni diskutovat s námi. Proč tady mluvíte ty věci, které jsou nepravdivé, že nás kritizujete, že jsme zasedli až v pondělí? Od soboty? Nebo chceme se bavit o tom... A sedí tady paní bývalá ministryně Černochová, a ta si dobře pamatuje, jak to bylo v Izraeli, jak se na to premiér vykašlal, Lipavský taky. A kdyby ona nezasáhla, tak tehdy ta repatriace po naší kritice 10. října, vzniklo to 7., by žádná nebyla. Tak já nevím, proč s námi chcete diskutovat, když vy nejste schopni s námi diskutovat.
My to řešíme on-line, řešíme to on-line. A samozřejmě chtěl bych hlavně poděkovat Smartwings, protože oni skutečně dělají maximum pro to a samozřejmě mají tam své klienty a když mají volno, tak ty lidi, kteří mi píšou, tak je postupně dostáváme na ta volná místa. Takže pokud někdo volá panu Rakušanovi, tak volejte mně nebo pan Rakušan je může na mě přesměrovat.
Takže to děláme samozřejmě. Můžete se smát, že děláme dispečera... Já to dělám rád pro ty lidi, já to dělám rád pro ty lidi, kteří jsou tam s malými dětmi, kteří tam mají miminka, kteří mají některé děti s autismem a my jim pomáháme. A to je naše role, tak to děláme.
Takže vůbec nechápu, proč tady se chováte úplně stejně jako za covidu, kdy jste nám taky nepomohli a kdy tehdy šlo o životy lidí. A mě to jenom jako mrzí, takže já tady jsem vystoupil kvůli lidem. Pokud vy chcete s námi nějak normálně komunikovat, tak se podívejte, co dáváte na sítě, co tady vlastně říkáte. Můžu vás jenom ubezpečit, že od rána do noci nic jiného neřešíme, jenom repatriaci našich spoluobčanů.
Takže proto jsem tady vystoupil, aby lidi věděli tyhle aktuální informace. Takže nadále samozřejmě se můžete na nás obracet. A já místo toho, abych natočil tohle video, tak jsem ho udělal tady. Takže děkuju za pozornost.
Ing. Andrej Babiš
