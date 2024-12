„Chytré. Teď to bude vypadat jako odveta.“ Jak si Ukrajinci „hrají“ s raketami

Válka na Ukrajině trvá již dva a třičtvrtě roku a z tohoto dlouhého období mohou Ukrajinci jen krátce používat americké raketové systémy dlouhého doletu ATACMS. Končící americký prezident Joe Biden teprve nedávno povolil Ukrajincům udeřit na některé vzdálenější ruské vojenské cíle. Ale americký vojenský analytik Tyler Weaver upozorňuje, že ani Rusové nezahálejí a systémy ATACMS Ukrajincům úspěšně ničí.

„Jak jsem již naznačil, Rusové se v tuto chvíli ve skutečnosti nikoho nesnaží odradit – pouze (celkem úspěšně) zastavují raketové střely Západu na Ukrajinu. Pauza v náletech ATACMS byla pravděpodobně způsobena ztrátou několika odpalovacích zařízení na konci listopadu,“ napsal Weaver na sociální síti X, kde také uveřejnil video s několika dobře viditelnými explozemi.

As I suggested earlier, the Russians aren't actually trying to deter anyone at this point - they're just (pretty successfully) interdicting the West's missile ratlines into Ukraine.



The pause in ATACMS raids was likely due to the loss of several launchers at the end of November. https://t.co/EfhLjBjtf1 pic.twitter.com/9AtBYaKKSJ — Armchair Warlord (@ArmchairW) December 12, 2024

„Tento úder ATACMS se zdá být ukrajinským preemptivním úderem na ruské území před plánovaným rozsáhlým ruským raketovým úderem proti Ukrajině,“ lze se dočíst ve spojitosti s videem. Důkazem by mělo být, že již 14 dní dochází k přesunům u strategického letectva. „Ukrajina nyní může předstírat, že plánovaný úder je odvetou, a navíc doufá, že Rusové skutečně udělají něco eskalačního, co mohou využít k PR. Ukrajina používá tyto střely jako geopolitické šachové figurky víc než jako zbraně. Hrají chytrou hru,“ stojí u videa, které sdílel analytik Scott.

This ATACMS strike seems to be Ukraine preemptively striking Russian territory before a scheduled large scale Russian missile strike. We’ve seen about two weeks of strategic aviation rebasing which is a strong indicator that another large strike package is being prepared. Ukraine… https://t.co/zvqrqHR2UW — ayden (@squatsons) December 12, 2024

Otázkou je, zda Ukrajinci nešlápli vedle a nezašli dál, než by bylo Američanům milé, protože v minulosti se objevovaly informace o tom, že Ukrajinci mohou rakety využít možná jen k udržení svých jednotek v ruské Kurské oblasti.

Zvolený americký prezident už se proti úderům raketami systému ATACMS na ruské území ostře ohradil.

On paper, Ukraine’s clearance to use ATACMs in Russia was confined to the Kursk region, but of course the AFU can’t hold its position in Kursk regardless of strike capability, so they shot at the airbase in Taganrog instead. Oops. — Big Serge ?????????? (@witte_sergei) December 11, 2024

