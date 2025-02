„Členství v NATO není na prodej.“ Blanár otevřeně. Jaký obchod chtěl udělat Zelenskyj?

Juraj Blanár, ministr zahraničních věcí Slovenské republiky, při své návštěvě Česka zavítal k exprezidentovi Miloši Zemanovi do jeho vily v Lánech, vystoupil v XTV a zamířil do pořadu Rozhovory Jany Bobošíkové, kde hovořil mimo jiné o nástupu Donalda Trumpa a o dopadu na globální mocenské uspořádání a rovnováhu.

Můžeme mít svůj názor, ale musíme respektovat voliče

Prezident Trump vytváří suverénní zahraniční politiku. „Můžeme na to mít různý názor, ale musíme respektovat voliče v USA, kteří si ho zvolili,“ řekl Blanár. A dodal: „Pro Slovensko jako zemi, která sousedí s Ukrajinou, je důležité to, co Trump řekl ještě před volbami. To, že do 24 hodin ukončí vojenský konflikt, byla jakási politická hyperbola. Teď však pověřil zmocněnce, aby jednal do sta dní s dotčenými stranami o ukončení bojů, čímž potvrdil, že to myslí vážně.“

Slovensko pomáhá pragmaticky

Končí třetí rok války na Ukrajině a začíná čtvrtý. „Tento konflikt nemá vojenské řešení, je třeba začít co nejdříve jednat,“ zdůraznil Blanár a posteskl si, že až dosud tato slova nikdo nechtěl poslouchat. „Když jsme řekli, že už nebudeme dodávat žádné zbraně ze zásob naší armády, byli jsme ostrakizovaní. Všichni se ptali, jak je to možné. Zaznělo to i z České republiky. Řekli jsme, že budeme pomáhat našemu sousedovi humanitárně, budeme pomáhat při obrovských výpadcích elektrické energie a v dalších projektech, které jsme dohodli na společných jednáních,“ ujistil ministr slovenské vlády.

Slovensko podle něj přistupuje k Ukrajině pragmaticky. „Nechceme jen jezdit do Kyjeva a ukazovat se, jak pomáháme, ale pomáhat pragmaticky,“ zdůraznil Blanár. Slovensko je také připravené hledat společnou řeč s USA i s aliančními partnery.

Povedeme dialog, budeme hledat řešení

Nesmyslná opatření vedou k poklesu ekonomiky

Slovenský ministr zahraničí se vyjádřil také k zelené politice EU. „V Německu v důsledku přijetí nesmyslných opatření stagnuje ekonomika. Německé firmy se stěhují do USA, kde jsou levnější energie. Naštěstí se už objevují náznaky, že EU Green Deal přehodnotí,“ míní slovenský politik.

Členství v NATO není na prodej

Ministr Blanár zdůraznil, že Slovensko chce mít dobré vztahy s Ukrajinou, přestože se obě země nedokázaly dohodnout v otázce tranzitu ruského plynu. „Chápeme, že Ukrajina je po třech letech konfliktu už vyčerpaná, zrovna tak její prezident,“ řekl člen slovenské vlády.

Nelíbilo se mu však, že prezident Zelenskyj spojil otázku obnovy tranzitu přes ukrajinské území s požadavkem slibu, že Slovensko podpoří vstup Ukrajiny do NATO.

„Členství v NATO není na prodej,“ zdůraznil Blanár a rezolutně dodal: „Pokud budeme ve vládě, Slovensko nebude hlasovat pro členství Ukrajiny v NATO, protože by to byl zárodek třetí světové války. Nemají to jednoduché, ale pro nás je životně důležité, aby na Ukrajině co nejdříve začala jednání. Pokud bude dosahování příměří a míru dlouho trvat, doplatí na to nejvíc Ukrajina. A to si nikdo z nás nepřeje.“