„Co je na tom vtipnýho?“ Moravec vytočil Vondráčka a začalo se to řezat. Pirát Michálek vytáhl mrtvé

Průzkum ukázal, že Andrej Babiš se svým hnutím ANO má podporu asi 27,5 procenta voličů. Druzí jsou Piráti s podporou 21 procent a třetí je hnutí STAN s 11 procenty. Až čtvrtá v tomto volebním modelu skončila ODS se ziskem 10,5 procenta. Za ní se umístilo Okamurovo hnutí Svoboda a přímá demokracie s 9 procenty a pátá skončila TOP 09 s 5,5 procenty.

Ostatní strany už by se do Poslanecké sněmovny nedostaly. Komunisté i ČSSD by po mnoha letech neměli zastoupení ve sněmovních lavicích. Komunisté by získali jen 4,5 procenta a sociální demokraté, kteří mívali za časů Jiřího Paroubka i 30 procent, by teď měli jen 3 procenta hlasů voličů. Hůř už na tom je jen Trikolóra Václava Klause mladšího či Zelení. Sociální demokraty předstihli dokonce i lidovci s předpokládaným ziskem 4 procent hlasů.

Podle spoluautora průzkumu Pavla Ranochy se ukazuje, že část voličů ODS začala preferovat hnutí STAN, protože se jim pravděpodobně zdá, že předseda STAN Vít Rakušan komunikuje s veřejností lépe než předseda ODS Petr Fiala.

Moravec ale obrátil pozornost k hnutí ANO a konstatoval, že voliči ANO pravděpodobně tolerují přešlapy předních představitelů hnutí ANO, jako je třeba Jaroslav Faltýnek.

Podle Vondráčka lidé pravděpodobně ocenili, že premiér jednal rázně v kauze vyšehradské schůzky v restauraci a velmi rychle ve své funkci skončil účastník této schůzky a tehdejší ministr Roman Prymula.

Podle Michálka lze vzestup Pirátů číst jako vzhlížení k určité naději na změnu. „Hnutí ANO už není takovým hegemonem, jakým bylo, a pak je tu poptávka po té naději,“ pravil Michálek.



Zdůraznil také, že je na čase politické síly konsolidovat. „Já jsem přesvědčen, že ta konsolidace politických stran je namístě,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů.

Když dostal slovo Radim Fiala, konstatoval, že už nevznikne úřednická vláda, která by nahradila stávající kabinet. Podle Fialy by se to totiž časově nevyplatilo. Taková vláda by nestihla takřka nic prosadit a už by tady byly volby.

Vondráček si posteskl, že ve Sněmovně se obtížně jedná, když tam působí 9 politických subjektů. Upozornil také na to, že Sněmovna poslední dobou jedná prakticky nepřetržitě, ale poslanci toho mnoho neprojednají. „My zasedáme pořád, ale efektivita je velice nízká,“ konstatoval.

Vedle toho si Vondráček postěžoval, že politici politikaří, což se ukázalo v krajských volbách, kde v 10 ze 13 krajů vyhrálo hnutí ANO, ale v koalici je jen ve třech. Podle Vondráčka to znamená především to, že hnutí ANO má důvěru voličů, ale už není tak dobré v politikaření.

Moravec připomněl, že premiér už ve Sněmovně volal i po tom, aby se místo koronaviru řešil zahrádkářský zákon. A tady už se Vondráček naštval.

„To byl vtip, pane Moravče, v rámci interpelací, pusťte si to,“ žádal moderátora.

„Ale co je na tom vtipnýho, když tady zemřelo tolik lidí,“ kroutil hlavou Michálek.

„Už to tady řešíme asi potřetí. To byl vtip,“ trval na svém Vondráček.

„Takže premiér při interpelacích poslanců pronáší vtipy,“ kroutil hlavou Moravec.

Vondráček na to konto uznal, že všichni poslanci se mají chovat slušně a to včetně premiéra, ale nejde tady jen o premiéra. Slušně by se, podle něj, měli chovat pirátští i jiní poslanci.

Pane moderátore, řiďte to, žádal Fiala

Poté se pánové vrátili k dlouhé frontě mimořádných schůzí, kterou si tato Sněmovna prošla. Vondráček připomínal, že většinu schůzí chtěla svolat opozice a Michálek okamžitě kontroval, že je svolat musela, protože vláda mnohdy nedělá dobře svou práci.

Vondráček si stěžoval, že opozice na schůzích často až příliš dlouho diskutuje o programu.

A Fiala už to v jednu chvíli nevydržel. „Pane redaktore, řiďte to, protože oni se mohou pohádat až venku,“ požádal Moravce.

Pánové se skutečně uklidnili.

Nakonec došlo i na legislativní úpravu, která má pomoci odhalit, kdo je skutečným majitelem firmy odložené ve svěřenském fondu. Vondráček volal po tom, že zákony by měly být psány pro všechny, a nejen proti Babišovi. „Protože Andrej Babiš půjde jednou do důchodu, ale to, co vy tady napácháte, tady zůstane,“ obrátil se na Michálka.

Michálek dal Vondráčkovi v jistém směru za pravdu a poznamenal, že zákon má platit pro všechny a není možné do legislativy implementovat nějaké výjimky, které mohou pomoct Andreji Babišovi jakožto majiteli Agrofertu a premiérovi v jedné osobě.

