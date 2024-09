„Cordon sanitaire? To nebude fungovat.“ Umělci se po volbách vysmáli Fialovi

Zatímco voliči hnutí ANO po volbách slavili, například voliči Pirátů důvod k radosti neměli. Premiér Fiala k volbám uvedl, že výsledky nemůže považovat za úspěch, ale ani za fatální neúspěch. Zeptali jsme se známých osobností, jak hodnotí výsledky voleb. Někteří se dostali i k volbám do Poslanecké sněmovny, které tady máme už příští rok.

Méně STANu, více STAČILO! A jestli se ODS zbaví pana signalisty…

„Výsledky vypadají dobře, jen se mi zdá, že je tam ještě toho STANu moc. Piráti, ti zmizeli, zaplaťpánbůh. I když bohužel nezmizela ta paní Gregorová z Evropské unie. To, co z ní padá, to je jaksi obsahem hned za paní Nerudovou. Paní Nerudová, ta tedy vede, ve svých projevech. A ten STAN, to se divím, že ho vůbec ještě někdo volí,“ kroutí hlavou herec Ivan Vyskočil.

Dostal se i k ODS. „Jestli se ODS po těchto volbách zbaví pana signalisty, tak by to možná k něčemu i mohlo být. Protože on se sice oháněl výsledky pana Kuby, ale pan Kuba s ním myslím vůbec nechce mít nic společného,“ zamýšlí se herec a pokračuje.

„Takže jinak by se mi ty výsledky voleb líbily. Ale chybí tady levice, strašně chybí. A paní Konečná mluví rozumně a mluví mi přímo z duše, tak ta by tam měla zaujmout velmi podstatné místo,“ míní.

Odpověděl i na otázku, zda by se mu podobné výsledky voleb líbily i při volbách do Poslancké sněmovny.

„To by se mně líbilo moc, kdyby to dopadlo podobně. Ale ještě bych si přál, aby tam bylo daleko méně „STANu“, nejlepší by bylo, aby tam nebyl vůbec. Protože já ten STAN považuji za vrcholně nedůvěryhodnou organizaci, raději bych ji nazýval Dozimetr. A to je jen takový ten nejzákladnější jejich malér. A byl bych daleko raději, kdyby tam ještě víc přibylo STAČILO!,“ uzavírá herec.

Fanoušci napříč stranami. A Senát bych úplně zrušil, říká Janda

„Víte co, já se tou politikou teď ani moc nezabývám, nebaví mě to. Mám fanoušky, kteří jsou napříč všemi těmi stranami. Zpívám pro ně, zpívám pro lidi... Co říct k výsledkům voleb? No tak jestli to někdo asi dělal blbě, tak je teď někdo vystřídá. Hlas lidu prostě rozhodne. Ale opravdu to teď moc nesleduji,“ řekl nám zpěvák Dalibor Janda a pokračoval.

„Senát bych úplně zrušil. Mně by se líbil Senát, kdyby tam seděly takové osobnosti, které nejsou „dirigované“ z nějakých politických stran. V prvé řadě, jak na komunální úrovni, tak i v tom Senátu by to měli být lidé, které buď znáte, nebo jsou to opravdu osobnosti, které už mají něco za sebou, něco dokázaly. Ať už to je například někdo jako pan profesor Pavko, pan Grygar... Pak bych šel s úsměvem volit,“ uzavřel populární zpěvák.

Pro ParlamentníListy.cz se vyjádřil i režisér Jiří Adamec: „Výsledky voleb naprosto chápu,“ shrnul stručně a dodal, že předpokládá podobný výsledek i u voleb do Poslanecké sněmovny příští rok.

Obermaierová: Piráti? To víme od začátku, že je to katastrofa

„No mohlo to být lepší, ale je to docela dobrý, ne?“ usmívá se herečka Jaroslava Obermaierová. Na otázku, zda by si přála, aby podobně dopadly i parlamentní volby, které jsou příští rok, odpověděla: „Ještě bych tam někoho přihodila. Asi Konečnou,“ říká a pokračuje.

„Ty Piráti, to víme od začátku, že to je katastrofa, takže to mě nepřekvapuje. To se divím, že ty lidi to nevěděli dřív,“ nechápe.

„Spíš mě vyděsil ten Drahoš s Fischerem. To je velká chyba,“ dostala se i k senátním volbám a pokračovala. „Tihle lidi, kteří už nemají co říct, tedy Drahoš neříká raději nic,“ pokyvuje herečka.

„Já bych chtěla, aby se do vlády dostaly strany, které nechtějí harašit zbraněmi. Lidi, kteří jsou proti válce, ale ne, že to jen říkají, ale že proti tomu také něco dělají,“ vysvětlila.

Krátce se k výsledkům voleb vyjádřil i herec Michal Gulyáš.

„Je to pětikoaliční úspěch. Dělají to dobře, ale strašně jim to trvá. Zatím padli jenom Piráti,“ nešetřil sarkasmem.

Antibabiš koncept je mrtvý

K volbám se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil i hudebník Vadim Petrov. „Na výsledcích voleb mě zaujalo, respektive beru si z nich toto poučení: Předvolební koalice jsou dlouhodobě špatný koncept, a když už, povolební koalice nesmí zničit originální značku - myslím ODS. Důležitá je autenticita a identita strany nebo hnutí. Před i po volbách. Antibabiš koncept je mrtvý. Teď jsem zvědav, jak vládní koalice bude uplatňovat populární cordon sanitaire - tedy nepustit vítěze voleb k moci. Domnívám se, že to v krajích moc fungovat nebude,“ uvedl.