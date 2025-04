„Další trest pro důchodce.“ Schillerová zaútočila na Stanjuru, pak dala výzvu Fialovi

„Nedají si pokoj a nedají. Neuteklo ani půl roku a vláda už má zase na mušce studenty a brigádníky,“ kritizuje Schillerová návrh ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) na zrušení srážkové daně z brigád a přivýdělků.

Srážková daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2025 funguje tím způsobem, že je stanovena sazba 15 % pro ty, kdo pracují na dohodu o provedení práce a jejichž měsíční příjem u jednoho zaměstnavatele nepřesahuje 11 500 Kč. Tato hranice byla zvýšena z předchozích 10 000 Kč od roku 2024, což odpovídá 25 % průměrné mzdy.

Alena Schillerová za stínovou vládu hnutí ANO zdůraznila, že zásadně nesouhlasí s návrhem Fialovi vlády na úplné zrušení této srážkové daně. Uvedla, že tento návrh, který byl „v tichosti ukryt“ do zákona o jednotném hlášení zaměstnavatele, považuje hnutí ANO za „šikanózní útok“ na obyčejné lidi, kteří si během studia, práce či v důchodu chtějí přivydělat.

Anketa Které z menších opozičních stran se dostanou do PSP ČR? Motoristé sobě i STAČILO! 79% Jen Motoristé sobě 1% Jen STAČILO! 17% Ani jedna 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7144 lidí

Dále Schillerová připomněla, že se ze strany ministra financí Stanjury nejedná o první zásah do života lidí pracujících na dohodu o práci. „Zbyněk Stanjura s Marianem Jurečkou, kteří již dříve necitlivě zasáhli do života brigádníků a dohodářů, chtějí do konce svého mandátu zkomplikovat život nejen studentům, ale i důchodcům, rodičům na mateřské dovolené nebo zkrátka všem lidem bez stálého zaměstnání, kteří si za rok vydělají jen pár desítek tisíc korun,“ uvedla Schillerová na tiskové konferenci.

Schillerová vysvětlila, že podle stávajícího systému jsou vedlejší příjmy zdaněny 15% srážkovou daní bez dalšího byrokratického zatížení. Nové návrhy by podle ní znamenaly, že i za malé vedlejší příjmy by lidé museli podávat daňové přiznání, což by znamenalo více papírování a riziko sankcí. „Místo jednoduché daně bez papírování vláda ordinuje zranitelným skupinám nový chaos,“ podotkla Schillerová.

Stanjurovi i Jurečkovi řekla „ne“

Schillerová zdůraznila, že takové změny by byly zvláště problematické pro zranitelné skupiny jako důchodce, studenty, rodiče na mateřské dovolené nebo majitele nemovitostí, kteří by se najednou museli potýkat s novými byrokratickými požadavky kvůli relativně malým částkám.

„Ne, pane Stanjuro, ne, pane Jurečko. Zaměstnanec opravdu nechce hledat daňového poradce kvůli tisícikoruně měsíčně, kterou dostává za práci pro bytové družstvo. A student s jednou letní brigádou neplánuje, že bude příští rok v březnu sedět nad daňovým přiznáním,“ shrnula Schillerová a vyjádřila své pochybnosti o tom, zda existuje nějaká racionální motivace pro tento návrh ministra financí, který sama vnímá jako další zátěž pro občany České republiky.

„Kolik pokut chcete rozdat těm, kteří to jen nepochopí? Kolik lidí zbytečně vystrašíte? Kde je ten váš slíbený menší stát a nižší byrokracie?“ osopila se na vládu Petra Fialy. „Jen další trest pro oblíbené terče Fialovi vlády: důchodce, studenty, rodiče a vlastníky nemovitostí. A ano, není náhodou, že právě tyto skupiny od vás ve volbách houfně odcházejí,“ zmínila Schillerová odliv voličů od koalice SPOLU.

V závěru svého projevu vyzvala premiéra Petra Fialu, aby návrh o zrušení 15% srážkové daně stáhl. Schillerová pohrozila, že hnutí ANO bude návrh ve Sněmovně blokovat klidně i obstrukcemi, aby se zamezilo jeho schválení.

Nedají si pokoj a nedají. Neuteklo ani půl roku a vláda už má zase na mušce studenty a brigádníky. Nejnověji @Zbynek_Stanjura poslal do Sněmovny návrh na zrušení srážkové daně z brigád a přivýdělků. Místo jednoduchého 15 % zdanění stres s daňovým přiznáním. Nepřijatelné ?? pic.twitter.com/SDJ0Nym5qx — Alena Schillerová (@alenaschillerov) April 3, 2025

Psali jsme: Zavírat za propagaci komunismu? Včera bylo pozdě, zní z koalice Říkal si Cleopatra, tak seděl se ženami. Německo žasne nad případem vraha z Afriky Havlíček vytočil Černochovou. Zeptali jsme se tam, kam ho poslala Pavel Foltán: Na tenkém ledě Souček, Senát, ČT, Baxa & spol.?