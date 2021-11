„Děda kroutil hlavou.“ Nejmladší Klaus má vakcínu. Pak přišla řeč na Piráty. Ostré

Před kamerami CNN Prima News se utkali Vojtěch Klaus, vnuk druhého českého prezidenta Václava Klause, a Tobiáš Zdechovský, syn europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL). Vojtěchu Klausovi je 24 let, Tobiáši Zdechovskému 16 let. Vnuk prezidenta prozradil, že se nechal očkovat proti covidu a konstatoval, že by se stát měl jasněji postavit k otázce povinného očkování. A to nebylo zdaleka všechno.

Oba mladí muži se shodli na tom, že je rodinné prostředí tak trochu předurčuje k zájmu o politiku, že se člověk zmínkám o politice nevyhne. Ale oba se shodli také na tom, že by měli nabrat zkušenosti i jinde, než v politice.

Tobiáš Zdechovský je již členem Mladých křesťanských demokratů a pokud by se angažoval v politice, bude to pravděpodobně v KDU-ČSL. Souzní totiž s křesťanskými hodnotami „Chodím do kostela. Pravidelně,“ prozradil Tobiáš Zdechovský.

Řeč přišla i na postavení stejnopohlavních svazků na roveň manželství. Pro mladé lidi je to důležité téma. Vojtěcha Klause prý překvapuje, že se lidé rozhodovali u tohoto tématu u voleb koho volit. Osobně se totiž domnívá, že je třeba řešit důležitější otázky.

Důležité téma je to prý i pro vrstevníky Tobiáše Zdechovského. „Pro lidi v mém okolí je to důležité téma, protože řada z nich v tuhle dobu objevuje sexualitu a otevírá se jí a je to pro ně citlivé,“ poznamenal.

Ale vedle toho prý také řeší otázky, kde budou bydlet, kolik budou vydělávat a tak podobně.

Mladí pánové věnovali pozornost i covidu.

„Já jsem se nechal očkovat. Děda zakroutil hlavou, ale byl to spíš ten tlak, abych mohl jít do kina, abych mohl jít do školy a tak,“ prozradil Vojtěch Klaus.

Tobiáš Zdechovský je prý také očkován. Ovlivnilo ho vyprávění jeho otce, který pomáhal mimo jiné v nemocnici v Broumově a viděl lidi umírat na covid. „To není žádná fáma, ti lidé na to opravdu umírají. To pro mě bylo tím hlavním motivem. Nemá to cenu brát to na lehkou váhu."

Vojtěch Klaus prohlásil, že ten, kdo chce, má možnost se nechat naočkovat, a buď je třeba to respektovat, nebo by měl říct, že je toto očkování povinné. „Jiná očkování povinná jsou, tak pokud stát říká, že je to jediná cesta z epidemie, tak by se za to měl stoprocentně postavit. Ale já si to nemyslím, že by to měl udělat,“ pravil Klaus. „Já jsem svobodomyslnej člověk, takže já bych to nechal na jednotlivcích, ať si to rozhodnou sami. Mohly by být třeba restaurace, které by obsluhovaly jen očkované. Já bych to nechal na trhu, aby to vyřešil,“ dodal ještě vnuk Václava Klause.

Tobiáš Zdechovský by přitvrdil v přesvědčovací kampani a důrazněji by dával najevo, kolik lidí může bez očkování zemřít.

Došlo i na předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou, o které Václav Klaus starší řekl, že jí z tváře čiší zlo. Vojtěch Klaus se prý s Pekarovou Adamovou potkal osobně, normálně si promluvili a je přesvědčený, že na Twitteru se tato dáma vyjadřuje radikálně, ale v běžném rozhovoru tak radikální není.

Oba mladí pánové se shodli také na tom, že nepatří k fanouškům Pirátů. Vojtěch Klaus byl obzvláště ostrý.

Tobiáš Zdechovský oponoval, že řada lidí nekroužkovala, ale možná by volili rádi Piráty, kdyby se jim řeklo, že by měli kroužkovat, tak by tak možná i činili a Piráti by dopadli lépe. Proto je podle něj třeba respektovat předvolební koaliční smlouvy a do vlády je zahrnout.

Vojtěch Klaus také prozradil, že jeho dědeček není nadšen ze současného vývoje v ODS a ze vzniku koalice SPOLU. Vojtěch Klaus na rovinu konstatoval, že jeho děda by uvítal euroskeptičtější vládu, čímž se netají ani exprezident Klaus.

Vojtěch Klaus nebyl v tomto směru nijak nadšen ani z šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

„Já si myslím, že premiér Babiš byl slabej v tom, jak hájil zájmy České republiky v EU. On byl obezřetnej k tomu, co říkal v médiích, ale jeho role v Bruselu byla dost odlišná,“ zaznělo od vnuka exprezidenta Klause.

