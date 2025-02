„Dehumanizace Fica.“ Rána ČT. Blanár v ČR promluvil ze soukromého studia

Na otázku moderátorky XTV Alexandry Mynářové, jakým způsobem Česká republika zasahuje do slovenských záležitostí, ministr zahraničních věcí Slovenské republiky Juraj Blanár odpověděl: „Budu velmi korektní, protože máme velký zájem na dobrých vztazích s Českou republikou. A určitě se mnou budete souhlasit, že jsme to udělali trošku nadstandardně v programovém prohlášení naší vlády. To, co vláda České republiky neudělala, jsme udělali: přímo do programového prohlášení vlády jsme vložili, že nám záleží na těchto vzácných vztazích.“

Byli jsme velmi překvapeni

Dále připomněl, že česko-slovenské vztahy jsou historicky dobré. „Je potřeba na ně navázat a kultivovat je, jelikož provázanost Slovenska a Česka je velká. Je to rodinná provázanost, přátelská, ale i obchodní. A myslím si, že za to všichni neseme určitým způsobem zodpovědnost. Mám nyní na mysli politiky jak na jedné, tak na druhé straně řeky Moravy. Proto jsme byli velmi překvapení určitými komentáři ze strany českých politiků, například před volbami,“ posteskl si Blanár.

Dehumanizace premiéra Fica

Zmínil také rušivá vyjádření v médiích včetně veřejnoprávní České televize. Některá z nich podle Blanára doslova dehumanizují předsedu slovenské vlády Roberta Fica.

„Můžeme mít rozdílné názory, ale toto by se nemělo stávat,“ soudí Blanár, podle něhož by se dobré vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi měly podporovat. „Respektujeme názor české reprezentace a z druhé strany očekáváme totéž,“ dodal ministr Blanár.

Vítaní jsou kdykoliv

Slovenská vláda je podle jeho slov připravena kdykoliv obnovit konzultace s českou vládou. „Členové české vlády jsou u nás vítaní. Jsme připraveni kdykoliv je u nás hostit,“ zdůraznil Blanár. Totéž se podle něj týká celé Visegrádské skupiny (V4), do níž patří také Polsko a Maďarsko.

Ministr Blanár připomněl, že v rámci jednání V4, jejímuž zakládání byl přítomen ještě prezident Václav Havel, se středoevropským zemím podařilo dosáhnout určitých úspěchů. „Například v roce 2015 jsme přesvědčili zahraniční partnery, že nemají dobrou politiku v otázce nelegální migrace,“ zmínil Blanár.

Místo zbraní Božena a humanitární pomoc

Na přetřes přišla také otázka vzájemných slovensko-ukrajinských vztahů. Ministr Blanár připustil, že Slovenská republika má odlišný postoj k Ukrajině než ČR. „Ukrajinská strana s námi jedná. Rozvíjíme projekty, které jsou pro Ukrajinu důležité,“ zdůraznil Blanár.

Slovensko podle něj chce Ukrajině pomoci, ale má jiný pohled než Česká republika. „Nebudeme Ukrajině dodávat zbraně ze zásob ozbrojených sil Slovenské republiky,“ zdůraznil ministr. Slovensko však podle něj může pomoci dodávkami odminovacích strojů Božena a také humanitárními zásilkami.