„Děláte chybu, tohle vás smete.“ Varování pro Fialu kvůli datům. Ze „spřátelené“ strany

„Děláte velkou chybu. Tohle vás u voleb smete, pokud si to neuvědomujete. Nejspíš pro několik volebních období, po kterých už možná nebude následovat žádné volební období,“ vzkazuje vládním stranám Hlavenka.

Reaguje tak na článek z Novinek, které zveřejnily data společnosti PAQ Research, z nichž vyplývá neradostné zjištění – již čtvrtina českých domácností žije na hraně.

Finanční situaci hlavně chudších rodin poznamenala inflační smršť posledních dvou let. Podle sociologa z PAQ Research Daniela Prokopa přibylo ohrožených a nestabilních domácností, které mají úspory maximálně na dva měsíce, ale navíc z měsíčních příjmů nic neušetří. „Tedy jedou na nule či v minusu,“ podotkl.

Podle Hlavenky tím vláda vytváří dokonalé nahrávky na smeč „populistickým gaunerům a proruským silám, kteří dokážou těmto lidem vysvětlit, že mají hlas a ten lze použít ve volbách – a pomstít se“.

„O pravici se říká, že je možná trochu tvrdá, ale aspoň buduje ekonomiku. Ta česká nebuduje. Budujete chudou, stagnující zemi s pár superbohatými,“ komentuje Hlavenka hospodaření vlády premiéra Fialy.

Upozorňuje, že pokud lidé chudnou, těžko bude stát prosperovat: „Chudí lidé či rodiny nejsou pro stát přínosem, ale spíše nákladem. Upadají do dluhů a exekucí, čímž mizí jako plátci daní a stávají se naopak spíše příjemci nejrůznějších dávek a podpor ze státního rozpočtu.

Chudí lidé jsou častěji chronicky nemocní, neléčí se; končí dříve v ekonomické neaktivitě (invalidní důchod nebo prostě jen už nemohou pracovat), opět zátěž pro stát namísto přínosu. Doba ekonomické aktivity jejich životů se zkracuje, dříve končí v péči sociálního systému. Namísto 40 let ekonomické aktivity a 20 let užívání zasloužené penze budete mít 25 let ekonomické aktivity a 25 let na eldéenkách.

Tím, že žijí ekonomicky na hraně, vytvářejí jen velmi malou spotřebu (spotřeba domácností je přes DPH jeden z hlavních zdrojů státu). Děti z chudých rodin obvykle končí s mizerným vzděláním, tedy i s mizerně placenou prací – dědičná chudoba a nevzdělanost. Začarovaný kruh se točí dál,“ poukazuje Hlavenka, že bohatá země se nepozná podle toho, jak se žije v hlavním městě, ale jak se žije na poslední vesnici.

„Sečteno a podtrženo: tohle nevede k bohatému, prosperujícímu státu, k úspěšné, rostoucí ekonomice – tedy k tomu, čím se pořád zaklínáte, ale k pravému opaku,“ shrnuje člen Pirátů.

Do rozpočtové politiky vlády se opřela také sociální geografka Michaela Pixová: „Petr Fiala a jeho rozpočtová ortodoxie z Česka udělá lazaret, ve kterém se postupně nebude dařit ani kompradorské buržoazii a oligarchům, jimž tato vláda evidentně slouží.

Pro svou slepotu tito jedinci nechápou, že když si sestaví vládu, která slouží jen jim, a nikoliv spodním 99 %, tak si tím tak trošku podřezávají větev sami pod sebou. Oni mají ovšem tu výhodu, že můžou tady před tím zmarem zdrhnout do zahraničí...,“ napsala na svém facebooku, kde poděkovala „pražským liberálům, že v minulých volbách volili přímou cestu do chřtánu hnědým populistům a pravicovým extremistům“.

