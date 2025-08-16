„Devastující.“ Němcová po setkání na Aljašce vypěnila. Nebyla sama

Politická událost roku – setkání hlav velmocí USA a Ruské federace Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce – otřásá sociálními sítěmi. K tématu se vyjadřují novináři, umělci i politici.

„Trump se poklonil masovému vrahovi, dostal lekci z historie, obdivoval dalšího válečného zločince v první řadě, na všem se dohodl, aniž by řekl na čem, a nechal se namazat na chleba. Chyběl tomu jen závěrečný polibek a výměna prstenů. Putin vs. Trump 10:0,“ napsal na síti X Martin Bartkovský, šéfredaktor Reflexu.

„Ponocoval jsem trochu, abych si online poslechl, co oba velikáni na Aljašce dohodli, bohužel to bylo bez překvapení, kágébák egomaniakovi na tiskovce celou dobu honil péro a hlavně ego, z Putinovy strany to prolichotili. Zbývá jenom otázka, jestli Trump úplně nezapomněl, proč se sešli, každopádně ta taktika, kterou mnozí předvídali (že se Putin bude snažit udělat z Ukrajiny vedlejší téma ve srovnání s Trumpovou velikostí, senzační budoucí spoluprací Rusko–USA, budoucím summitem v Moskvě atd.) masovému vrahovi podle všeho vychází,“ vyjádřil se na svém facebookovém účtu spisovatel Pavel Kosatík.

A pokračoval: „Může to ale taky znamenat, že toho americký prezident zatím snad pořád tolik nezkazil. Řešili Trumpa, takže sláva Ukrajině! Mě daleko víc než tohle blbnutí zajímá, jestli se V EVROPĚ (ve které se válka děje a na kterou budou důsledky všeho dopadat) formují společné protiruské síly, schopnější, než je ta současná americká. Pokud by tomu tak bylo, myslím, že leckdo z nás by uvítal o tom zprávy, jsme taky jenom lidi a nervy máme jenom jedny.“

„Jo, kdyby byl Trump býval prezidentem, tak by válka nezačala. A kdyby byl prezidentem, tak by do 24 hodin skončila. Ale Ukrajinci budou dál umírat kvůli masovému vrahovi, kterému Trump nachystal svůj potlesk, červený koberec a vřelé úsměvy,“ okomentoval Ján Simkanič, publicista Deníku N.

Své komentáře zveřejňují také politici. Senátorka Miroslava Němcová napsala: „Udržet si naději při pohledu na ruského válečného zločince Putina, kráčejícího po rudém koberci, který před ním rozprostřeli Američané, je téměř nemožné. Máloco je tak devastující ukázkou úpadku cti, charakteru a pozice lídra Západu.“

 

„Americké snahy o zastavení války na Ukrajině jsou správné. Opět se ale ukázalo, že ho nevyhlásí USA, ale Rusko, které to zjevně nechce. Jinak by drony a rakety zabíjející nevinné děti a civilisty zastavili a vážně o příměří jednali. Klíč k němu leží v Moskvě, ta má ale na prvním místě své mocenské zájmy, a ne mír. Bohužel,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

 

Komentář přidala také europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). „Dnešní fakta: Rusko je agresor, ne partner. Ukrajina brání i naši svobodu. Mír blokuje Putin a jeho bomby. Mír se dělá s Ukrajinou, ne bez ní. Evropa je spojenec Ukrajiny i USA,“ zveřejnila politička na síti X.

 

„Putin: ‚Ukrajinský národ je náš bratrský národ, i když to může v této situaci znít zvláštně.‘ Zvláštně? Cynicky a odporně,“ vyjádřil se novinář Filip Titlbach.

 

„Zisk Putina: místo zatčení za válečné zločiny červený koberec položený vojáky US Army, přivítání Trumpem potleskem, posílení domácí pozice – už není v izolaci, takhle s ním jedná prezident USA. Zároveň získává čas na další postup na frontě bez dalších US sankcí. Zisk Trumpa: 0,“ domnívá se exministr Ivan Pilip.

 

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib napsal: „Schůzka na Aljašce je ztracenou příležitostí. Ruský diktátor jen vodí Trumpa za nos. Využívá ho k šíření svých lží a aby ukázal, že je pro USA partnerem k jednání, a ne válečným zločincem a ‚ozbrojenou benzínovou pumpou‘. Je zjevné, že Rusko nemá o mír na Ukrajině vůbec zájem.“

 

Na základě dostupných informací nedošlo během summitu na Aljašce mezi prezidentem USA Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem k žádné konkrétní dohodě, zejména ne k příměří ve válce na Ukrajině. Oba lídři označili jednání za produktivní, ale Trump jasně uvedl: „Není dohoda, dokud není dohoda.“ Dále zdůraznil, že několik klíčových bodů, včetně jednoho významného, zůstává nevyřešeno. Putin hovořil o dosažení „porozumění“ a zdůraznil nutnost řešit „kořeny konfliktu“ a ruské bezpečnostní zájmy, ale žádné konkrétní závazky nebyly oznámeny. Summit skončil bez jasného výsledku ohledně příměří nebo územních otázek, a oba lídři neodpovídali na otázky novinářů. Trump plánuje informovat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a evropské lídry o výsledcích jednání, což naznačuje, že další kroky budou záviset na konzultacích s nimi.

