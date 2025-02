„Do toho. Ale za svý.“ Smoljak chce vlastní evropskou sociální síť. Známé tváře povstaly

Člen horní komory parlamentu David Smoljak předestřel nápad. A vyjádřil naději, že se třeba ujme.

Bývalý pirátský europoslanec Mikuláš Peksa vrátil Smoljaka zpět na zem.

„Pane senátore, nic proti, ale platforma tohoto typu úplně nevzniká tak, že řeknete projev... ona se musí stát ta věc, že to někdo naprogramuje, nasadí to na nějaký server a pak tam začne zvát lidi, aby tam zadávali svoje data, no. A nic proti Radě Evropy nebo podobným shromážděním, lidí, kteří by výše popsanou činnost uměli, v nich nebývá mnoho. Takže Vám bohužel nikdo z posluchačů Vašeho projevu nejspíš nevyhoví,“ podotkl Peksa.

A nic proti Radě Evropy nebo podobným… — Mikuláš Peksa (@vonpecka) January 31, 2025

Smoljak kontroval, že jeho nápad je přece jen k věci, protože zazněl v diskusi o regulaci sociálních sítí. „Ale jinak je tady vidět, že to téma docela rezonuje,“ podotkl.

Někdejší europoslanec Peksa hned poukázal na další problém.

Radim Ivan z ODS konstatoval, že proti Smoljakovu nápadu nic nemá. Pod jednou podmínkou. Pokud to nebude placeno z jeho daní. „Do toho. Naprogramujte to, ale prosím ne z daní mých nebo kolegů z ostatních zemí,“ napsal doslova politik ODS.

V podobném duchu se vyjádřila i podnikatelka Angelika Bazalová, někdejší členka Rady ČTK.

„Spíš ne, ale zkuste to. Za svý. Třeba z vás bude nový Zuckerberg. Jen bych poprosila, abyste do toho moje peníze netahal. Díky,“ zdůraznila.





Naproti tomu poslanec ANO Patrik Nacher Smoljaka podpořil. „Hodně štěstí, běžte do toho,“ napsal. Otázkou však je, zda šlo spíše o nadsázku.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



Firemní sociolog Vojtěch Bednář Smoljaka upozornil, na jaký problém může narazit.

„Jistá známá provozovala malou, profesně orientovanou, sociální síť. Funkčně nebyla bohatá, ale používala ji řada velmi zajímavých lidí. Skončila, nebylo možné se vejít do GDPR. Tolik k otázce schopnosti EU v této oblasti,“ poznamenal Bednář.

Po chvíli Smoljak přidal další poznámku.

„Myšlenka, že by v Evropě mohla vzniknout alternativní sociální síť, vzbudila zuřivý odpor všech bojovníků za svobodu internetu. Monopol algoritmů Muska, Zucka a čínského TikToku si v on-linu zjevně rozvracet nedají,“ vyjádřil se Smoljak.

Právník Tomáš Nielsen se kvůli nápadu senátorovi vysmál.

„Určitě. Logo namalujete sám? Je to krásný nápad. Mám tip na jméno “Kupředu levá”. Lepší by ale bylo zřídit to pod EU a nařízením uložit každému povinnost napsat denně aspoň jeden post na téma: Proč miluji EU,“ konstatoval Nielsen.

Určitě. Logo namalujete sám? Je to krásný nápad. Mám tip na jméno “Kupředu levá”. Lepší by ale bylo zřídit to pod EU a nařízením uložit každému povinnost napsat denně aspoň jeden post na téma: Proč miluji EU. — Tomas Nielsen (@TomasNielsen1) January 31, 2025

