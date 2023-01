„Dobytek!“ Babiš ohlásil kulku v obálce. Novináři ho převálcovali. Rakušan přispěl děsivou poznámkou

reklama

Babiš na sobotní tiskové konferenci, po které odmítl odpovídat na otázky novinářů, konstatoval, že on i jeho příznivci čelí odpůrcům, kteří na jeho akcích pískají a obecně se chovají nevhodně. A teď to zašlo ještě dál. Kdosi jeho rodině poslal ostrý náboj.

„A dnes nám doručili domů ostrý náboj. Proto chci vyzvat členy koaliční vlády i jejich prezidentského kandidáta, aby vyzvali své příznivce a voliče, aby nenapadali občany, kteří vyjadřují jiný názor,“ řekl Babiš. Své prohlášení uzavřel tvrzením, že volby mají být svátkem demokracie, nikoli agrese.

Babišův protikandidát v prezidentské volbě Petr Pavel posílání kulek v obálkách odsoudil jako absolutně nevhodné. A jedním dechem Babiše vyzval, aby konečně začal vést slušnou kampaň.n „Odsuzuji projevy nenávisti a výhrůžky A. Babišovi a jeho rodině. Takové věci k demokratickým volbám nepatří. Atmosféra je vypjatá hlavně kvůli strašení voličů a antikampani, kterou AB vede. Vyzývám ho, aby stáhl billboardy vyhrožující válkou a začal i on sám vést slušnou kampaň,“ napsal Pavel na twitteru.

Právník a člen ODS Ondřej Šimíček si položil otázku, kam ještě Babiš zajde. „Co budě? Přežil jsem atentátě. Vyhrožují rodině. Bol som ve vlaku s Fialem a Morawieckym, ale vymazali mě z fotek. Volal mi Zelenskyj. Něchali mi vzít DNA a som potomek Karla IV...“ nastínil další možný Babišův postup v nadsázce.

Na sítích padl také dotaz, zda Babišovi kulku doručil dopravce PPL.

Publicista Martin Bartkovský z Reflexu připomněl, že Babiš v kampani „straší válkou“ a stává se katalyzátorem nenávistných projevů ve společnosti. „Možná, že někdo opravdu poslal Monice Babišové náboj v obálce. Zcela určitě ale její manžel vytáhl plakáty s těmi nejodpornějšími slogany, strašil válkou a hecoval příznivce k nenávisti vůči vládě a Ukrajině. Andrej Babiš je původce i katalyzátorem těchto nálad ve společnosti,“ napsal Bartkovský.

„Pokud někdo vyhrožuje Babišově rodině, je to odsouzení hodné a odporné. Sám jsem ale byl na jeho mítinku v Děčíně a k Monice se všichni chovali slušně. Příznivci, ale i odpůrci AB. Hněv míří jen na jeho hlavu za to, čeho všeho se v životě neštítil použít v kampani i byznyse. Společnost tu v paktu s Milošem Zemanem rozesírá 10 let a jen sklízí plody své práce. Ani v řeči, kde mluví o tom, že někdo vyhrožuje jeho ženě, si neodpustí rýpnout do vlády, osočit jinou stranu nebo si vymýšlet, že ho lidi chtěli umačkat. Z prohlášení dělá kampaň. Dobytek,“ rozvedl myšlenku.

Publicista Čestmír Strakatý, taktéž z Reflexu, konstatoval, že Babiš ze sebe dělá oběť, ale sám k polarizaci společnosti přispívá. Případné posílání kulek je ale podle Strakatého tak jako tak odpudivé.

„Nicméně pokud někdo opravdu poslal rodině AB obálku s nábojem, je to hnus, který by měl být vyšetřen. A taky je pravda, že jeho odpůrci jsou velmi hlasití a někdy ostří. Bohužel už AB zapomíná, že to nejsou emoce bez příčiny. A že za ně nese minimálně spoluzodpovědnost,“ uzavřel Strakatý.

Středočeský kavárník Lukáš Valenta naznačil, že si mohl Babiš inkriminovanou obálku poslat sám. „Poprosím Policii ČR, aby prověřila závažné obvinění kandidáta Andreje Babiše o obálce s nábojnicí. Předkládám i dva tipy, jak vést vyšetřování: 1) Žádná obálka nepřišla a jedná se o poplašnou zprávu. 2) Obálku si kandidát zaslal sám. Děkuji.“

Špičkový lékař, sportovec a kritik někdejších covidových restrikcí Lukáš Pollert na twitteru napsal, že agresivita příznivců Petra Pavla narůstá.

Pár slov k Babišovu vystoupení napsal i komentátor serveru Seznam Zprávy.cz Jindřich Šídlo. „Takže kulka v obálce. Dál...“

Senátorka Miroslava Němcová (ODS) žádá spoluobčany, aby se nedali Babišem zmanipulovat. „Babišova kampaň se neštítí ničeho. Přivedla naši zemi do varu. Vystrašil ty nejzranitelnější, od dětí po seniory. Nezná hranice slušnosti, morálky. Lže i dnes. Víme, jakým nadávkám a výhrůžkám čelí ti, kdo proti AB vystupují. Vím o tom své a prosím: nedejte se jím zmanipulovat,“ napsala.

Ministr vnitra Vít Rakušan výhružky směřované k Babišovi odsoudil. „Odsuzuji jakoukoliv agresi. A jako ministr vnitra garantuji, že policie se výhrůžkou manželce pana Babiše bude zabývat stejně vážně jako výhrůžkou komukoliv jinému v naší zemi. Vyhrožovat rodině je nepřijatelný hnus. Tahle šílená agrese musí skončit. Babiš pro to může hodně udělat,“ napsal ministr. A podělil se o svou vlastní zkušenost s výhružkami směřovanými jeho rodině.

„Třeba tím, že změní styl své kampaně. A ještě něco: Před 14 dny mi někdo napsal: ‚Tvoje děti se jmenují Agáta, Matěj a Jonáš. Vím, na kterém hřišti si hrají.‘ Vážně mě nenapadlo, že by za tím stál Andrej Babiš, a nenapadlo by mě něco takového vypustit do veřejného prostoru. Andrej Babiš se tímto nepřímým obviněním dopouští toho, co mu vytýkám dlouho: rozděluje společnost, vyvolává strach a nenávist,“ vyjevil Rakušan.

Expremiér Mirek Topolánek napsal: „Cesta, jak zcela a úplně ochránit rodinu, je jediná, Andreji. Víš to, je to zas a jen o prioritách. Útoky na Tvojí paní mě mrzí (všechny, i tady na tw.), ale viníkem jsi Ty... Nekňuč a rozhodni se správně,“ ponouká Topolánek.

Publicista, šéfredaktor Info.cz Michal Půr podotkl, že je super, pokud do Průhonic doručují poštu i v sobotu.

Konzervativní youtuber Ondřej Tesárek si položil otázku, jak daleko Babiš ještě zajde. „Jestli to takhle půjde dál, Andrej si kvůli zvolení zase unese rodinu na Krym,“ napsal.

Policie ČR oznámila veřejnosti, že případ řeší. „Od dnešního rána prověřujeme výhružné oznámení, se kterým se na policii obrátil pan Babiš. Ve věci provádíme potřebné úkony, které ale z taktických důvodů nemůžeme blíže konkretizovat,“ uvedli strážové zákona.

