„Dokonce pochopení pro rumunský scénář.“ Zahradil seknul Pavla za neznalost

Pavel ve čtvrtečním rozhovoru pro ČT24 ve Vladislavském sále uvedl, že rok 2025 se velice pravděpodobně zapíše do historie jako velká změna. „Rozhodně bych nechtěl strašit katastrofickými scénáři, ale to, že se výrazně promění celý světový, bezpečnostní, politický, diplomatický řád, na který jsme po desetiletí byli zvyklí, je asi už zřejmé. A pro nás by z toho mělo vyplynout jediné, a sice že se musíme víc a víc spoléhat sami na sebe,“ řekl Pavel s tím, že až doposud jsme byli zvyklí na to, že náš řád chrání systém mezinárodního práva, bezpečnostních záruk a ekonomických vazeb, nyní se však pravděpodobně Evropská unie, NATO i OSN zásadně promění.

Za mimořádně škodlivé jak pro Českou republiku, tak i pro Evropu Pavel v kontextu proměny světového řádu považuje pocit poraženectví. Tedy myšlenky typu: my jsme moc malí a nestačíme na to, bránit se nemá smysl… Pavel za příklad takového smýšlení připomněl události roku 1938 spojené s mnichovskou dohodou. Naopak připomněl Finsko, které úspěšně čelilo sovětské a následně německé agresi během druhé světové války jako příklad národa, který si váží své svobody a hrdosti, a vyjádřil přání, aby takovým za současné situace bylo i Česko.

Bitva za svobodu bude podle jeho názoru probíhat v celé Evropě. „I Evropa si dlouho myslela a namlouvala, že bez Spojených států nic nezmůže. I dnes slýcháme, že bez Spojených států nejsme schopni zajistit evropskou bezpečnost. A já bych byl moc rád, abychom tuto rétoriku už opustili. Abychom si začali uvědomovat, že naše síla je skutečně významná – za předpokladu, že ji dokážeme nasměrovat jedním směrem a mluvit jedním jazykem,“ vyzval prezident k evropské jednotě a vyjádřil naději, že současné globální události povedou k nalezení společného jmenovatele, který posílí sebevědomí a pozici Evropy na mezinárodní scéně.

Bývalý europoslanec Jan Zahradil ale prezidenta za jeho slova v rozhovoru ČT nepochválil. Rozhovor podle něj jen potvrdil, že nejvyšší český ústavní činitel se v současné mezinárodní situaci neorientuje. „Slyšeli jsme jen jakousi kultivovanější podobu ,foltýnovštiny', sice bez sprostých nadávek, ale stejně vojácky černobílou,“ tvrdí Zahradil.

Pavel podle něj prokázal absolutní neschopnost zanalyzovat a pochopit, co se skutečně v globální geopolitice děje. „Mnoho vzletných nekonkrétních frází a klišé o hodnotách, aniž by je uměl definovat a pojmenovat. Okopávání zlobivých sousedů, vymezování proti Trumpově administrativě, dokonce pochopení(!) pro rumunský scénář,“ popsal Zahradil, jak vnímal rozhovor prezidenta v ČT.

Navíc je podle něj přinejmenším úsměvné, že o demokratických hodnotách a boji za svobodu nás poučuje bývalý komunista. „Když pominu paradox, že nás o hodnotové politice, demokracii a Západu poučuje předlistopadový komunista/polistopadový oportunista, byla to typická ukázka uvažování, zakořeněného ve čtvrtstoletí starém devadesátkovém světě, plném iluzí o EU a NATO, který už ale neexistuje. Sice v tom prezident zdaleka není sám, ale to nemůže být omluva,“ má jasno Zahradil, že vrcholní čeští politici by měli začít vnímat změny světového řádu, které nastávají.

Jinak se prý Česko dostane do regionální izolace. „Prezident si chce zjevně hrát na jakési středoevropské Finsko. Tahle módní snaha vymknout se z geografie a geopolitiky střední Evropy a prosadit tady ,pobaltský narativ' je zoufalá svou ahistoričností. Ne, nejsme Skandinávie. Ani Estonsko, či Lotyšsko. A ani Polsko. Nehrajme si na to. Naše ostentativní odtahování od přirozených sousedů - Slovensko, Maďarsko, Rakousko - z nás udělá kůl v plotě,“ obává se Zahradil.

Rozhovor podle něj každopádně nezafungoval tak, jak bylo asi v plánu. „Pokud snad bylo cílem této propagační veřejnoprávní akce předvést národu moudrého státníka, který si ví rady, viděli jsme vlastně opak: de facto armádního úředníka, který celý život žije ,in the box' a proto nikdy nepřekročí vlastní stín,“ dodal Zahradil.

