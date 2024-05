„Dokud je čas.“ Šarapatka po střelbě na Fica hrozí Babišovi, Okamurovi a Klausovi

reklama

Někdejší člen Rady ČT, dnes publicista a také muž, kterému se po soudním verdiktu musel omluvit český stát za výroky někdejšího prezidenta Miloše Zemana. To vše je Zdeněk Šarapatka. Teď se vyjádřil k útoku na slovenského premiéra Roberta Fica, který podle Šarapatkova názoru postavil na Slovensku normalizační kulisy.

Ví se, že útok provedl jedenasedmdesátiletý slovenský spisovatel Juraj Cintula v Handlové na Slovensku. Ví se, že Fico byl s několika kulkami v těle v ohrožení života, ale naštěstí přežil.

„Neznáme motivy. Zato však hrozivé záběry: Slovenský penzista, co píše básničky, vystřílel na Fica snad celý zásobník. Zuřivě, z blízkosti, aby pak zůstal stát bez snahy o útěk s vědomím následků, které ho čekají. Šakal to nebude. Možná frustrát, co přišel o rozum v normalizačních kulisách Ficova režimu,“ napsal hned na úvod tématu Šarapatka na sociální síti X.

A hned poukázal na to, že poslanci vládní koalice, místo aby se pokusili uklidnit situaci, hned z útoku obviňují média, lídra strany Progresivní Slovensko Michala Šimečku a mluví o občanské válce.

„Šílený není jen tenhle čin samotný. Hnusný je rovněž tyátr proruské kolony, v němž Blaha a Danko, zarytí milci Putina od tamních poslanců, hned poté veřejně ‚obracejí pistoli‘ na lídra Šimečku a kritická média, viní je z Ficovy ‚krve na rukou‘ a činí z nich pro změnu snadný terč Ficových příznivců. Horší to zjevně být nemůže: Před špitálem namísto klidu a rozvahy za tepla huláká ministr vnitra o ‚občanské válce‘. A jeho kontrolní přítomnost na sále s ministrem obrany, kde čučí pod ruku lékařům, jak zápasí o život šéfa vlády a partaje, je už jak z kapitol osudu Stalina,“ podotkl Šarapatka.

A jedním dechem dodal, že Fico nese svůj díl viny na rozdmíchávání nenávisti ve slovenské společnosti. Za tuto spoluvinu musel zaplatit vysokou cenu. V nemocnici bojoval o život.

„Nenávist, arogance moci, agresivita, cenzura, sprostota bez hranic, co od něj a pohůnků v partaji schytává tamní hrad a svobodná média, výhrůžky, urážky rodin a příbuzných oponentů, ohnuté zákony, jež ničí svobody a mají krýt zločiny, zásahy do osnov vzdělání a odtud knuta jak za Tisa, flusání do tváře spojencům a brutální otočka na Východ, to všechno je pro svobodomyslné Slováky příčinou obrovské frustrace,“ uvedl Šarapatka.

Zdůraznil, že na pozoru by se měli mít i čeští politici, kteří rozsévají nenávist. Jmenoval šéfy hnutí ANO i SPD, Andreje Babiše a Tomia Okamuru. Jmenoval exprezidenty Václava Klause a Miloše Zemana. Jmenoval i pár dalších politiků včetně Jindřicha Rajchla.

„A zásluhou strůjců zla Babiše, Okamury, Konečné, Rajchla, Zemana nebo Klause ad. je tu frustrátů a odtud šílenců habaděj. A příklady táhnou. Uberte plyn, dámy a pánové. Dokud je čas,“ uzavřel Šarapatka.

A přidal společnou fotku Robert Fica a Andreje Babiše (ANO).

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jenže tím to neskončilo.

Komentátor deníku Právo Alexandr Mitrofanov v diskusi pod příspěvkem konstatoval, že závěr může jen podepsat.

Herec Jiří Maryško se vrátil až do roku 2018, kdy byl premiérem taktéž Robert Fico a během jeho vlády došlo k nájemné vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky, kteří místo k oltáři zamířili bohužel na hřbitov. „Brzo budete mít nemilou návštěvu, mládeži,“ napsal k fotografii mladé dvojice a pravděpodobně tak nepřímo naznačoval, že Fico může po atentátu zemřít.

Šéfredaktor serveru Štandard Jaroslav Daniška v komentáři k atentátu napsal, že na počátku tohoto hrůzného činu stojí rozdělení slovenské společnosti. Nevracel se však ke konkrétnímu datu, ale k rozdělování voličů na méně vzdělané a vzdělanější. K náznakům, že někteří voliči jsou oproti jiným morálně na výši.

„Rozdělení společnosti se tu pěstuje už delší dobu. Začalo to falešnou pedagogikou a dělením voličů na méně či více vzdělané, jako by někteří mohli být méně či více morální. Snad si konečně uvědomíme, že jedno Slovensko se nemůže cítit morálně nadřazené jinému. Že jedna část spektra se nemůže označovat za slušnější a chovat se agresivně vůči druhé. Jen polovina národa tu nemá monopol na strach a nenávist. Pěstování obrazu nepřítele už dávno překročilo rozumné meze. Tón však neudávají nevzdělaní vesničané nebo zaostalí věřící. Po dnešku to musí být jasné každému,“ napsal Daniška.

Psali jsme: Jana Hamplová po atentátu na Fica: Ani Hitler by se nestyděl. Kdo nehajluje, smí být zabit Fiala po střelbě na Fica: Každý den je na mě útok na sítích. Strach nemám Proruský, populistický. Světový tisk představoval čtenářům postřeleného Fica „Nesouhlasím s politikou vlády“. Slovenský atentátník na policejním videu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE