„Dražší jídlo nebo vyšší daně. Vyberte si.“ Brusel se bojí, co na to řeknete

Ředitel potravinářského úřadu EU EFSA Bernhard Url se jal apelovat na občany EU, že se musí začít lépe stravovat. Ve jménu cílů Green Dealu. Uznal, že jeho názor asi nebude moc populární, ale zdůraznil, že se věc lidem musí správně podat. Lidem se prý také musí říct, kdo to zaplatí. Prý to buď zaplatí lidé ve vyšších cenách potravin, nebo všichni daňoví poplatníci skrze dotace. „Jinak to nejde,“ pravil ředitel Url.

Šéf potravinářského úřadu EU Bernhard Url je ve funkci deset let a jeho mandát letos skončil. A v závěru svého působení se do toho rozhodl tzv. šlápnout naplno. V rozhovoru pro server Euractiv zdůraznil, že je třeba důsledně řešit dvě oblasti evropského Green Dealu.

„Něco, co žádný politik nechce říct,“ poznamenal, je, že k dosažení udržitelné transformace potravinových systémů „budeme muset jíst jinak“. Tato slova pronesl, i když podle vlastních slov počítá s tím, že uslyší, že nesmí lidem diktovat, co mohou a co už nemohou jíst. „Hej, ty mi neříkej, jak mám jíst. Jím, co chci.“ Toto mu prý lidé velmi pravděpodobně řeknou. Přesto je podle šéfa evropského úřadu třeba změnit u občanů EU vzorce stravování.

„A druhá otázka je, že pokud chceme v Evropě vyšší standardy ochrany životního prostředí, méně chemikálií, více dobrých životních podmínek zvířat, někdo to musí zaplatit. Spotřebitelé mohou říct, že ceny potravin jsou již tak dost vysoké kvůli inflaci.“ Ale podle Urlova názoru „buď platí spotřebitel, nebo musí platit daňový poplatník prostřednictvím dotací. Jinak to nejde“.

Na otázku ohledně změn v EFSA za posledních 10 let Url zmínil zlepšení v „transparentnosti a nezávislosti díky tlaku nevládních organizací a Evropského parlamentu“ a ve spolupráci „na mezinárodní úrovni“ s dalšími regulačními orgány, jako je např. Food and Drug Administration v USA a Health Canada. „Potřebujeme více Evropy. Spolupráce s členskými státy je dobrá, ale musí se zlepšit,“ řekl Url a poukázal na farmaceutický sektor, který „funguje jako švýcarské hodiny“.

EU nedávno revidovala své ekologické plány k roku 2040, především kvůli tlaku německých, belgických a dalších zemědělců, ale server Politico upozornil, že pokud všechno půjde podle plánu, tak bude ekologická transformace v roce 2040 z 90 procent hotová.

Evropský kontinent bude díky tomu vypadat podstatně jinak. Snížení emisí o 90 % prý donutí Evropany k přebudování svého hospodářství, změně krajiny a životního stylu. O změny se zasadí i globální oteplování. Redaktorky serveru Politico popsaly, jak by mohl život v Evropě vypadat za šestnáct let.

Zásadně se změní stravování Evropanů. V ledničce se bude nacházet podstatně méně živočišných produktů vzhledem k tomu, že zvířata jsou v EU stále hlavním zdrojem metanu, který je druhým největším faktorem globálního oteplování.

Pravděpodobné je, že v ledničce spíše lidé najdou párky z umělého masa, protože zavedení emisních cen pro potraviny zvýšilo ceny pravého masa. Poptávka po hospodářských zvířatech klesne až o 50 %.

