,,Držte hubu a makejte, říkají." Umělci se bouří, Nora Fridrichová u toho. Situace houstne

Divadlo v Kladně pracuje na novém etickém kodexu pro zaměstnance. Podle tohoto kodexu by měli herci být trpěliví, ovládat emoce a dlouze nezírat na kolegy. Bylo by to obtěžování. Herci se začali bouřit. Reportáž přinesl pořad 168 hodin České televize.

Nikdy nedám na doporučení příbuzných, známých ani kritiků, jak mám změnit svůj herecký projev. Vždy se poradím s režisérem. I to je věta z nového etického kodexu kladenského divadla. „Mně to přijde na jednu stranu úsměvný blábol, na druhou stranu velmi nebezpečný počin,“ nechal se slyšet Jaroslav Slánský, bývalý umělecký šéf Městského divadla Kladno.

Každé představení budu hrát na maximum, bez ohledu na malý význam role nebo velký význam mých osobních problémů, zaznívá dále v kodexu. Marie Jansová, herečka Divadla Lampion, uvedla, že je to pro ni těžké. „Protože pokud se ten etický kodex vytváří pro to, aby se vytvořily příjemné podmínky na pracovišti, tak tohleto jako rozhodně nepřinese,“ řekla.

V kodexu nechybí ani noticka, že za obtěžování lze považovat například chvástání se sexuálními úspěchy. „Já když jsem četl poprvé ten kodex, etický kodex, tak já jsem si vážně myslel, že je to jako dobré PR kladenského divadla a na konci že bude titulek: Zveme vás na novou komedii. Přijďte do divadla. A pak když jsem zjistil, že to myslí vážně, tak jsem se samozřejmě zhrozil,“ podotkl bývalý herec kladenského divadla Jiří Maryško.

Kodex přinesla do kladenského divadla jeho jednatelka Irena Žantovská. Dokument už předložila uměleckým vedoucím a nařídila, aby herci svým souhlasem potvrdili, že se s dokumentem seznámili. Vedoucí souboru to odmítli. „Vlastně hned po prvním laickém přečtení jsme v podstatě usoudili, že tam jsou jisté sporné body, nebo i když člověk není právník, tak tam jsou body, které ho zarazí,“ řekl umělecký šéf divadla Martin Vokoun.

Jednatelka společnosti Divadlo Kladno Irena Žantovská žádost pořadu 168 hodin o rozhovor odmítla. Na kameru se nechce vyjadřovat a tvrdí: Tento dokument, etický kodex zaměstnance, je pouze jakousi neoficiální pracovní verzí. Která má být určena k následující diskusi. Námi získaný e-mail od jednatelky ale ukazuje opak. „Ukládám, abyste mě zítra na poradě vedení informovali, jakým způsobem jste informovali své podřízené o pravidlech systému řízení compliance a nejpozději do pátku 5. 6. odevzdáte na personálním oddělení podpisy svých podřízených pracovníků, kterými stvrzují, že byli s materiálem seznámeni,“ cituje se z e-mailu.

Irena Žantovská se nyní objednává na kladenskou radnici. „Tento materiál jsem dostala od rady města Kladno jakožto vlastníka naší společnosti s tím, abych s jeho obsahem seznámila zaměstnance,“ sděluje.

Primátor Kladna Dan Jiránek (ODS) ale dává od současné podoby etického kodexu ruce pryč. „V těch zásadách není o hercích ani slovo, pokud si dobře pamatuji. Protože ty zásady říkají, že to má obsahovat část protikorupční, část ve vztahu k jednání se zákazníky. Mají obsahovat část, jak se mají zaměstnanci chovat k sobě navzájem a podobně, ale to opravdu jsou ty zásady na jednu A4,“ řekl Jiránek.

Verze, pod kterou se měli herci podepsat, má ale 14 stran. Etický kodex mimo jiné nařizuje povinnost udat svého kolegu při jeho porušení. „Kdokoli se dozví o možném porušení pravidel tohoto etického kodexu, je povinen toto podezření oznámit,“ píše se. Dále kodex stanovuje, jak bude probíhat vyšetřování tohoto porušení. „Z vyšetřovacího interview se pořizuje zápis, který je na závěr zaměstnanci předložen ke kontrole. Zaměstnanec nemá nárok na opis zápisu. Zaměstnanec nemá před vyšetřovací komisí právo na právní pomoc,“ píše se dále.

„Tak asi nejvíce nám tam vadilo to, že odjímá nám jako občanům základní nějaká práva, což je právo třeba na advokáta, v případě, že by byl vyšetřován, a asi nejvíce nás pobouřilo to, že podněcuje k donášení,“ řekl herec Tomáš Hron.

Atmosféra v divadle kvůli kodexu zhoustla. Herci si stěžují, že to je další utažení jejich práv.

„Je tady nastavený systém bonzáctví a estébáctví, což je jako děsivé. Co se tady teď děje, že nás sledují na sociálních sítích, co píšeme si my vlastního, to je děsivé. To je jako zpátky před rok 1989 a to je masakr,“ podotkl herec František Čachotský.

Vedoucí techniky Karel Koláček dodává: „My nejsme fabrika, univerzity to mají dané zákonem, mají akademické svobody, divadlům to nikdo nezaručuje. Tímhletím jsme první vlaštovka. Se budou snažit divadlům a obdobným institucím vlastně nasadit košík. Držte hubu. Makejte tak, jak my chceme.“

