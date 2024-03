„Dva dny po nás plivali. To by podpořil jen idi*t.“ Vondráček se rozzuřil ve studiu

reklama

„Mě hrozně mrzí vaše chcimírovská pozice. Já chci taky mír na Ukrajině. Ale vy máte ten recept?“ domáhal se europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) v druhé části Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News, kde byl hostem spolu s Radkem Vondráčkem (ANO), Karlou Maříkovou (SPD) a Olgou Richterovou (Piráti).

„Buď teda fandíte Putinovi, nebo jste úplně naivní,“ pokračoval Pospíšil. „Protože reálný plán na důstojný mír dneska na stole není. Pokud je, tak řekněte, jak by se udělal. Já budu první, kdo zatleská, až bude mír. Ale mír dvou suverénních států, kde bude respektována suverenita a integrita Ukrajiny, její hranice, nezávislost a právo si zvolit své vlastní politiky a režim.“

Šance na mír dnes dle slov Pospíšila není. Minimálně, dokud se o něm ruský prezident Vladimir Putin nebude ochoten začít bavit. „A omlouvám se, celé ty prezidentské volby – ta fraška v Rusku, ukazují, že Putin nehodlá povolit otěže svého totalitního režimu a aspoň malinko respektovat práva Rusů na vyjádření nezávislých názorů a bavit se racionálně s Ukrajinou,“ vyjevil Pospíšil.

Anketa Který z předních lídrů má vaši největší důvěru? Petr Pavel 1% Petr Fiala 0% Miloš Vystrčil 0% Markéta Pekarová Adamová 0% Andrej Babiš 28% Tomio Okamura 16% Vít Rakušan 0% Ivan Bartoš 0% Marian Jurečka 4% Karel Havlíček 3% Kateřina Konečná 47% Lubomír Zaorálek 1% hlasovalo: 32582 lidí

Maříková zdůraznila, že už nyní na Ukrajině umřelo přes půl milionu lidí. „Ať se Ukrajina s Ruskem dohodnou. I když pro nás to bude třeba špatný mír a Ukrajina obětuje nějaké území, nebudou tam umírat další lidé. Válka není počítačová hra,“ řekla Maříková, a že straně SPD není jedno, když umírají lidé. „Sbalte si svých pět švestek, běžte do první linie do zákopů a nezapomeňte si přibalit plenkové kalhotky. Protože až vám budou lítat kulky nad hlavami, tak je budete potřebovat,“ doporučila Maříková.

Slovo si vzala poslankyně pirátka Richterová a vyjádřila svůj názor, že i za předpokladu, že mír, o němž mluvila Maříková, by byl uzavřen, tak že Rusko v čele s prezidentem Vladimirem Putinem by dle ní dále pokračovalo v systematickém zabíjení elity Ukrajiny. „Dokud je Putin rozhodnut válčit, tak to není možné. On je prostě vojenský diktátor,“ tvrdila Richterová. A že Ukrajinci dle jejího názoru bojují i za Českou republiku a hájí tak i naši bezpečnost. „Putin se nezastaví před ničím. Cokoliv, co nebude znamenat jeho poražení, vytlačení anebo opravdu konec jeho režimu, bude jen znamenat další oddálení jeho postupu,“ prohlásila Richterová.

Poslankyně za SPD podotkla, že odsuzuje Rusko za invazi na Ukrajinu. Poukázala však na dvojí metr. „Když někam vstoupí Amerika, tak to neodsoudíme, s těmi se bratříčkujeme. Když někam vstoupí Rusko, tak je to teroristický stát,“ řekla Maříková. Odsouzeníhodné jsou dle jejího názoru obě strany.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš byl kvůli své pacifistické rétorice ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským (Piráti) označen za „bezpečnostní hrozbu pro stát“. Pětikoalice v reakci na Babišův uniklý e-mail svolala mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny na téma bezpečnostní hrozby státu. Sněmovna koncem jednání odhlasovala 84 hlasy usnesení, že největší bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku představuje ruský teroristický režim. Tento koaliční návrh usnesení nepodpořily opoziční hnutí ANO a SPD.

Moderátorka Tománková se v souvislosti s mimořádnou schůzí zeptala poslance Vondráčka, proč hnutí ANO sněmovní usnesení nepodpořilo.

Fotogalerie: - Mimořádná o bezpečnostních hrozbách

„Já si myslím, že by to podpořil doopravdy jen idiot, po tom, co po nás dva dny plivali,“ řekl důrazně Vondráček, a dodal, že celé dny ve Sněmovně poslouchali jen program Antibabiš. „Slovo Babiš tam zaznělo 144krát, samotný pan premiér 37krát. To byla schůze o Andreji Babišovi, na jejímž konci se mělo přijímat seriózní usnesení o zahraniční politice a vůbec o strategii a o bezpečnostní situaci v České republice. Prosím vás, ale tohle už je až výsměch,“ pohoršil se Vondráček.

Podle Vondráčka sněmovní schůze neměla s bezpečnostním rizikem nic společného. „Je to odklon a snaha zakrýt skutečnost, že tato vláda nezvládá české problémy a problémy naších lidí. Vláda není kompetentní v ekonomických otázkách,“ upozornil Vondráček. A zmínil, že i poslední volby koalice vyhrála díky kampani Antibabiš. „Protože je koalice teď už trochu rozklížená a unavená tím vládnutím, tak je napadlo zase nasadit program Antibabiš.“

Mimořádnou schůzi sněmovny tak Vondráček označil za „kouřovou clonu“. „Už jen z principu bych nehlasoval vůbec,“ uzavřel téma Vondráček.

„Bezpečnost je nedělitelná,“ začala pak vyprávět Richterová. „Ale hnutí ANO začalo v posledních měsících svými slovy a činy podkopávat podporu Ukrajině.“ Při mimořádné schůzi tak mělo podle Richterové ANO šanci se vyjádřit vůči Putinově invazi a postavit se za Ukrajinu.

Vondráček se ohradil: „Když vám něco po dvou dnech hnojometu nepodpoříme, tak jsme proruští… Když to jen trošku jde, tak nás chcete pošpinit a označit za proruské.“

Hnutí ANO v České republice podle Vondráčka prosazuje racionální a seriózní politiku ve vztahu k Ukrajině.

Že chtěla pětikoalice opozici na mimořádné sněmovní schůzi pouze onálepkovat, si myslí i poslankyně Maříková. „Vy jste si prostě na tu opozici chtěli ukázat prstem,“ řekla Maříková. A také obvinila pětikoalici, že se znovu vrací před volbami ke kampani Antibabiš. Dva dny strávené mimořádnou schůzí ve Sněmovně byly podle Maříkové zbytečné. „Díky vám máme tu válku téměř za humny. A jako občanka musím říct, že pod vaší vládou se bezpečně prostě necítím a že ten válečný konflikt se bohužel dostane až do Evropy,“ vyčetla Maříková vládní koalici.

Pospíšil nesouhlasil: „Válku za humny máme díky Putinovi, ale i díky vám, a pokud bude takový názor většinový, tak tu válku budeme mít brzo ve střední Evropě.“

