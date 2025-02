„Evropa se trapně dožaduje místa u jednacího stolu.“ Ekonom ví proč

Podle Kovandy Evropa dožadováním se místa u jednacího stolu pouze potvrzuje svou bezvýznamnost. Prezident USA Donald Trump si ve středu telefonoval s ruským prezidentem a poté i s ukrajinským prezidentem. Americký ministr obrany Pete Hegseth pak prohlásil za nereálné členství Ukrajiny v NATO i návrat k hranicím Ukrajiny před rok 2014. Evropa byla zatím z jednání vynechána a její čelní představitelé se hlásí o možnost k jednáním také něco dodat.

Kovanda ve svém příspěvku na X poukázal na několik hlavních nedostatků Evropy a na chyby, které v uplynulých letech činila. Evropa až moc sázela na neziskovky a aktivisty. Evropský průmysl a podnikání oslabily nadměrné regulace. Podle Kovandy měla Evropa raději posilovat svou energetiku a namísto „zeleného šílenství“ vlastní průmysl.

„Kdyby sázela na reálpolitiku a na surovinovou základnu namísto sice hezkých idejí, leč bez materiální opory, pak by ji k jednacímu stolu jistě zvali, a sami od sebe. Měla by totiž co nabídnout a měla by sílu,“ napsal Kovanda.

Dle názoru ekonoma Kovandy měla Evropa podporovat pracovitost a podnikavost svých občanů a ne jen vzývat dluhy a dotace.

Kovanda dále kritizuje Evropskou unii za to, že zapomněla na „primitivní logiku“ síly a samostatnosti, která je stále důležitá ve světové politice. „Nyní se bude muset rychle rozpomenout, má-li si zachovat svoji svébytnost,“ uvedl Kovanda. O směřování světa podle něj rozhodují silní. Ti, kteří jsou schopni stát na vlastních nohou. „Evropa silná není,“ dodal Kovanda.

Tak Evropa se dožaduje místa u jednacího stolu. Čímž ale jen potvrzuje svoji bezvýznamnost.

Eurokomisařka chce ústřední roli vyjednávání pro Evropu

Vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová ve středu na platformě X sdílela oficiální vyjádření k vývoji situace na Ukrajině uskupení WEIMAR+, mezi které patří Francie, Německo, Polsko, Itálie, Španělsko a Velká Británie. Tyto země jsou podle vyjádření připravené „posílit podporu Ukrajiny“ a zavazují se k její „nezávislosti, suverenitě a územní celistvosti“.

„Sdílíme cíl pokračovat v podpoře Ukrajiny, dokud nebude dosaženo spravedlivého, komplexního a trvalého míru. Mír, který zaručí zájmy Ukrajiny i naše vlastní,“ stojí v prohlášení.

Státy neformálního uskupení WEIMAR+ též daly najevo, že jsou připravené být součástí diskuse o vývoji situace spolu se Spojenými státy americkými. „Naše společné cíle by měly spočívat v uvedení Ukrajiny do pozice síly. Ukrajina a Evropa musejí být součástí jakýchkoli jednání,“ píše se v prohlášení, v němž státy dále trvají na poskytnutí bezpečnostních záruk Ukrajině.

„V každém jednání musí mít Evropa ústřední roli,“ zdůraznila Kallasová.

Spravedlivý a trvalý mír na Ukrajině je pak podle států podepsaných pod prohlášením nezbytnou podmínkou pro transatlantickou bezpečnost. „Připomínáme, že bezpečnost evropského kontinentu je naší společnou odpovědností. Proto společně pracujeme na posílení našich kolektivních obranných schopností,“ vzkázaly světu státy uskupení WEIMAR+.

Orbán: Místo u jednacího stolu si musíte zasloužit

Na nejednotný postoj Evropské unie však znovu připomněl maďarský premiér Viktor Orbán. Prohlášení Kallasové a států WEIMAR+ označil za bezcenné. „Toto prohlášení je smutným svědectvím špatného bruselského vedení. Zatímco prezident Donald Trump a prezident Putin jednají o míru, představitelé EU vydávají bezcenná prohlášení,“ napsal Orbán na platformě X.

Podle Orbána si místo u jednacího stolu nelze vynutit, ale musí být zaslouženo „silou, dobrým vedením a chytrou diplomacií“.

V závěru odsoudil bruselský postoj k válce na Ukrajině. „Postoj Bruselu – podporovat zabíjení tak dlouho, dokud to bude nutné – je morálně i politicky nepřijatelný,“ napsal maďarský prezident Orbán.

This declaration is a sad testament of bad Brusselian leadership. While President @realDonaldTrump and President Putin negotiate on peace, EU officials issue worthless statements.



