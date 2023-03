„Existuje jen jeden způsob, jak chránit životy: Vyhnat Rusy“. Zelenskyj v noci děkoval na Slovensko

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval slovenské vládě za rozhodnutí dodat na Ukrajinu stíhačky MiG. Za pomoc, za nové dodávky zbraní, poděkoval Německu, Dánsku, Spojeným státům a mnoha dalším zemím. Přislíbil, že Ruská federace bude po válce potrestána nejen za to, co napáchala na Ukrajině, ale i za to, co ruští vojáci napáchali např. v Sýrii.

Volodymyr Zelenskyj, ukrajinský prezident, ve svém dalším vystoupení před svými ukrajinskými spoluobčany a před světem přislíbil, že se Ukrajina ubrání ruské agresi, že budou Rusové potrestáni nejen za to, co napáchali na Ukrajině, ale také za to, co napáchali i v dalších zemích.

„A to se mimochodem bude týkat nejen teroru proti Ukrajincům, nejen pokusů o anexi naší země, počínaje Krymem, ale i dalších ruských agresí proti mezinárodnímu řádu, proti normálnímu, mírovému lidskému životu. Zejména na území Sýrie. Obyvatelům Sýrie se nedostalo adekvátní mezinárodní ochrany, a to dalo Kremlu a jeho komplicům pocit beztrestnosti. Ruské bomby ničily syrská města stejně jako naše ukrajinská města. Tato beztrestnost je významnou součástí současné agresivity Kremlu. Až se ukrajinský lid ubrání, až se v naší zemi obnoví moc Charty OSN a moc spravedlnosti, zaručí to mír i pro mnoho dalších částí světa. O to usiluje naše globální koalice, protiválečná koalice,“ přislíbil ukrajinský prezident.

Spoluobčanům oznámil, že Ukrajina dostala od Německa, Kanady, Dánska či Estonska příslib další vojenské pomoci – příslib dodávek munice, děl a další techniky. V této souvislosti poděkoval Slovensku za rozhodnutí o dodávkách stíhaček MiG na Ukrajinu.

„Existuje jen jeden subjekt, který ničí život, a to je Rusko. Existuje jen jeden způsob, jak ochránit život – je třeba vyhnat ruskou armádu z ukrajinské země. A my to uděláme,“ přislíbil Zelenskyj.

V této souvislosti poděkoval všem vojákům, kteří brání Ukrajinu – na severu, na východě i na jihu země. Ale i na západě Ukrajiny, který čelí raketovým útokům Ruské federace. Těm všem poděkoval, že způsobují ruským agresorům citelné ztráty. „Zvláště děkuji všem, kteří každý den brání Bachmut. Boje právě tam, právě v těchto částech Donbasu – Vuhledar, Bachmut, Maryinka, Belohorivka, Avdijivka, Kamjanka – umožňují vrátit bezpečnost Ukrajině, celé Evropě, každému národu, který si váží své svobody a celistvosti své země. Sláva všem našim vojákům, kteří jsou nyní v boji! Sláva všem, kteří pomáhají!“ zvolal Zelenskyj.

Než zvolal „sláva Ukrajině“, poděkoval dobrovolníkům, kteří pomáhají vojákům na frontě, poděkoval lékařům, kteří vojáky léčí, a poděkoval ještě mnoha dalším lidem.

