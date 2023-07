„Expert nám to vysvětlil.“ Až 50 miliard korun, jenom úrok. Schillerová sekla Stanjuru

Poslanecká sněmovna v minulých dnech schválila změny v penzích. O žádné slibované reformě se ale mluvit nedá. Snížení a obírání o důchod, to je jediné, co tato vláda dokáže, je přesvědčena bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „Řeknu to natvrdo, to je okradení stávajících důchodců,“ řekla v pořadu X Talk vysílaném internetovou televizi XTV.

„Toto není žádná reforma penzí, to je, řeknu natvrdo, okradení stávajících důchodců. Vládě zachutnalo, že snížila mimořádnou červnovou valorizaci penzí, udělala to způsobem, který my považujeme za protiústavní, tím obrala naše důchodce v letošním roce v průměru o sedm tisíc korun. V tomto pokračuje tak, že to nastaví trvale. Kvůli tomu, že nedělala nic s inflací, která se utrhla,“ odmítla, že by vládní pětikoalice představila důchodovou reformu.

„Celé je to velmi chaotické, hektické. Je to pouze pro obrání důchodců. Takže tato vláda navzdory svým slibům přišla vedle snížení důchodů se zvýšením daní. Zvyšuje daně napříč celou společností asi o 73 miliard korun. A já se vsadím, že to bude to jediné, co vláda dokáže, a pak skončí a přetrpí to ve Strakově akademii do parlamentních voleb v roce 2025,“ očekává šéfka poslanců ANO.

Na dotaz, zda je potřeba uznat, že veřejné finance jsou v rozvratu a že tyto kroky jsou nutné, Schillerová následně kontrovala. „Tak popořádku. Tato vláda se tváří, jako by nám v roce 2014 předávala vláda ODS finance vyrovnané, zalité sluncem, ale to v žádném případě. Přesto jsme to v prosinci 2021 předali s nižším dluhem, než jsme to v roce 2014 převzali. Tato vláda za rok a půl nenaplnila ani jeden ze svých slibů, naopak zadlužila naši zemi o dalších šest set miliard korun. Jedinou úsporou, kterou zatím předvedli, jsou právě ty důchody,“ pokračovala Schillerová.

„Náš plán konsolidace byl ten, že jsme chtěli snižovat ten strukturální deficit o 40 miliard, posléze další rok 50 miliard atd., v kombinaci na příjmové a výdajově straně tak, aby se ekonomika nezaškrtila. Ale hlavně měla tato vláda v době, kdy jsme v hospodářské recesi, přijít s nějakou strategií a přijít s prorůstovými opatřeními. Ale, nula! Něco se dít mělo, ale ne tímto způsobem, oni v podstatě naslibovali nemožné a teď, protože neví kudy kam, přistoupili k těmto opatřením,“ dodala Schillerová, že ekonomiku rozhodně nepozdvihne zvýšení daní a snížení důchodů.

Jak podle Schillerové dopadne ozdravný balíček? „To je daňový balíček, určitě ho svou stoosmičkou převálcují, i ve druhém a třetím čtení budeme dlouze vysvětlovat, že je to nesmysl a připravím celou řadu pozměňovacích návrhů. Myslím, že v koalici teď probíhá tvrdá bitva o ty jednotlivé položky, určitě tam působí celá řada lobbistů, kteří je tam obcházejí,“ míní.

Následně přiblížila, co ve skutečnosti znamená půjčka od Evropské komise 137,4 miliardy, kterou žádá vláda: „V té půjčce je spoustu nejasných věcí. Nejvíc pikantní je, že nevíme výši úroku, zda to bude výhodnější, než když si půjčujeme na finančních trzích, protože my si půjčujeme na ten deficit, ale pořád si půjčujeme relativně za slušný úrok. Když nám to byl vysvětlovat expert na rozpočtovém výboru, tak řekl, že na úrocích bychom z té půjčky mohli zaplatit až 50 miliard. A co je nejvíc pikantní, že nemáme ani ošetřeno kurzové riziko, ten kurz může být v době splácení jakýkoli. Takže nechápu, že vláda říká: ‚My chceme dělat kroky, abychom nezadlužovali budoucí generace.‘ Ale dělají přesný opak, čímž chtějí zadlužit budoucí generace. Ta půjčka je velký problém a jsou tam obrovská rizika. Je to prostě turecké hospodaření,“ upozornila.

„Evropská komise si ty peníze samozřejmě sama také půjčuje a pak je půjčuje dál. Půjčuje si je na finančních trzích, od různých bankovních domů a finančních institucí. My ty peníze z té půjčky 137,4 miliard ani nebudeme moci utratit na cokoliv, co bychom potřebovali jako Česká republika. My jsme dokonce vázaní, že budou na některé projekty spojené s tzv. zelenou politikou,“ řekla Schillerová, že jde v podstatě o půjčku částečně na Green Deal, před níž varoval i předseda Národní rozpočtové rady.

