„Feťáci opojení mocí a penězi. Organizovaný zločin.“ Miliardář Chlad udeřil na Brusel

Podle Chlada ztrácí Evropská unie svou konkurenceschopnost vůči jiným regionům světa, zejména vůči USA a Asii. „Evropská unie ztrácí proti dalším regionům ve světě... V Asii mnoho zemí soustavně roste daleko rychleji než Evropská unie,“ uvedl Chlad varovně.

Následně analyzoval vnitřní problémy EU a zjednodušeně je přirovnal k problémům, které mohou mít lidé závislí na něčem destruktivním. „Každá skvělá myšlenka je vždycky předurčená k tomu, abychom ji jako lidi zkurvili, a to se samozřejmě děje v rámci Evropské unie. To, co se děje teď v Bruselu. Lidé, kteří vedou Brusel, jsou z mého pohledu feťáci, kteří jsou opojeni mocí a penězi, a to vede k naprosté ztrátě kontaktu s realitou,“ rozpálil se Chlad.

„Kdo jste měl doma nebo vůbec v životě nějaký kontakt s někým, kdo byl na čemkoliv závislý, a je úplně jedno na čem, jestli to je kokain, alkohol, to je jedno... Tak ty lidi se chovají velmi sebedestruktivně vůči svým nejbližším, vůči svému okolí, vůči svým rodinným příslušníkům, vůči voličům. Vůči majetku ty lidi úplně ztratí jakýkoliv přehled o tom, co je dobře, co je špatně. A já připodobňuju současnou bruselskou ,elitu‘, evropskou ,elitu‘ k těmhletěm závislákům, těm feťákům,“ pálil dál Chlad.

Podle něj je situace tak vážná, že pokud se Evropská unie neodtrhne od této „toxické elity“, nebude možné dosáhnout nápravy. „Ty lidi už úplně ztratili jakýkoliv přehled o tom, co je dobře a co špatně,“ dodal.

Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 21850 lidí

Chlad pak kritizoval současnou politiku EU, kterou označil za „dobře organizovaný zločin“. Podle něj celá evropská mašinerie vytváří korupční prostředí. „Veškeré systémy dotací a subvencí vytvářejí prostředky, které jsou potom přerozdělovány mezi nevolenými úředníky, kteří korumpují premiéry a poslance,“ vysvětlil Chlad. Dále varoval, že tato forma korupce, kterou nazval „legální korupcí“, je hluboce zakořeněná a ztěžuje jakoukoli změnu. „Kdo si nechá od Bruselu platit, ten bude plnit jejich zadání, i když ví, že to je nesmysl,“ doplnil.

Štěpán Křeček následně podotkl, že některé politické strany v Evropě se dostávají do izolace a není možné s nimi uzavírat koalice. Zmínil příklad Německa, kde pravicová koalice mohla získat většinu, ale místo toho se vytvářejí koalice, které jsou ideologicky vzdálené. Richard Chlad na to reagoval slovy: „Mě dneska ráno udělala radost zpráva z Rakouska, kde se konečně utvořila koalice... Ale v Německu je cítit jasný signál, že německý občan je nespokojený.“

Fotogalerie: - Schvalování pořadu

V průběhu rozhovoru Chlad vyjádřil i obavy o budoucnost, kdy by nová vládní reprezentace mohla být schopná provést zásadní změny. „Jsem přesvědčený, že k nějaké změně dojde. V minulosti jsme to viděli u sametové revoluce... Celý ten systém, který vypadal neprůstřelný, se najednou rozpadl jako domeček z karet,“ konstatoval. Přesto se obává, že současná politická situace včetně plánovaného Green Dealu a likvidace průmyslu povede k ještě větší destabilizaci. „Pokud se nezmění myšlení Bruselu, bude to jen ztracené období,“ uzavřel.

V závěru se Chlad zaměřil na neudržitelnost současného sociálního systému a nezbytnost radikálních změn, které budou pravicové vlády nuceny přijmout. „Dlouhodobě to nebude možné udržet. Sociální stát, který podporuje ty, kteří do systému nikdy nic nedali, je neudržitelný,“ uvedl. Na otázku, zda je možné změny realizovat bez ztráty moci, odpověděl, že každá vláda, která by se pustila do takového restartu, by musela čelit nepopulárním opatřením a poklesu popularity. „Vláda musí jednat okamžitě, a to ne v rámci zbytečných koaličních jednání, ale s jasným plánem,“ uzavřel.