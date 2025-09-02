„Fiala nemá koule, v koalici dělá děvk*.“ Topolánek soptil do kamer

Jde teď o Česko, jak vykřikuje z tribun premiér Petr Fiala? Jeho předchůdce v premiérském křesle i křesle předsedy ODS Mirek Topolánek nesouhlasí. Podle něho jde o Evropu. O tu, kterou jsme si vysnili. „To, co se děje ve světě s rozpadem světového řádu a těch institucí, které fungovaly špatně, tak tohle všechno bude působit velké turbulence, bude působit velké pnutí,“ myslí si Topolánek.
Je toho názoru, že naši budoucnost nemusí spolknout levicově progresivní smír, ale válka. „Nemusíš studovat historii profesionálně, stačí si přečíst dějepis pro sedmou třídu. Ty konflikty začínaly vždycky jako lokální a přerůstaly do regionálních a z regionálních se mnohdy stávaly konflikty globální,“ varuje Topolánek.
Podle něho je zcela zásadní, jaký je vztah jednotlivých stran usilujících o křesla v Poslanecké sněmovně k zahraničním otázkám. „A proto mě na těch volbách zajímá v zásadě jediná věc. Všechno je špatně. Všichni jsou kreténi. Budu volit ty svoje kretény než ty cizí, protože na ty svoje kretény já jsem zvyklý. To, že to nedělají dobře, to je jiná věc, dokonce to dělají ještě hůř než my, a to už je co říct. Zajímá mě, jakým způsobem se stavějí k tomu, co se děje ve světě, a to je pro mě jediný parametr, který pro mě dneska je rozhodující, a pro ten nemusím sledovat kampaně,“ vypálil svou tradiční topolánkovštinou bývalý premiér.
A pokračoval v kanonádě. Nyní se opřel do volebních programů stran. „Programy vlastně nikdo nemá. To jsou takový výkřiky anebo nějaký povídačky naší Kačky, to nemá cenu. Já doporučuju všem, nečtěte to, nesledujte to, vůbec se tím nezabývejte, naštvete se a nepůjdete k volbám. Běžte k volbám a volte ty svoje kretény,“ zhodnotil práci politiků Topolánek.
Měli by se hodnotit jednotliví ministři vlády? Ani v tom Topolánek nevidí smysl, ač nějaké hodnocení předhodil. „Byl opravdu horší Adam Vojtěch než ministr Válek? Zjistíme, že zas tak úplně horší nebyl. A kdybychom hodnotili Plagu, který vlastně rozdal všechno učitelům a jednu generaci dětí připravil o denní výuku a připravil jim traumata a psychické problémy. A je Bek lepší než Plaga? Já musím říct, že ne,“ řekl.
Mirek Topolánek se vyhranil i proti premiérovi Petru Fialovi. Podle něho už nereprezentuje ODS, ale koalici SPOLU. A s ním i další ministři. „Určitě je to Eva Decroix, já neříkám, že to dělá špatně, ale je to ministryně za SPOLU. Já si myslím, že to je určitě Martin Baxa, ten nemá s ODS a neměl nikdy nic společného. Já si myslím, že ani Martin Kupka není úplně ODS. To jsou ministři za SPOLU,“ vyčítal Topolánek vládním ministrům.
Pokus o spojení pravicových stran provedl Topolánek podle vlastního přesvědčení ještě s TOP 09 za předsedy Miroslava Kalouska. A podle Topolánka to už tehdy nevyšlo. A nevychází to ani teď. „Ten pokus, který udělal Petr Fiala, byl nezbytný krátkodobě, pro mě krátkodobě, aby zastavili Andreje Babiše. Oni mají pocit, že se to podařilo, já mám pocit, že se to nepodařilo. Andrej Babiš vychází z tohoto pětikoaličního bizarního spolku, který je od Šumavy k Tatrám, tedy od liberálů ke konzervativcům a tak dál, vychází posílen. To znamená, že ten projekt pro mě nesplnil svůj účel,“ štípal Topolánek na koalici SPOLU špalky nespokojenosti.
„Mně to lpění Petra Fialy na tom pětikoaličním projektu připadá trochu post mortem. To znamená, nemyslím si, že to je vítězná varianta,“ pokrčil rameny Topolánek. Podle něho by Fiala měl před volbami akcentovat daleko víc téma „Antirakušan“ než Antibabiš. A ukázal na Rakušanovo pozvání Fialy na pivo. „Je to provokace, na kterou Petr Fiala prostě neměl možnost reagovat jinak než tak, že na to pivo šel. Ale je to provokace,“ je přesvědčený Topolánek.
Na pivo Rakušan pozval i předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba. Ten nepřišel. Jak na věc nahlíží Topolánek? „Když si promluvíš osobně s těmi vrcholnými Piráty, já třeba s Ivanem Bartošem, tak jestli on někoho nenávidí a nesnáší, tak je to STAN. Takže proč by chodil Zdeněk Hřib v situaci, kdy má jednat s někým, kdo ho tak brutálně podrazil, a má s ním jít jako na pivo? A proč proboha?“ ptal se Topolánek.
Proč na pivo s Rakušanem dorazil Fiala? „Protože hraje to pro futuro, že ten STAN je koaliční partner i v příští vládě. To je podle mě chyba. Je to chyba. Já bych tam nešel. Se soupeřem. Rakušan je největší soupeř Petra Fialy ve volbách. Ten mu jediný může brát hlasy,“ hřímal u Pavla Štrunce Topolánek.
Podle Topolánka měl Petr Fiala po vypuknutí války na Ukrajině anulovat vládní program, otlouct STAN o hlavu kauzu Dozimetr a po rekonstrukci vládního programu požádat v novém složení o důvěru. „Jestliže ten člověk nemá koule, jestliže nemá odvahu jít do střetu s koaliční partnery, pak celou dobu jim tak trochu dělá děvku a celou tu dobu jim ustupuje v těch věcech, které jsou pro mě klíčové,“ vyčetl Topolánek Fialovi. Teď podle něho Fiala zcela oprávněně slyší od opozice, co všechno slíbil, ale nesplnil. „Přesto přese všechno je budu volit, protože ti ostatní jsou ještě diametrálně horší,“ dodal.
Jakou by si představoval ideální vládní sestavu po volbách? „Pro mě ideální situace po volbách, která je víceméně zatím nemožná. Je to ANO a SPOLU. Můžou spolu vládnout, protože SPOLU není úplně pravicová strana, žádná pravicová strana v tom seskupení není. A ANO zase není úplně dramaticky levicové, protože je takové jako trochu všechno, mainstreamové, taková catch-all party, pro babičky, dědečky a hlupáky bez střední školy,“ pálil mosty se STAN i Piráty Topolánek.
Byla by samozřejmě potřeba jistá personální očista. „Personál je, politici sežerou hovno a udělají cokoliv, když je potřeba. Jo, jo, jo, nakonec, v zájmu tý věci, aby to bylo bez komunistů, aby tu nebyli ti progresivisti. Ale nevraživost mezi Fialou a Andrejem Babišem je o něco větší, než je standardní. To znamená, že by to byla varianta bez Babiše a bez Fialy. Já jenom navrhuji. Karel Havlíček asi je přijatelný,“ překresloval u Štrunce politickou mapu Topolánek.
Hlavně varoval před dalším angažmá Pirátů a STAN. „Představa, že by tady byl projekt Piráti a STAN, kdyby se to náhodou zase nějak vyskládalo a bylo to SPOLU, Piráti a STAN, tak to je, ty vole, to je fakt na emigraci,“ děsil se Topolánek. „Nejhorší varianta je ANO a STAN.“
autor: Marian Kučera