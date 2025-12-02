„Když nejsou fakta, pracuje fantazie.“ Drsná dohra reportáže ČT o Motoristech

Publicista Petr Bohuš se na svém portálu Modrý jelen věnoval analýze reportáže Soutok zájmů od Jany Neumannové a Adély Paclíkové, odvysílané v pořadu Reportéři ČT. „Nejde o obhajobu Motoristů ani útok na novináře – jde o rozbor toho, jak byla reportáž vystavěná, jaké používá argumenty, kde pracuje s fakty a kde s dojmy,“ vyjádřil se ke své analýze bývalý šéfredaktor zpravodajství a publicistiky České televize Ostrava.
Uvedl, že reportáž ČT, režírovaná Bohumírem Boučkem, vyvolala silné reakce, když zkoumala historické vazby podnikatele Richarda Chlada, politické nominace Petra Macinky a Filipa Turka a vliv sponzorů. „Vodili nás reportéři za nos, nebo odhalovali pravdu?“ položil si Bohuš hned v úvodu analýzy otázku.
Reportáž ČT naznačuje možné ovlivnění Ministerstva životního prostředí (MŽP) sponzory, aniž by poskytla fakta. Novináři ČT propojili minulost Richarda Chlada s Radovanem Krejčířem s politickými aktéry Motoristů. „Sama tato spojení politický vliv nedokazují, ale vzbuzují u diváka pochybnosti,“ upozorňuje Bohuš.
Když nejsou fakta, pracuje fantazie
„Zelená krev – metafora, která dramatizuje. Řada protestů – není řečeno kolik. Macinka bagatelizuje klimatickou změnu – nevíme proč. Prozatím jde o čisté emocionální rámování bez vysvětlení,“ analyzuje Bohuš.
Dále se v reportáži uvádí: „Kritici upozorňují na to, že podporovatelé a sponzoři Motoristů mají právě v oblasti životního prostředí své zájmy.“
A mediální analytik Bohuš reaguje: „Nejsou uvedena jména kritiků ani konkrétní zájmy sponzorů. Reportéři tak vytvářejí dojem napětí bez ověřitelných faktů.“
Poukazuje na to, že otázka reportérky, zda by Macinka jako ministr životního prostředí nedělal věci ve prospěch sponzorů Motoristů, předpokládá střet zájmů, aniž by byla doložena fakta. „Kombinuje nesouvisející témata a vytváří dojem dohody, která nemusí existovat. Dramatická hudba a titulky nahrazují fakta. Reportáž spojuje nesouvisející události a pracuje spíše s emocemi, než s ověřenými informacemi,“ upozorňuje Bohuš.
Neříká, že jde o zlý úmysl, jen ukazuje, jak funguje dramaturgie. „Když nejsou fakta, pracuje fantazie,“ vysvětluje Bohuš a upozorňuje na techniky, které v nás mají vyvolat určitou představu o tom, co je pravda.
Poukazuje na rámování. Pořad zmiňuje demonstrace proti Macinkovi, ale bez údajů o počtech účastníků či organizátorech. „Formulace tak může vytvářet dojem širokého odporu,“ uvádí Bohuš.
Větou, že Macinka zpochybňuje vliv člověka na klima, reportáž říká, že to vadí, aniž vysvětluje jeho argumenty. „Jde o hodnocení prezentované jako fakt,“ vysvětluje Bohuš a zmiňuje také emoce.
V reportáži se uvádí, že sponzoři Motoristů mají své zájmy. „Propojuje Motoristy, sponzory a ekologické zájmy slovy naznačujícími nekalost bez důkazů,“ naznačuje mediální analytik.
Zdůrazňuje, že je nutné uvádět zdroje, přesné citace a jasně oddělit tvrzení od faktů, nepropojovat nesouvisející události tak, aby vznikal zkreslený obraz. Potom se zaměřil na kritiky a jejich konkrétní výhrady k nominaci Petra Macinky. „Slyšíme názory demonstrantů, subjektivní a emotivní. Nejde o odborné posudky ani ověřená fakta, ale osobní postoje. Prezentujeme je jako názory účastníků, nebo jako objektivní informace o kandidátovi?“ ptá se Bohuš.
Reportáž přináší rozhovor s Františkem Fabičovicem a uvádí, že jeho firma dala Motoristům milion korun, což zdůvodnil tím, že se přátelí s otcem Petra Macinky. „Významný jihomoravský podnikatel má zájmy na MŽP. Bojuje proti vyhlášení CHKO Soutok, má zde velké množství pozemků,“ uvádí reportérka.
Bohuš namítá, že sponzorství může souviset s přátelstvím s otcem Petra Macinky. „Pan Fabičovic mluví o osobních důvodech. Reportáž nepředkládá žádný důkaz o skutečném vlivu na politická rozhodnutí. Kombinují se fakta s domněnkami a vzniká dojem možného střetu zájmů,“ vysvětluje autor rozboru.
Střet zájmů však reportáž neprokazuje
Novinářky v rámci přípravy reportáže zavítaly k oboře Obelisk, která je nově součástí CHKO Soutok. „Obora je obehnaná plotem, takže běžně se sem člověk nedostane,“ upozorňuje reportérka. Petr Hladík (KDU-ČSL), ministr životního prostředí v demisi, pak hovoří o tom, že jde o unikátní lužní les, druhý největší lužní les v Evropě.
„Informace o plotu kolem obory Obelisk i citace o unikátním lužním lese posilují dojem mimořádně cenného a ohroženého území, aniž reportáž ověřuje, zda je vyhlášení CHKO skutečně podložené. Současně je naznačeno, že podnikatel Fabičovic jedná ve vlastním zájmu a má politické krytí. Říkáme bez důkazů – pan Fabičovic má mocného zastánce. Mlčení tiskové mluvčí doplňuje dramatický efekt. Kombinace těchto prvků vytváří silný emotivní příběh o střetu zájmů, který však reportáž fakticky neprokazuje. Ulice před sněmovnou a náhlá konfrontace vytvářejí dojem, že je Macinka přistižen. Jeho spěch působí jako vyhýbání se otázkám, i když to samo o sobě nic nedokazuje,“ reaguje Bohuš.
Mgr. Petr Hladík
V reportáži je zdůrazněno, že Fabičovic má dobré vztahy s otcem budoucího ministra. „Pan Fabičovic popisuje dlouholeté přátelství s Macinkovým otcem jako důvod podpory. O politickém obchodu nepadne nic. Přesto reportáž vytváří dojem, že přátelství může samo o sobě znamenat politický vliv,“ uvádí analytik.
Za zásadní moment celé reportáže považuje citování Macinkových slov, že vyhlášení CHKO Soutok nebylo nezbytné, nebylo dostatečně odůvodněno a nepřinese vyšší stupeň ochrany, než jaká už existuje. Z těchto důvodů Macinka považuje za správné, aby bylo rozhodnutí přehodnoceno a zrušeno. Následuje Hladíkovo vyjádření, že podle legislativy to není možné. CHKO lze zrušit, když zanikne předmět ochrany nebo existuje jiný veřejný převažující zájem, jako je obrana státu, např. výstavba letiště.
„Macinka říká, že vyhlášení CHKO nebylo dostatečně odůvodněné a mělo by se zrušit, Hladík říká, že to nejde. Reportáž nechává oba výroky bez vysvětlení, divák se nedozví, jak to skutečně je. Výsledkem je jen konflikt, nikoliv odpověď,“ upozorňuje Bohuš. Reportáž tak naznačuje, že legální cestou CHKO zrušit nepůjde.
Dále reportáž zmiňuje rozhodnutí soudů. „Soudy potvrdily, že se CHKO rušit nebude, ale to samo o sobě neříká, zda bylo její vyhlášení správné. Reportáž neprověřuje Macinkovy argumenty,“ vysvětluje analytik.
Bohuš upozorňuje, že reportérka na Fabičovicova slova reaguje větou: „Já myslím, že máme normální právní stát.“ Tím se ale staví do role hodnotitelky. Nezjišťuje, zda jsou Fabičovicovy výhrady oprávněné.
Dále reportáž zmiňuje firmu DDK Bohemia, která chce v oblasti stavět rodinné domy, což komplikuje územní plán Lednice i CHKO Soutok. Majitelem firmy je Pavel Ďurina, který podniká s Richardem Chladem, který podporuje Motoristy. Podle reportáže spolu mají několik společností a chtějí podnikat v energetice.
„Reportáž spojuje nové developerské plány s podnikateli a podporou Motoristů. Naznačuje možné propojení a tajné dohody. Jinými slovy: Developer Pavel Ďurina podniká s Richardem Chladem. Chlad podporuje Motoristy. Ten, který byl dříve v kontaktu s Krejčířem. A ministr Motoristů chce zrušit CHKO. Domněnky. Možná oprávněné, fakta ale chybí. Macinka je v reportáži zmiňován jako kandidát na ministra životního prostředí. Dnes už ale víme, že si ministerské resorty prohodili s Filipem Turkem,“ zdůraznil mediální analytik.
Nakonec přichází zmínka, že podnikatel nereagoval na zaslané otázky. „Fakta o vlivu na CHKO nebo politické rozhodnutí chybí. Atmosféra tajemná a dramatický dojem převládá,“ upozorňuje Bohuš a pokládá si otázku, co dělat, když novinář tuší něco ve vzduchu, ale nemá důkazy.
„Nejprve klást otázky, ne vytvářet konstrukce, prozkoumat, kdo jsou konkrétní sponzoři, v jakých oborech podnikají, jaké mají veřejné aktivity a historii. Fakta oddělit od hypotéz, přiznat, co víme a co ne. Redaktorky by neměly vytvářet dojem, že chytly zločin za pačesy, když nemají podklady. Místo dramatických záběrů na ulici jít do hloubky. Rozhovory, dokumenty, územní plány, to odhalí pravdu. Zaměřit se na proces, ne na lidi,“ radí Bohuš novinářům ČT.
Místo důkazů příběh, který jen naznačuje
Analyzuje i další průběh reportáže a opět konstatuje, že se pokouší působit dramaticky, ale nepřináší nové informace. „Kamera nezaznamenává fakta, ale emoce a konflikty a ty pak prezentuje jako důkaz. Reportáž se zaměřila na Motoristy, jejich sponzory a možné vazby na MŽP. Pracovala však se sugestivním rámováním, metaforami, vizuály, hudbou, opakovanými konfrontacemi a spojováním událostí, které spolu nesouvisely. Slibovala odhalení, ale místo důkazů nabídla příběh, který jen naznačuje. Kritická témata si zaslouží práci, která obstojí,“ zdůraznil tvůrce analýzy.
Zmínil, že následovala další reportáž o Richardu Chladovi, sponzorovi Motoristů. Redakce 13 minut popisovala jeho dřívější kontakty s českým podsvětím. „Informace o jeho blízkém spojení s Filipem Turkem – mentor, sponzor, podporovatel – jsou relevantní. Je nutné o tom informovat. Jenže má to háček. Informace navazovaly na první reportáž, která byla plná domněnek, pracovala spíše s dramatizací než s fakty. Kdyby byla fakta ověřena a hypotézy jasně odděleny, obě reportáže nemusely působit jako pokus o účelovou diskreditaci Motoristů,“ konstatuje analytik.
Petr Bohuš je český publicista, moderátor a bývalý mediální manažer, jehož kariéra je úzce spjata se zakládáním a rozvojem novodobého zpravodajství v České televizi po roce 1989. V ČT Ostrava působil na klíčových pozicích, včetně šéfredaktora zpravodajství a publicistiky, a moderoval různé pořady, například publicistický magazín Klekánice. V roce 2003 přesunul své působení na Slovensko, kde se stal ředitelem zpravodajství a moderátorem diskusních pořadů, jako byly Portrét či Čierny Peter, v televizi TA3. V roce 2008 se vrátil do Ostravy do regionální televize Polar. V posledních letech se věnuje především publicistice, lektorování a moderování na nezávislých platformách, kde se často kriticky vyjadřuje k českému mediálnímu mainstreamu, zejména k České televizi. V letošním roce přijal nabídku spolupráce se slovenskou veřejnoprávní STVR (Slovenská televízia a rozhlas). Stal poradcem ředitelky zpravodajství Marie Hlucháňové.
V Českém rozhlase byl v této souvislosti označen jako „bývalý novinář Petr Bohuš, známý z dezinformační scény“. „Bohuš vystupoval v konspiračních médiích, přátelí se se stíhaným extremistou Danielem Bombicou a je zastáncem zmocněnce vlády pro prověření procesu řízení a managementu zdrojů během pandemie covidu-19,“ uvedla novinářka Zuzana Marková.
autor: Naďa Borská