„Fialová nula“. Poslankyně Decoix promluvila. Ódéesáci zuří, Jakub Janda nadšen

V roce 2023 už volby nebudou, ale během roku 2024 nás čekají volby do Evropského parlamentu a v ODS už to vře. Část strany by totiž chtěla kandidovat samostatně, nikoli v rámci vládní koalice SPOLU, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09. Hlasy, které buší do ODS, aby se rozhodla, sílí i na sociálních sítích. Tzv. za uši dostává poslankyně Eva Decroix.

Vydrží koalice Spolu? Pro evropské volby se možná rozpadne. Že by mohla v politickém partnerství nastat rozluka, naznačuje několik hlasů z ODS.

Podle poslankyně Evy Decroix budou ODSáci nakonec kandidovat samostatně. Ale už by to podle ní mělo být bez Jana Zahradila.

„Poslední dobou se do ODS jen strefuje, nereprezentuje současnou podobu a politiku strany. Byla by ostuda, kdybychom ho opět umístili na čelo kandidátky,“ řekla poslankyně na Zahradilovu adresu pro deník Právo.

Lídrem kandidátky ODS by měl být Alexandr Vondra. Z kandidátky možná zmizí Jan Zahradil, který za ODS v Evropském parlamentu působí 20 let.

TOP 09 a lidovci dávají najevo, že by chtěli silnou značku Spolu udržet, aby porazili Andreje Babiše (ANO). Podle lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského je shoda programu ODS, lidovců a TOP 09 na 80 procentech a z tohoto pohledu má zachování značky Spolu smysl.

Na sociálních sítích se také ozývají hlasy, že by měli členové ODS kandidovat bez Spolu. Na tapetu se dostala i již citovaná poslankyně Spolu a ODS Decroix.

„To se ví, kandidátku ODS nebo Spolu musí vést přece jedině prověřená soudružka nebo soudruh, hlavně aby byli dost tvární a eurohujerští. Hlavně proti všem principům, na kterých (bez nich) kdysi původní ODS vznikla! Decroix je stejně hloupá, jako celá ta nová ODS. A asi je to tak dobře, protože na tom nakonec i politicky zhynou. Lidem, kterými tahle novodobá Kabrhelka opovrhuje, totiž nesahá ani po kotníky. Bohužel to tak dnes je v ODS na mnoha, spíš u drtivé většiny míst, i v našem Táboře. Výjimky rozhodně existují, ale ty nic zásadního neovlivní. V politice už prostě zase platí, že čím bezzásadovější, hloupější a hlavně názorově tvárnější, tím větší koryto. Co mi to jen připomíná?" padlo na sociální síti. Údajně od dlouholeté členky ODS.

Do poslankyně Decroix se pustil i dlouholetý člen ODS a její někdejší korunní princ Ivan Langer. Snaží se prý mlčet, ale občas mu to nejde. A nejde mu to u poslankyně Decroix.

„A tak se v síti (nahlas) zamýšlím: ‚Kdo je poslankyně Decroix, odkud vzešla, co v politice dokázala?‘ A vzpomínám, kolik samo v sobě zrozených myslitelů, po zvolení do veřejné funkce, jsem v životě zažil. A sám sobě říkám: ‚Pevně věřím, že toto děvče je jen menšinová úchylka v ODS z Vysočiny.‘ A k tomu všemu navíc (nahlas) přemýšlím, že je-li, jak sama o sobě říká, ‚dítětem Evropy‘, kdo je jejím otcem a kdo matkou?! Prolomené mlčení končím úryvkem pět let staré Sochobásně: ‚Čas má kořeny! Ohýbají se větve životů těch, kdo nemají kořeny!‘,“ pravil Ivan Langer.

Někdejší hradní právník Pavel Hasenkopf poznamenal, že dnešní ODS už nemá právo říkat si ODS.

„Především je ostuda, že se ODS stále nazývá ODS, protože dnešní ODS nemá s původní ODS dávno nic společného. Dnes by v jejím čele klidně mohl stát Pithart nebo Dienstbier, ale určitě ne její zakladatel Klaus. Dnešní ODS je podvod na voličích, kterým tohle ještě nedošlo,“ vypálil Hasenkopf.

Navázal tak na myšlenku Václava Klause, který poznamenal, že pracovat dnes se značkou ODS je ve skutečnosti podvod na voličích, protože tato značka nemá už starou ODS nic společného a partaj by se měla přejmenovat.

Konzervativní publicista Robert Kotzian označil poslanykni Decroix za „fialovou nulu“.

„Byl jsem v ODS 20 let. Byl jsem tam rád. Začátek mého odcházení se kryje, nikoli náhodou, s příchodem Petra Fialy. Když Mirek Topolánek ODS vnutil Lisabonskou smlouvu, díky které nás EU už přes 10 let drtí mnohem více, než by mohla bez ní, bylo to pro ODS jako by musela vypít koktejl jedu. Pořád to ale nějak šlo, byť tendence nebyly dobré. Když ale přišel Petr Fiala, cesta do pekla bezbarvosti a podřízenosti byla nezvratná...“ vyjádřil své mínění na facebooku Kotzian.

„Jan Zahradil je jedním z posledních aktivních politiků ODS na parlamentní úrovni, které lze volit a kteří hájí mé zájmy. Nemusíte s ním v mnoha věcech souhlasit, je přirozené, že s málokterým politikem souhlasíme na 100 %, ale po celou svou kariéru Jan Zahradil byl a je autenticky pravicovým politikem. Ať dopadne jakkoli, patří mu dík za jeho práci. A paní Decroix? Jen další fialová nula v řadě. Janu Zahradilovi nesahá ani po kotníky. Právě ona a jí podobní jsou příčinou stavu, ve kterém se ODS nachází... Hanba,“ pokračoval ve slovní palbě Kotzian.

Na stranu poslankyně Decroix se postavil analytik ze spolku Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty Jakub Janda. Dal najevo, že cestu vidí v návratu ODS do lidovecké frakce v Evropském parlamentu.

