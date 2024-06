„Fialův šašek.” Po prohře ve volbách se řeší útok vlády na „zombíky”

Několik dní před eurovolbami se vláda rozhodla zásadně změnit svou komunikaci směrem ke „strategickým tématům“. K tomu byl na Úřad vlády najat voják, plukovník Otakar Foltýn, který kromě svého působení ve vojenské kanceláři prezidenta republiky také často hostuje v médiích, kde zaujímá šťavnatým slovníkem.

Ostré výroky směrem k Rusku se za této vlády po ruské invazi na Ukrajinu staly komunikačním standardem, ale plukovník Foltýn ohromoval svými peprnými vzkazy k vlastním spoluobčanům, kteří podle jeho úsudku Kremlu slouží.

K mnoha sprostým výrazům a „užitečným idiotům“, „trolíkům a trotlíkům“, nebo dokonce titulování „extremistickými a fašizujícími subjekty“ už ve vládní funkci přidal označení „zombíci“.

Anketa Jste spokojeni s výsledky eurovoleb v České republice? Ano 64% Ani ano, ani ne 27% Ne 6% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4144 lidí

„Jádro, kterým říkáme zombíci na poli informační války, tedy lidí, kteří už jsou bohužel zaměření proti vlastnímu státu, jsou nižší jednotky procent. ‚Kousnutím‘ do svého okolí, ať už reálného, nebo kybernetického, mohou vytvořit zombíky z dalších. S částí populace, kterou nemá smysl už přesvědčovat, protože na ně neplatí fakta, ale výhradně emoce, by bylo extrémně složité něco dělat. Nemáme na to čas,“ rozpovídal se o občanech této země v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Těm ostatním chce vysvětlit, jak „oddělit politické zápolení od společných hodnot, na kterých stojí náš stát“. V praxi to má znamenat, že politiky mohou kritizovat, ale institucím musejí věřit. V tomto směru chce spolupracovat i s influencery a dalšími vlivnými osobnostmi, aby působily na veřejnost.

Následně se plukovník Foltýn pochlubil, že je „v bezpečnostní komunitě známý jako buldozer“, a na rovinu řekl, že předcházejícím snahám o strategickou komunikaci chyběla vůle, kterou chce nyní nabídnout.

Pod portrétem generála premiéra Aloise Eliáše, který je prý jeho hrdinou, redaktorce vysvětloval, že „jestli výsledkem mé činnosti bude, že mě taky na konci ukřižují, byť virtuálně, tak by za mnou přesto měl zůstat kus práce“.

Psali jsme: Gottwald měl ministra informací, Fiala má ministra dezinformací. Kobza se hořce zasmál

Foltýn: „Konec kariéry jednoho lampasáka“

Když nevěříte státu, zpochybňujete BIS, pomáháte Rusku. Foltýn se u Takáče rozjel

Rozhovor vyšel v pátek, tři hodiny před otevřením volebních místností.

Politolog Lukáš Jelínek vidí problém především v tom, že si vláda najímá lidi na práci, kterou by měl každý politik být schopen zvládnout sám. „Komunikovat témata, to musí každý politik zvládat sám, tím spíše témata strategická,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

Vláda je v tomto směru průkopníkem slepých uliček. „Vytvářet funkce pro funkce, to nikdy nepůsobí dobře,“ dodává politolog.

Téma „patříme na Západ“ se ale stalo základem komunikace vládních stran i v eurovolbách, premiérova koalice SPOLU si na finále kampaně připravila inzeráty se sloganem „SPOLU, nebo na východ“.

Volby přinesly výrazný úspěch formacím, které profesor Fiala řadil do vlastní politologické kategorie „extremisté a populisté“. Koalice Motoristé sobě a Přísaha byla médii hlavního proudu označována jako extrémní pravice (včetně aféry s historickými artefakty v bytě jejich lídra Filipa Turka), kandidátka STAČILO! Kateřiny Konečné zase jako krajní levice.

Obě skončily se ziskem kolem deseti procent na třetím a čtvrtém místě, výrazně před Fialovými koaličními partnery.

Dvacet dva procent a šest europoslanců pro SPOLU prezentuje Petr Fiala jako „slušný výsledek“, ale i vládě sympatizující novináři v noci psali o pohromě.

Zejména vzhledem k tomu, že mimoparlamentní opozice, ve které v minulých sněmovních volbách propadlo přes milion hlasů, zjevně našla své lídry.

Fialova sázka na politický střed, vyjádřená koalicí s lidovci a TOP 09, není v jeho ODS rozhodně přijímána všemi. Stejně jako jeho pohled na rozdělení politické scény mezi „demokratické síly“ a „extremisty a populisty“, který premiér setrvale prezentuje.

A také o volební noci, hned po vyhlášení volebních výsledků, premiér tweetoval, že „nenecháme tuto zemi extremistům a populistům“.

Děkuji všem voličům za to, že přišli k volbám, oceňuji vysokou volební účast. Blahopřeji hnutí ANO k vítězství a gratuluji všem zvoleným europoslancům!



Koalice SPOLU udělala v evropských volbách slušný výsledek. Je to současně i zpětná vazba od voličů a tedy i motivace do další… — Petr Fiala (@P_Fiala) June 9, 2024

Je však otázkou, jak to za deklaracemi pro média a veřejnost bude ve skutečnosti.

„Moc si nedovedu představit jiný kurz,“ poznamenává pro ParlamentníListy.cz politolog Lukáš Valeš. Petr Fiala je podle něj přesvědčen o své politické genialitě a eurovolby z pohledu SPOLU nedopadly úplně tragicky. Pokud dojde k nějakým změnám, tak podle docenta Valeše spíše až poté, co by trendy z eurovoleb potvrdily podzimní volby krajské.

Mnozí si povšimli, že strategii semknutí ve středu už vytyčila i Ursula von der Leyenová, lídryně evropských lidovců, která by chtěla vést eurokomisi i v následujících pěti letech.

„Společně s ostatními vybudujeme baštu proti extrémům zleva i zprava. Zastavíme je,“ slibovala bezprostředně po volbách. Chce pokračovat v dosavadní koalici lidovců, socialistů a liberálů, která si v europarlamentu přes posílení ostatních frakcí udržela většinu.

Podle mediálního experta Vadima Petrova i toto pomůže k tomu, že Petr Fiala bude nadále pokračovat ve svém tažení „proti populismu a extremismu“.

Fotogalerie: - SPOLU na druhém místě

„SPOLU se srovná podle linie Ursuly von Leyenové, že ubrání Evropu zprava i zleva,“ odhaduje.

Do ideologie progresivismu, která je s touto „baštou ve středu“ neoddělitelně spjata, se podle něj přelila už i ODS. „Chce mladé voliče a je přesvědčená, že ti mladí progresivismus masivně chtějí, a pak jsou zaskočení, když mladí zvolí Turka,“ poznamenává k tomu někdejší tiskový mluvčí vlád Václava Klause.

„Radikální síly určitě posilují. Vláda by se v reakci na to měla především zamyslet, zda k tomu sama nepřispívá,“ říká politolog Lukáš Jelínek. Nelze podle něj jenom strašit extremisty, je třeba také sledovat sociální zájmy voličů.

„Sociální konsenzus Fialova vláda zásadně zanedbává,“ dodává politolog.

Fiala v sáčku proti nové generaci

Podle Vadima Petrova ale eurovolby ukázaly především generační výměnu, kterou ale občanští demokraté zjevně nezachytili, a proto postupně směřují k osudu svého devadesátkového rivala – sociální demokracie.

A do kategorie „tradičních stran“, které se s nástupem nové generace budou muset popasovat, se podle něj řadí už i hnutí ANO.

„Záleží na nové generaci politiků, která se dere dopředu. Turek, Macinka, Konečná, Dostál… Mladým ukazují cestu, že to jde, když si to odpracují,“ tuší Vadim Petrov nové trendy.

Lukáš Jelínek by o generační výměně ještě nemluvil, nejprve tito politici budou muset ukázat, že zvládnou také něco odpracovat v Parlamentu. „Určitě v těchto volbách rostla popularita ostře řezaných názorů a umírněné pohledy v této emocemi přesycené době nebyly příliš populární,“ hodnotí volební výsledky. Hovořit o výměně generací ale považuje za předčasné.

Naopak podle Lukáše Valeše je generační proměna české politiky zjevná a je pozoruhodné, že si tohoto fenoménu moudré hlavy hodnotící volby doposud nevšimly.

„Filip Turek měl na sociálních sítích 200 tisíc sledujících a opravdu to s nimi uměl. Přesně věděl, co chtějí,“ povšiml si docent Valeš.

Fotogalerie: - Ukončení kampaně

Profesor Fiala v sáčku podle něj bude mít s oslovováním voličů čím dál větší problémy.

Letos Valeš viděl jako významný signál i studentské volby, jejichž výsledky několik týdnů před volbami zveřejnil Člověk v tísni. „Na prvních dvou místech byli SPOLU a Motoristé. A Piráti, kteří vždycky ve školách měli to svoje moře, teď byli někde vzadu,“ podotýká.

Lídři mladé generace se podle něj zásadně proměnili. „Upřímně řečeno, z Pirátů se stali pupkáči v limuzínách. Turek je klidný, bonviván, a to v dnešním světě mladí lidé možná ocení víc než ty jejich neurotické emoce,“ zamyslel se docent Valeš.

Fotogalerie: - Šéf Pirátů odvolil

Jako podobný příběh vidí i Ondřeje Dostála, výraznou dvojku z kandidátky STAČILO!. „Na něm je nejpozoruhodnější, že on byl v minulosti Pirát. Zbavili se ho za covidu, naprosto debilně, protože jim nedošlo, že je to právě on, kdo jako právník dovede formulovat tu potřebu změny, ke které se kdysi hlásili,“ vzpomíná politolog.

V médiích byla jako hvězda mladé generace už od prezidentské volby propagována Danuše Nerudová. Pro část mladé generace to podle docenta Valeše možná platí, ale asi menší, než jsme si mysleli. „Viděl jsem ji minulý týden, když jsme se střídali ve studiu na Primě. Otevřel jsem dveře a tam se kolem ní pohybovali nějací čtyři pětadvacetiletí mladíci,“ vypráví.

Aktuálně se ale zdá, že se tento fanklub hroutí. „Asi to byl více marketing než autentický prožitek,“ říká pro ParlamentníListy.cz docent Valeš.

Královský šašek plukovník

Pokud jde o vládní „komunikaci strategických témat“, ta podle Vadima Petrova bude spíše předvolebním folklórem, který ale klíčové politické trendy příliš neovlivní.

„Myslím, že Fialu nějaký Foltýn vůbec nezajímá. Bude si na něčem kutat, ale jeho osudem je role králova šaška. Z něj budou mít lidé tak akorát legraci,“ soudí mediální expert.

Lukáš Jelínek se domnívá, že důraz na zahraniční politiku bude klást i nadále. „Určitě na tom bude lpět, na úspěších v zahraniční politice se dnes integruje voličské jádro této vlády,“ připomíná pro ParlamentníListy.cz politolog.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Valeš se ale domnívá, že heslo „SPOLU, nebo na východ“ je jedním z hlavních poražených těchto voleb. Dvanáct z jednadvaceti europoslanců podporuje na Ukrajině mírové řešení. „A to jsou eurovolby, kam levicoví voliči moc nechodí,“ dodává.

Zda tuto svou politiku vláda koriguje, to je podle něj otázka. „Korigovat politiku znamená přemýšlet. A je otázka, zda něčeho takového je tato vláda schopna,“ říká Valeš.

Pokud jde o strategickou komunikaci a další razantní výstupy plukovníka Foltýna, i to podle Valeše závisí na tom, jak bude vláda schopna sebereflexe.

„Pokud jí jsou schopni, tak na základě těch eurovoleb tu komunikaci asi trochu změní. Pokud ne, tak nejspíš ještě více šlápnou na plyn,“ uzavírá politolog.