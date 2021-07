„Fischere, skoč do h*jzlu a přiklop se deklem.“ Po krachu senátorů přišla facka, ale i protiúder

Senátní komise se zabývala myšlenkou, zda je Miloš Zeman ještě schopen vykonávat svůj úřad, či zda už se řádně neorientuje v prostoru a v čase a měl by být úřadu zbaven. Předseda senátní komise pro ústavu Zdeněk Hraba (STAN) dnes oznámil, že neexistuje důvod zbavovat Miloše Zemana funkce. A právě na to reagovali na Twitteru například bloger Petr Paulczyňski či někdejší poslanec TOP 09 Marek Ženíšek.

reklama

Senátor Pavel Fischer spolu s několika kolegy vyjádřil pochybnosti, zda je prezident Miloš Zeman ještě fyzicky a mentálně schopen vykonávat svůj úřad. Některé výroky, kupříkladu z kauzy Vrbětice, naznačují, že už se nepohybuje v mezích reality, myslí si část senátorů. Anketa Co je problémem romského etnika v ČR? Diskriminace a rasismus 2% Nechuť pracovat 15% Kriminální a asociální chování 82% Nedostatek šancí vyniknout, když chtějí uspět 1% hlasovalo: 4090 lidí

Naproti tomu senátorka Miroslava Němcová je přesvědčena, že Miloš Zeman si je velice dobře vědom toho, co říká, a říká to schválně. Nezdá se jí reálné, že by se podařilo zbavit Zemana úřadu ze zdravotních důvodů. Předseda senátní komise pro ústavu Zdeněk Hraba (STAN) to vidí stejně jako Miroslava Němcová.

„Osobně můžu říct, že ty důvody tam nevidím. Ani expertní posudky, které dorazily, se s tím závěrem neztotožňují. Pořád trvají zásadní výhrady, že je článek 66 ústavy použitelný, pokud nemůže prezident z objektivních důvodů vykonávat svůj úřad – například je v kómatu či nastaly jiné extrémní situace. Ale v důvodech, které přednesl senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, je nevidím,“ zdůraznil senátor Hraba pro server Novinky.cz.

Prý se mu nemusí líbit, jak Zeman nakládá s ústavou, a také se mu to nelíbí, ale to ještě neznamená, že má být prezident zbaven úřadu.

„Jsme přesvědčeni, že je potřeba zahájit práce, které by spočívaly i v tom, že budou navrženy určité změny ústavy, které by tomuto žalostnému stavu a tomu, jak dnes pan prezident nakládá s ústavou, do budoucna zabránily. A je to obecný závěr, netýká se tohoto funkčního období,“ podotkl pro ČT24 předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

„Pokud je podle ústavní komise Zeman příčetný, znamená to jediné – škodí zcela úmyslně. To, jak je na tom ‚prezident‘, je však zcela irelevantní. Příčetní jsou Nejedlý s Mynářem a bohužel i schopni přebírat notičky,“ poznamenal někdejší poslanec za TOP 09 Marek Ženíšek.

Pokud je podle ústavní komise Zeman příčetný, znamená to jediné - škodí zcela úmyslně.



To, jak je na tom "prezident", je však zcela irelevantní. Příčetní jsou Nejedlý s Mynářem a bohužel i schopni přebírat notičky.

— Marek Ženíšek (@zenisek_m) July 20, 2021

„Zajímavá konstrukce. Miloše Zemana je třeba považovat za příčetného, protože o opaku nejsou důkazy. Jenže Miloš Zeman léta tvrdíval, že pro politika platí presumpce viny. Neměla by pro něj platit analogicky presumpce nepříčetnosti?“ dodal s úsměvem komentátor Petr Honzejk.

Zajímavá konstrukce. Miloš Zemana je třeba považovat za příčetného, protože o opaku nejsou důkazy. Jenže Miloš Zeman léta tvrdíval, že pro politika platí presumce viny. Neměla by pro něj platit analogicky presumce nepříčetnosti?:) https://t.co/S1d5bjomvz

— Petr Honzejk (@PetrHonzejk) July 20, 2021

„Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR, kterému předsedám, přijal dne 2. června 2021 usnesení č. 66 k vyslovení neschopnosti Miloše Zemana vykonávat úřad prezidenta republiky, a to jednomyslně. Tomuto rozhodnutí předcházela jednání v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích, které spáchali vojáci Ruské federace. Jednali jsme intenzivně a často v režimu utajení, pověřily nás k tomu v zájmu parlamentní kontroly všechny senátorské kluby,“ vysvětlil na stránkách PavelFischer.cz sám Pavel Fischer.

Anketa Jedete letos na zahraniční letní dovolenou? Ano, jedu / Už jsem letos byl(a) 33% Ne, zůstávám v ČR 67% hlasovalo: 4877 lidí Podle ústavy má totiž Senát vůči prezidentovi výlučné pravomoci, a proto je jeho povinností v případě důvodného podezření adekvátně konat. O projednání našeho usnesení projevila zájem také stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, která dnes dospěla k závěru. Nedoporučila plénu Senátu projednat postup podle článku 66 ústavy. Vítám, že senátoři vedli obsáhlou diskusi, v níž zvažovali možné kroky a nevyloučili ani další postup, zejména podle článku 65 ústavy, to znamená ústavní žalobu. V tuto chvíli jednají také další orgány Senátu. Všem senátorům jsem nadále k dispozici a těším se na jejich případné otázky a doporučení,“ napsal Fischer.

„Když jsem studoval archivní dokumenty, zaujalo mne, že komise v roce 2012 vyjádřila vážné obavy z toho, že přímo volený prezident může po provedení příslušných změn ústavy nepřiměřeně zasahovat do výkonu moci ve státě a vymanit se kontrole. Tyto obavy se podle mého názoru naplnily. I proto jsem toto historické usnesení dnes členům komise připomněl a doporučil bez odkladu konat. Je nejvyšší čas vrátit úřad prezidenta do jasných ústavních mantinelů. A také zajistit, aby Senát mohl účinně čelit paralýze ústavního systému, k níž by došlo, kdyby prezident zůstal mimo kontrolu ostatních institucí. Jako ústavní činitel České republiky jsem dlouhodobě znepokojen tím, jak Miloš Zeman vykonává úřad prezidenta. V případě odhalení pachatelů výbuchů ve Vrběticích, při nichž zemřeli dva čeští občané, se Miloš Zeman nejen nezastal českých zájmů, ale dokonce je svými výroky a nečinností poškodil. Věřím, že odpovědné orgány Senátu důkladně posoudí další postup a budou konat. Jde o základní principy v souladu s pravidly právního státu a parlamentní demokracie, kde se instituce navzájem kontrolují a vyvažují,“ dodal Fischer.

„Odvolávání prezidenta dopadlo katastrofálním fiaskem. Být Fischerem, skočím do hajzlu a přikryju se deklem,“ napsal na adresu Fischera na svůj twitter Petr Paulczyňski.

Psali jsme: Generál Pavel ulovil herečku. Slavnou. A nejen ji, hvězdná pěchota zde Paštikáři zdraví smetánku. Chorvatsko: Češi se řežou o salám, pivo i místo na pumpě Sehnal (APB): Jedno euro investované do sportu ušetří čtyři eura ve zdravotnictví Parlamentní listy prý nechaly zmizet článek o Janě Bobošíkové, zaútočil poslanec Volný

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.