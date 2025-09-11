„Foltýni, Ludwigové, Mácové.“ Dan Vávra po vraždě Kirka vytáhl jména

Vávra tvrdí, že má posbírané desítky stran příkladů současného násilnického extremismu moderních progresivců. „Včerejšek je obludným vyvrcholením více než dekády dlouhé spirály progresivistické nenávisti. A podle toho, co se teď děje v Americe, dosáhla nálada ve společnosti bodu varu,“ píše Vávra po atentátu na Charlieho Kirka.
I takto odpudivý skutek totiž levicoví liberálové jasně neodsuzují. „Progresivci, kteří mají dost vysoké IQ na to, aby se z odpudivého skutku přímo neradovali, mají samozřejmě tendenci to svádět zase na nás ostatní. ‚Může za to Trump! Kirk si za to může sám! Byl to nacista, protože byl za svobodu slova, křesťan, proti potratům a pro Izrael! Byl to zastánce držení zbraní, tak teď dostal vlastní polívčičku! Hahaha!‘“ cituje Vávra některé z reakcí.
Přitom by podle něj měli mlčet aspoň chvíli v tyto tragické chvíle, ale očividně si nemohou pomoci. „Odporná špína vybublává dál z jejich vyšinutých, namodro obarvených hlav. Nedokážou ani v okamžiku, kdy zbytek společnosti truchlí a odsuzuje nepřijatelný násilný čin, zavřít aspoň na sekundu tlamu a chvíli počkat, až jejich kňučení nebude tak nechutně asociální,“ vzkazuje Vávra.
Svět je podle Vávry aktuálně místem násilí, nálepkování a útoků, a to zejména ze strany liberální levice. „Žijeme ve světě, kde progresivci neustále nálepkují označeními jako NACISTA, FAŠISTA a EXTREMISTA, čehož cílem je diskreditovat, maximálně očernit, umlčet a společensky zlikvidovat kohokoliv, kdo zastává názory, které jim vadí. Názory, které byly ještě patnáct let nazpět zcela normální, a za zcela normální je považuje většina společnosti i dnes. Jen se je bojí vyslovovat,“ tvrdí Vávra, že v dnešním světě jsou levicoví příznivci plní nenávisti tak velké, že začínají napadat a střílet lidi s jiným názorem.
A toto se prý už děje minimálně celou dekádu. „Násilné útoky na mluvčí, profesory a konzervativce na univerzitách jsou norma, násilné řádění Antify tolerované policií, napadání a umlčování influencerů, likvidace míst, která se odváží hostovat vystoupení někoho kontroverzního, cenzura, cancel culture a zároveň naprosto okaté páchání mnohonásobně závažnějších prasáren přesně takových, ze kterých všechny obviňují,“ vypočítává Vávra.
Připomíná například násilí, kdy v USA levicoví demonstranti zapalovali auta a celé prodejny Tesly a fyzicky napadali lidi v autech, protože jim vadí názory šéfa automobilky Elona Muska. „Násilné protesty kvůli každé hovadině. Rabování. Atentáty. Více než 50 % levičáků v USA schvalovalo v průzkumu případný atentát na Muska nebo Trumpa!“ připomíná Vávra šokující výsledky průzkumu v USA.
A kriminalitu zvyšují progresivci i svojí politikou, když v amerických státech vedených demokraty bují kriminalita. „A do toho naprosto evidentní a záměrné vyvolávání chaosu propouštěním kriminálníků na svobodu, viz nedávno brutálně ve vlaku zavražděná Iryna a čtrnáctkrát propuštěný schizofrenní maniak, který to udělal a před kterým varovala úřady i jeho vlastní matka, a přesto byl na svobodě,“ upozorňuje Vávra na případ brutálně zavražděné Ukrajinky.
Podle dat totiž prokurátoři v demokratických městech propouštějí bez obvinění až 70 % zadržených pachatelů. A když chce zločinnost řešit Donald Trump, jak se stalo ve Washingtonu, mluví liberalisté o totalitě a diktatuře.
„Levičáci ztratili už jakoukoliv soudnost. Jsou naprosto utržení ze řetězu a uvěřili vlastním retardovaným narativům. A už i běžným Američanům došlo, co se děje a že toho mají dost. Že takhle to dál nejde. Že vyšinutým idiotům nejde o lepší svět, ale že to jsou vyšinutí idioti a jde jim o léčení si svých psychických poruch skrze terorizování ostatních,“ má jasno Vávra.
Tento násilnický fenomén navíc je zcela zřetelný i mimo USA, jak je patrné z útoků na Slovensku nebo u nás. „Vyhrožují i mně. Znám několik politiků z opozice, kteří mají ochranku, protože jim je vyhrožováno smrtí, a to tak, že ne už jen na Facebooku, ale lidé jim lezou do baráků,“ říká Vávra.
Za vyhrocení situace jsou přitom prý zodpovědní právě levicové progresivní kruhy. „Nejrůznější Foltýni, Ludwigové a Nácové neustále vyhrocují situaci tím, že teď jde o všechno, musíme zatočit s vlastizrádci, a kdo nejde s námi, jde proti nám. Vláda a její příznivci rozvěšují všude billboardy, že pokud nebudeme volit je, nastane totalita,“ tvrdí Vávra.
Ale časy se podle něj pomalu, ale jistě mění. „V Americe to momentálně vře. KAŽDÝ se vyjadřuje k tomu, co se stalo. Nikdo nemluví o ničem jiném. Obyčejní, doposud apolitičtí lidé píší, že toho mají dost, protože jim došlo, že v podobně nastavené společnosti není možné normálně fungovat a odnesou to jejich děti. Ale časy se zcela evidentně mění. A nejsem si jistý, jestli se důsledky včerejší události budou všem jmenovaným lidem líbit. Já se dokonce obávám, že se možná nebudou líbit ani mně,“ předjímá Vávra, že nastanou celospolečenské změny ve státech Západu.
autor: Jakub Makarovič