Pohoda na pivě s Vetchým. Hlavní postava dronové kauzy poslala vzkaz

Vojenská policie provedla v uplynulých dnech rozsáhlý zásah proti spolku Skupina D, který organizuje sbírku na drony Nemesis pro ukrajinskou armádu. Policie provedla domovní prohlídky, nakrátko zadržela několik osob včetně klíčových členů spolku a dodavatelské firmy, zabavila dokumenty a zablokovala účty projektu.
Vyšetřování se zaměřuje na možné trestné činy, jako je podvod a obchod s vojenským materiálem bez licence. Tento krok představuje významný posun v kauze, která polarizuje českou veřejnost a politiku již od začátku roku. Někteří aktéři obviňují ministryni obrany v demisi Janu Černochovou (ODS) z toho, že svými výroky a údajnými úniky informací podkopává podporu Ukrajiny.
Projekt Nemesis shromáždil přes 260 milionů korun na sofistikované FPV drony, které podle odhadů „zachránily tisíce životů na frontě“. Spolek Skupina D založili v prosinci 2023 herec Ondřej Vetchý, bezpečnostní analytik Milan Mikulecký a podnikatel Jan Veverka. Čestným předsedou je náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka.
Klíčovou roli v projektu hraje Veverka, investor, veterán misí v Afghánistánu a Mali a příslušník aktivních záloh armády. Působí jako jednatel a tajemník spolku, zajišťuje logistiku, organizaci dodávek dronů a podle dostupných informací se osobně podílel na jejich přepravě na Ukrajinu – údajně provedl vyšší desítky cest. Byl také oceněn medailí od šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Kyryla Budanova za přínos projektu. Veverka vlastnil pas zajišťující diplomatickou imunitu, což bylo jedním z bodů kritiky od ministryně Černochové.
Při čtvrtečním zásahu Vojenské policie došlo ke krátkému zadržení tří osob spojených s dodavatelskou firmou FPV Space.
Jednalo se o bývalého vojenského policistu Zdeňka Poula, který je klíčovou postavou firmy, někdejšího příslušníka Vojenského zpravodajství Davida Špačka a účetní společnosti. Některé zdroje zmiňují i čtvrtou osobu, podnikatele a tajemníka spolku Veverku, který měl být rovněž krátce zadržen v rámci domovní prohlídky.
Herec Vetchý vystupuje jako svědek
Všichni zadržení byli propuštěni bez obvinění ještě tentýž den nebo krátce poté. Zakladatelé spolku, herec Ondřej Vetchý a bezpečnostní analytik Milan Mikulecký, zadrženi nebyli. Měli být pouze předvoláni k výslechu jako svědci. Vyšetřování se zaměřuje především na firmu FPV Space a prověřuje podezření z podvodu a z obchodu s vojenským materiálem bez potřebné licence, přičemž věc je stále v počáteční fázi a zatím nepadlo žádné obvinění.
Kauza se táhne už od února, kdy ministryně poprvé upozornila na podezření z nelegálního vývozu dronů, možného zneužití diplomatických pasů a zapojení vojáků speciálních sil. Podle Černochové musí být vše důkladně prošetřeno, aby se nepoškodilo jméno armády. Zásah Vojenské policie proběhl v sídle spolku i u dodavatele, firmy FPV Space, která drony kompletovala. Policie zadržela nakrátko několik lidí a zabavila dokumenty týkající se financování, nákupu a vývozu. Web projektu je nedostupný a účty zablokovány.
Advokát dodavatele ostře kritizoval úniky informací do médií. Podle jeho mínění pravděpodobně pocházejí z ministerstva obrany a „slouží k diskreditaci iniciativy“. Ondřej Vetchý a další zástupci spolku opakovaně zdůrazňují, že veškerá činnost byla legální, maximálně s drobnými administrativními pochybeními. Vetchý podal trestní oznámení za pomluvu a obviňuje Černochovou a další z vrážení klínu do podpory Ukrajiny.
Černochová a dvě strany síly
Černochová na kritiku reagovala slovy, že zodpovídá za armádu a že podezření musí být prověřena. „Všem, kteří si do příběhu včerejšího zásahu VP dogmaticky potřebují dosadit jméno Černochová, protože jinak by v něm chyběla ‚temná strana síly‘, chci sdělit jen tolik: ministr obrany NEMÁ žádnou pravomoc úkolovat kriminální službu Vojenské policie a zasahovat do její činnosti. NIKDY jsem tak NEČINILA a NEČINÍM. Stejně jako ministr obrany NEMŮŽE jakkoliv ovlivňovat státní zastupitelství, které postup Vojenské policie v rámci trestního řízení dozoruje a rozhoduje o úkonech na vlastní odpovědnost,“ napsala v pátek na síti X.
Všem, kteří si do příběhu včerejšího zásahu VP dogmaticky potřebují dosadit jméno Černochová, protože jinak by v něm chyběla “temná strana síly”, chci sdělit jen tolik: ministr obrany NEMÁ žádnou pravomoc úkolovat kriminální službu Vojenské policie a zasahovat do její činnosti.…— Jana Černochová (@jana_cernochova) December 12, 2025
Dále veřejnost vyzvala: „Přestaňte tedy křivě obviňovat a urážet příslušníky Vojenské policie, Městského státního zástupce i mě a obviňovat nás ze spiknutí. Protože to je úplně absurdní. A jestli si ‚světlá strana síly‘ myslí, že zpochybňováním práce zcela nezávislých orgánů činných v trestním řízení někomu a něčemu prospěje, je to s naší společností ještě horší, než si všichni myslíme.“
Úsměvy v pivnici a srdíčka od Nerudové
Předseda vlády, nyní v demisi, Petr Fiala se kauzou zabýval již v únoru, kdy svolal schůzku se zástupci spolku a ministerstva obrany. Prezident Petr Pavel apeloval na transparentní vyšetřování, aby se nepoškodila image Česka jako spojence Ukrajiny.
Vyšetřování pokračuje, zatím nebylo vzneseno obvinění. Pokud se prokáže pochybení, mohlo by dojít k trestnímu stíhání. Obchodník Veverka své příznivce informoval prostřednictvím sítě X. „Chodí dotazy co zrovna děláme. Takže teď zrovna Plzeň. Jsme Češi. Nikdy se nevzdáme,“ napsal a přidal fotografii s hercem Ondřejem Vetchým.
Chodí dotazy co zrovna děláme. Takže teď zrovna Plzeň.— Jan Veverka (@JanVeverka1) December 12, 2025
Jsme Češi. Nikdy se nevzdáme ?????? pic.twitter.com/TyWs17h2dN
Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) reagovala zasláním dvou fialových srdíček.
????— Danuše Nerudová (@danusenerudova) December 12, 2025
autor: Naďa Borská