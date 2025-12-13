Pohoda na pivě s Vetchým. Hlavní postava dronové kauzy poslala vzkaz

13.12.2025 13:05 | Monitoring

Organizátor dodávek dronů na Ukrajinu Jan Veverka a herec Ondřej Vetchý zašli na pivo a informovali o tom prostřednictvím sociálních sítí. Stalo se tak po rozsáhlém zásahu Vojenské policie, při kterém bylo nakrátko zadrženo několik lidí spojených s projektem Nemesis. Podle některých zdrojů jedním z nich byl také Veverka. Snímek z baru by však měl dokládat, že je na svobodě.

Pohoda na pivě s Vetchým. Hlavní postava dronové kauzy poslala vzkaz
Foto: Repro Jan Veverka, X
Popisek: Ondřej Vetchý a Jan Veverka

Vojenská policie provedla v uplynulých dnech rozsáhlý zásah proti spolku Skupina D, který organizuje sbírku na drony Nemesis pro ukrajinskou armádu. Policie provedla domovní prohlídky, nakrátko zadržela několik osob včetně klíčových členů spolku a dodavatelské firmy, zabavila dokumenty a zablokovala účty projektu.

Vyšetřování se zaměřuje na možné trestné činy, jako je podvod a obchod s vojenským materiálem bez licence. Tento krok představuje významný posun v kauze, která polarizuje českou veřejnost a politiku již od začátku roku. Někteří aktéři obviňují ministryni obrany v demisi Janu Černochovou (ODS) z toho, že svými výroky a údajnými úniky informací podkopává podporu Ukrajiny.

Mgr. Jana Černochová

  • ODS
  • ministryně obrany v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky
 

Anketa

Jste rádi, že je Babiš premiérem?

72%
23%
2%
1%
2%
hlasovalo: 14879 lidí

Projekt Nemesis shromáždil přes 260 milionů korun na sofistikované FPV drony, které podle odhadů „zachránily tisíce životů na frontě“. Spolek Skupina D založili v prosinci 2023 herec Ondřej Vetchý, bezpečnostní analytik Milan Mikulecký a podnikatel Jan Veverka. Čestným předsedou je náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka.

Klíčovou roli v projektu hraje Veverka, investor, veterán misí v Afghánistánu a Mali a příslušník aktivních záloh armády. Působí jako jednatel a tajemník spolku, zajišťuje logistiku, organizaci dodávek dronů a podle dostupných informací se osobně podílel na jejich přepravě na Ukrajinu – údajně provedl vyšší desítky cest. Byl také oceněn medailí od šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Kyryla Budanova za přínos projektu. Veverka vlastnil pas zajišťující diplomatickou imunitu, což bylo jedním z bodů kritiky od ministryně Černochové.

Při čtvrtečním zásahu Vojenské policie došlo ke krátkému zadržení tří osob spojených s dodavatelskou firmou FPV Space.

Jednalo se o bývalého vojenského policistu Zdeňka Poula, který je klíčovou postavou firmy, někdejšího příslušníka Vojenského zpravodajství Davida Špačka a účetní společnosti. Některé zdroje zmiňují i čtvrtou osobu, podnikatele a tajemníka spolku Veverku, který měl být rovněž krátce zadržen v rámci domovní prohlídky.

Herec Vetchý vystupuje jako svědek

Všichni zadržení byli propuštěni bez obvinění ještě tentýž den nebo krátce poté. Zakladatelé spolku, herec Ondřej Vetchý a bezpečnostní analytik Milan Mikulecký, zadrženi nebyli. Měli být pouze předvoláni k výslechu jako svědci. Vyšetřování se zaměřuje především na firmu FPV Space a prověřuje podezření z podvodu a z obchodu s vojenským materiálem bez potřebné licence, přičemž věc je stále v počáteční fázi a zatím nepadlo žádné obvinění.

Kauza se táhne už od února, kdy ministryně poprvé upozornila na podezření z nelegálního vývozu dronů, možného zneužití diplomatických pasů a zapojení vojáků speciálních sil. Podle Černochové musí být vše důkladně prošetřeno, aby se nepoškodilo jméno armády. Zásah Vojenské policie proběhl v sídle spolku i u dodavatele, firmy FPV Space, která drony kompletovala. Policie zadržela nakrátko několik lidí a zabavila dokumenty týkající se financování, nákupu a vývozu. Web projektu je nedostupný a účty zablokovány.

Advokát dodavatele ostře kritizoval úniky informací do médií. Podle jeho mínění pravděpodobně pocházejí z ministerstva obrany a „slouží k diskreditaci iniciativy“. Ondřej Vetchý a další zástupci spolku opakovaně zdůrazňují, že veškerá činnost byla legální, maximálně s drobnými administrativními pochybeními. Vetchý podal trestní oznámení za pomluvu a obviňuje Černochovou a další z vrážení klínu do podpory Ukrajiny.

Černochová a dvě strany síly

Černochová na kritiku reagovala slovy, že zodpovídá za armádu a že podezření musí být prověřena. „Všem, kteří si do příběhu včerejšího zásahu VP dogmaticky potřebují dosadit jméno Černochová, protože jinak by v něm chyběla ‚temná strana síly‘, chci sdělit jen tolik: ministr obrany NEMÁ žádnou pravomoc úkolovat kriminální službu Vojenské policie a zasahovat do její činnosti. NIKDY jsem tak NEČINILA a NEČINÍM. Stejně jako ministr obrany NEMŮŽE jakkoliv ovlivňovat státní zastupitelství, které postup Vojenské policie v rámci trestního řízení dozoruje a rozhoduje o úkonech na vlastní odpovědnost,“ napsala v pátek na síti X.

Dále veřejnost vyzvala: „Přestaňte tedy křivě obviňovat a urážet příslušníky Vojenské policie, Městského státního zástupce i mě a obviňovat nás ze spiknutí. Protože to je úplně absurdní. A jestli si ‚světlá strana síly‘ myslí, že zpochybňováním práce zcela nezávislých orgánů činných v trestním řízení někomu a něčemu prospěje, je to s naší společností ještě horší, než si všichni myslíme.“

Úsměvy v pivnici a srdíčka od Nerudové

Předseda vlády, nyní v demisi, Petr Fiala se kauzou zabýval již v únoru, kdy svolal schůzku se zástupci spolku a ministerstva obrany. Prezident Petr Pavel apeloval na transparentní vyšetřování, aby se nepoškodila image Česka jako spojence Ukrajiny.

Vyšetřování pokračuje, zatím nebylo vzneseno obvinění. Pokud se prokáže pochybení, mohlo by dojít k trestnímu stíhání. Obchodník Veverka své příznivce informoval prostřednictvím sítě X. „Chodí dotazy co zrovna děláme. Takže teď zrovna Plzeň. Jsme Češi. Nikdy se nevzdáme,“ napsal a přidal fotografii s hercem Ondřejem Vetchým.

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) reagovala zasláním dvou fialových srdíček.

Psali jsme:

Demise Petra Pavla? „To je na kriminál.“ Policejní razie kvůli dronům Nemesis může mít vážnou dohru
Jestli dopadnou zle, tak kvůli Fialovi. Vidlák vypíchnul po zátahu na drony zajímavost
Řehka: „Neříkám, že nemohlo dojít k chování v rozporu se zákonem.“
Koho se v ČR bát. Zbořil po útoku v debatě na Primě

 

Zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/vojenska-policie-zasahuje-kvuli-sbirce-na-drony-v-projektu-nemesis-368174

https://denikn.cz/1917147/ctyri-zadrzeni-zname-duvody-akce-vojenske-policie-kvuli-dronum-nemesis-cisla-ale-nevychazi/#?rtm_source=remp_campaign&rtm_medium=overlay&rtm_campaign=dd8919be-722e-4876-b984-6e73f62b1208&rtm_content=90a3bf6e-4872-4cfe-b878-cc9442014890&rtm_variant=4737419b-ca70-452f-8117-738203db627f&referer=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F1917147%2Fctyri-zadrzeni-zname-duvody-akce-vojenske-policie-kvuli-dronum-nemesis-cisla-ale-nevychazi%2F

https://t.co/TyWs17h2dN

https://twitter.com/danusenerudova/status/1999608618212266090?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/jana_cernochova/status/1999456019617927445?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JanVeverka1/status/1999573668540604820?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Demise-Petra-Pavla-To-je-na-kriminal-Policejni-razie-kvuli-dronum-Nemesis-muze-mit-vaznou-dohru-784108

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Černochová , Ukrajina , vojenská policie , Vetchý , Veverka , sbírky , Nemesis , drony , Řehka , Nerudová , FPV Space

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Domníváte se, že kauza bude řádně vyšetřena?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Naďa Borská

Ing. Miloš Zeman byl položen dotaz

Vy současnému prezidentovi vyčítáte, že dělá klukovské vzdoroakce?

A co jste tedy dělal vy, když jste byl prezident? Vždyť vy jste do jmenování vlády a jednotlivých ministrů zasahoval mnohem víc. A proč? Podle mě za tím byly jen vaše osobní důvody, což je podle mě horší. Takže proč myslíte, že teď můžete moralizovat někoho jiného?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kmínem proti nadváze i vysokému cholesteroluKmínem proti nadváze i vysokému cholesterolu Omýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváteOmýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváte

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pohoda na pivě s Vetchým. Hlavní postava dronové kauzy poslala vzkaz

13:05 Pohoda na pivě s Vetchým. Hlavní postava dronové kauzy poslala vzkaz

Organizátor dodávek dronů na Ukrajinu Jan Veverka a herec Ondřej Vetchý zašli na pivo a informovali …