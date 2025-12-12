Laudát (KAN): Sociální sítě více slouží k šíření lidské nenávisti, potírání pravdy

Právo na život
Základním lidským právem je právo na život. Ještě začátkem třetího tisíciletí si nikdo nemyslel, že v postmoderní době stále většímu počtu obyvatel na planetě bude toto právo upíráno. Ve třetí dekádě jsme aktéry poznání, že válečná jatka jsou vinou ruského imperialismu každodenní evropskou realitou. Tento návrat naší civilizace do minulosti je o to tragičtější, a pro další perspektivy planety horší, že zastihl klasické demokracie v hluboké hodnotové krizi. A není překvapující, že krize hodnot se stále více přelévá do krize společenské.
Sociální sítě přinesly nejen zamýšlený přístup velké většiny lidí k informacím, vzdělání, pracovní i lidské komunikaci. Naopak, výrazně více slouží k šíření lidské nenávisti, potírání pravdy a prolamování osobní svobody. Lži a manipulaci podléhají nejen jedinci a specifické entity, ale celé národy.
V postmoderní době dnešních dnů se psaná pravidla stávají cáry papíru, které lze bez rozmyslu a beztrestně spálit. Mezinárodní právo neplatí a s vrahy ve vedení zločineckých vlád se jedná v rukavičkách a o kšeftech, oběti se nabízí upgrade potupné Mnichovské dohody. To je realita dnešních dnů, kterou Ukrajina prožívá.
Velká část ruské společnosti, snad ze strachu, nebo ztráty soudnosti, nebo zatemnění mysli, podporuje svého diktátora Putina. Ti, kdo se stavěli na odpor buď ze země utekli, nebo umírají rukou najatých vrahů. Přitom právě tito lidé byli, nebo jsou, nadějí budoucnosti Ruska, neboť ti, kdo podporují válečné zlo, po jeho odeznění většinově začnou přemýšlet o své vině, nebo o zbytečnosti smrti svých nejbližších. S žijícími veterány zla se ruská společnost bude potkávat ještě několik generací a nikdy si nikdo nebude jistý, že se i desítky let po vraždění na Ukrajině nestanou oběťmi jejich psychických problémů. Tak to prostě ve špinavých válkách a po špinavých válkách chodí. Ty nekončí uzavřením příměří, nebo míru.
Ruští nacionalisté vykřikují, že Ukrajinci nejsou národ, že nemají svoji historickou identitu. Jižní části Ukrajiny, místa jako Hadí ostrov (známý z nedávných bojů Ukrajinců s Rusy), Krym a přilehlé oblasti jsou opředeny velkými antickými bájemi a příběhy. Ukrajinská půda živila svými potravinami přední antické filosofy a stačí se zeptat, kdo byli a kde byli Rusové v dobách antiky? Nepřekvapí, že součástí ničení Ukrajiny je i rabování a ničení kulturního dědictví. Proto nepřekvapí, že součástí loupeží právě na jihu Ukrajiny bylo skythské zlato, které je hmatatelným symbolem vazeb Skythů na antické Řecko.
Každodenně Rusové na Ukrajině porušují mezinárodní právo. Úmyslně jsou ničeny nemocnice, školy, civilní energetická infrastruktura. Zajatci jsou vražděni stejně jako civilisté, děti jsou odvlékány do Ruska. Desítky roků jsme obdivovali hrdinství Rusů ve Druhé světové válce. Dnes – mnoho činů Rusů na Ukrajině je srovnatelných s nacistickými zvěrstvy.
Vyzýváme a prosíme běžné Rusy, nepodporujte vraždění nevinných lidí na Ukrajině, postavte se na odpor proti tomu, aby Putinův režim udělal z vašich synů vrahy a násilníky. Oběti či traumata vašich synů jsou zbytečné a smutek a marnost vás budou provázet po zbytek života. Sny o velkém Sovětském svazu jsou k ničemu. Putin není pro vaše Rusko řešením, ale problémem.
Projev 10. prosince 2025 na Den lidských práv
před ambasádou Ruské federace
Ing. František Laudát
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV