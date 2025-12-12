Nohavica písničkou nakrknul Pšenáka, Hřebejka i ženu spřaženou s Foltýnem

Jedna z největších legend českého folku Jaromír Nohavica představila v uplynulých dnech svou novou skladbu Za všechno můžou oni, ve které pomocí ironie a sarkasmu komentuje tendence části veřejnosti přisuzovat vinu za vlastní nebo společenské problémy jiným aktérům, konkrétně politikům.
V písni tak přímo jmenuje Andreje Babiše a Vladimira Putina, kteří symbolizují mocné figury, na něž je snadné svalit odpovědnost za frustrace, neúspěchy či obavy. Satira se postupně obrací i směrem k samotnému autorovi. Písničkář Nohavica v ní připomíná, že mechanismus hledání viníka se netýká jen politiky, ale obecně lidské tendence zbavovat se vlastní odpovědnosti.
V nové písni Nohavica zpívá: „Za všechno může Babiš, že baby marně vábíš, že se sám válíš v lůžku a marně brousíš tužku, budíš se o půl třetí a strašně blbě je ti. Deprese se nezbavíš. Za všechno může Babiš. Za všechno můžou oni, oni nahoře paloni, loni. Kdyby jich tu nebylo, bylo, to by se krásně žilo, žilo. Za všechno může Putin. I za stav ústních dutin. Za to, že Baník rupl a komplet zhlupl, že brambory jsou dražší, že připálil jsem kaši, takže je teď bez chuti. Za všechno může Putin. Za všechno může Nohavica, že Slováci majú Fica. A Poláci zase Tuska. A hrůza letí z Ruska. A v moři, že je voda slaná a Ostrava je rozkopaná. A tři sta korun stojí pizza. Za všechno může Nohavica.“
Tolerance k politickým narážkám i bagatelizaci zla
Píseň vyvolala silné reakce napříč veřejným prostorem. Filmový režiséra Jan Hřebejk cítil potřebu vyjádřit se k proměně Nohavicovy tvorby i publika.
„Jarek Nohavica se z básníka svědomí stal postupem doby populárním zpěvákem. Z venku to vypadá zdánlivě stejně, ale je v tom rozdíl a nestalo se to ze dne na den,“ píše Hřebejk s tím, že tato proměna se výrazně dotkla původního publika, které Nohavicu provázelo v osmdesátých a devadesátých letech. „Jeho publikum z 80. let a částečně ještě i jeho obdivovatelé z dob Mikymauzolea a Divného století, je zklamáno a v hojném počtu Jarka Nohavicu zavrhlo nebo jen opustilo jeho tvorbu,“ dodává.
Písničkář si podle něj našel nové posluchače, jejichž očekávání a citlivost jsou podle něj odlišné: „V hojnějším počtu mu zatím přibylo (nebo se z původních fanoušků vyvinulo) publikum, které miluje Jarka pro pohodové, nápadité a v zásadě popové písně hrané na akustickou kytaru nebo harmoniku, které kombinují chytlavé melodie a hořce zábavné texty.“
A právě u tohoto publika podle Hřebejka dochází k posunu hranic toho, co je ještě přijatelné: „Je to už jiné publikum, kterému podobně jako u popových hvězd, nevadí ,poklesky' rasistických vtípků, podivných politických sympatií, nebo bagatelizování zla: Putina, SPD nebo Babiše. Kritéria svědomí už neobstojí,“ uvádí Hřebejk.
Ve svém komentáři pak Nohavicu nešetří ani ostrým hodnotovým hodnocením. „Hitmaker se stal zrádcem svého původního publika,“ nebere si servítky.
Svůj komentář pak uzavírá citací, která podle něj vystihuje osobní rozchod s někdejším idolem: „Jak to zpíval Okudžava „A líto mi je, že už nikdy se nesetkám s Jarkem Nohavicou“.“
Jarek Nohavica se z básníka svědomí stal postupem doby populárním zpěvákem. Z venku to vypadá zdánlivě stejně, ale je v tom rozdíl a nestalo se to ze dne na den. Jeho publikum z 80.let a částečně ještě i jeho obdivovatelé z dob Mikymauzolea a Divného století, je zklamáno a v…— Jan Hřebejk (@JanHrebejk) December 10, 2025
Ke kritice se připojil také herec, scenárista a režisér Milan Šteindler, který zareagoval stručně a obrazem. Na sociální síti zveřejnil fotografii Jaromíra Nohavici, na níž je zpěvák zachycený opřený o přepravku s lahvemi alkoholu. Příspěvek je doprovázen krátkým sdělením, že „za všechno může chlast“.
Za všechno může… pic.twitter.com/BsC9uLrF2d— Milan Šteindler (@MilanSteindler) December 10, 2025
V podobném duchu se nesla reakce šéfredaktorky serveru Forum 24 Johany Šafrové, která se ve svém komentáři vůči Nohavicovi rovněž dotkla tématu alkoholu: „Jarek Nohavica dělá velkou službu společnosti. Jako příklad. Takhle dopadnete, když budete příliš chlastat, milé děti,“ rýpla si.
Jarek Nohavica dělá velkou službu společnosti. Jako příklad.— Johana Šafrová ???????????????? (@JohanaSafrova) December 10, 2025
Takhle dopadnete, když budete příliš chlastat, milé děti.
Historička Marie Koldinská, která ukončila svou spolupráci s ČT kvůli práci pro odbor strategické komunikace vlády pod vedením Otakara Foltýna, svůj nesouhlas s Nohavicovou tvorbou nevyjádřila jen komentářem, ale odkázala na hudební reakci, kterou rámuje výraznou výzvou: „Chcete narativní válku? Budete ji mít. Nedáme se.“
Koldinská sdílela skladbu s názvem „Jarda za nic nemůže. Ani Putin“, která je otevřeně míněna jako odpověď na Nohavicovu práci s motivem přesouvání viny. V písni zaznívají ostré obrazy a přímé narážky: „Blbům se lépe usíná, když hraje práskač z Těšína. Pro ovce zázrak, prostě špica, když tenhle agent Nohavica prohrábne struny, lokne flašku, nasadí mundúr ruských šašků a uštkne pravdu, jak je zvykem, jed přece skrývá pod jazykem, ten chcimír, štváč a hadí rej, ten dávno mrtvý Darmoděj.“
Autoři se v písni dotýkají také války a osobní odpovědnosti, přičemž odmítají myšlenku, že by se viny bylo možné zbavit poukazem na anonymní „oni“: „A oni za nic nemohou, sám dron si plachtí oblohou a sama teče krev ta rudá a sám se Karel pánům udá. A slušný člověk jenom bleje nad hrobem zrádce. Darmo děje.“
Do debaty kolem nové písně Jaromíra Nohavici se zapojil také novinář Jiří Hynek, který hodnotí především dlouhodobý vývoj zpěvákových postojů a jeho veřejné vystupování. Hned v úvodu dává najevo, že jeho osobní vztah k Nohavicovi se uzavřel už dávno. „Mnoho lidí dnes řeší Nohavicu. Pro mě ale umřel už dávno,“ uvedl a dovysvětlil: „Ne proto, že byl agentem StB, ale proto, že se k tomu nedokázal postavit čelem.“
„Místo toho se začal chovat jako dítě — a na truc podporovat Putina a stáda dalších hlupáků,“ pokračoval výčitkami na Nohavicovu adresu pro jeho politické postoje. „Někdy člověk neztratí kredit kvůli minulosti, ale kvůli tomu, jak se chová později, zejména ve stáří,“ zakončil Hynek svůj komentář.
Mnoho lidí dnes řeší Nohavicu. Pro mě ale umřel už dávno.°Ne proto, že byl agentem StB, ale proto, že se k tomu nedokázal postavit čelem.°Místo toho se začal chovat jako dítě — a na truc podporovat Putina a stáda dalších hlupáků.— Jiri Hynek (@JiriHynek) December 10, 2025
Někdy člověk neztratí kredit kvůli minulosti,…
Aktivista Vojtěch Pšenák z týmu Oganesjana nešetřil na Nohavicovu adresu vulgarismy, jeho píseň označil za zbabělou a vyčetl mu, že s politicky laděným protestsongem přichází až ve chvíli, kdy už podle něj nenese žádné osobní riziko. „Nejenom, že je Nohavica tím čím je; ale jak zpívá Hutka, dnes nám zpívá zbabělec. Přijít s ,kontroverzním' protestsongem až po konci - jak říkají dezoláti - fialovo režimu chce nejen silný nevkus, ale také pořádnou dávku zbabělosti. Ten ruskej čůrák si to dřív netroufl,“ uvedl.
Nejenom, že je Nohavica tím čím je; ale jak zpívá Hutka, dnes nám zpívá zbabělec. Přijít s "kontroverzním" protestsongem až po konci - jak říkají dezoláti - fialovo režimu chce nejen silný nevkus, ale také pořádnou dávku zbabělosti. Ten ruskej čůrák si to dřív netroufl.— Pérák (@prazskyperak) December 10, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská