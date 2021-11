„Fuj, jít do vlády s ODS?“ Ivan Bartoš má problém. Prý by měl skončit, nebo dát Fialovi košem

Do vlády s ODS? Podle Pirátů je to „fuj“. Alespoň soudě z některých komentářů členů a funkcionářů Pirátské strany na jejich otevřeném internetovém diskusním fóru. Padly tam i návrhy, aby Ivan Bartoš s Jakubem Michálkem buď nechodili do vlády nebo rezignovali na poslanecké mandáty. Důvodem je kumulace funkcí, kterou Pirátská strana dlouhodobě kritizuje.

Do vlády s ODS? Podle Pirátů je to „fuj". Alespoň soudě z některých komentářů členů a funkcionářů Pirátské strany na jejich otevřeném internetovém diskusním fóru. Padly tam i návrhy, aby Ivan Bartoš s Jakubem Michálkem buď nechodili do vlády nebo rezignovali na poslanecké mandáty. Důvodem je kumulace funkcí, kterou Česká pirátská strana dlouhodobě kritizuje.

Úloha Ivana Bartoše v řízení Pirátů bezpochyby není soudě dle mnoha vnitrostranických sporů snadná. Nyní se ukazuje, že strana nemá ani stoprocentní jistotu, že půjde do vlády. Pokud bude programové prohlášení schvalovat tzv. Celostátní fórum Pirátů, složené ze všech členů, může se teoreticky stát, že svému vedení vládní účast shodí. Na internetovém pirátském fóru se objevují i komentáře členů strany typu, že jít do vlády s ODS je „fuj“ a Piráti by se zrovna od této strany neměli učit vládnout.

„Fakt nechci, aby se Piráti učili vládnout od ODS. Fuj, vlád ODS tahle země zažila dost a nic z toho bych nechtěl, aby se učil pirát,“ uvedl pražský člen České pirátské strany Ondřej Kalis.

Členové však na fóru hází vidle i do personálních nominací na obsazení ministerských postů, které si nakonec Piráti vyjednali tři, přestože mají pouze čtyři poslance. Do vlády by podle některých měli jít třeba exposlanci, kteří teď neprošli do Sněmovny a nikoli kdokoli ze čtyřčlenného poslaneckého klubu.

K citlivému tématu kumulace funkcí se tak na pirátském fóru rozeběhla vášnivá diskuse. Pirátští politici totiž dlouhodobě kritizují hromadění politických funkcí u politiků. Nyní se ovšem chystají spolknout hořkou pilulku do vlády nominovat půlku svého poslaneckého klubu, šéfa strany Ivana Bartoše a předsedu poslaneckého klubu Jakuba Michálka.

Mnozí členové to nesou s nevolí. Podle nich by měli posty obsadit jiní Piráti, například někteří dnes již bývalí poslanci, kteří se už do Sněmovny neprobojovali. Padla i konkrétní jména. Ministerstvo pro místní rozvoj by prý místo Bartoše mohl vést Ondřej Profant („proslavil“ se výrokem o bílých heterosexuálních páprdech inklinujících k fašismu) a ministrem pro legislativu by se zase mohl místo Michálka stát někdejší místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal.

„Kumulace dvou funkcí je za mě zcela nepřijatelná. Odporuje našim principům i hodnotám a voliči by nám to dali pěkně sežrat. V médiích by se to rychle rozšířilo a znemožnili bychom se definitivně. Máme dost schopných lidí, bývalých poslanců, odborníků, kteří si své místo ve vládě také zaslouží. Proč nutně cpát na ministerstva to málo z našich poslanců? Máme řadu jiných možností. Tak jich využijme,“ míní Rudolf Žák, člen Pirátů z Jihočeského kraje a místopředseda Mladého pirátstva.

Podobně se vyjádřil člen republikového výboru Pirátů David Wagner. Kumulovat funkci poslance a ministra by prý skousl pouze v případě, že by za jejich poslance nominovaného do vlády měl z pozice náhradníka nastoupit kandidát STAN. „Ve chvíli, kdy je náhradník náš a ve chvíli, kdy máme naditý vládní tým lidmi, považuju mít ministra/poslance za vyloženě nevhodný a nedůvěryhodný. Prosím, fakt to nedělejme,“ žádá vedení strany.

Poslanec a zastupitel, to nejde. Poslanec a ministr? Bez problému.

Do debaty se zapojil i europoslanec Mikuláš Peksa. „Obzvlášť hloupá by byla kumulace funkcí u lidí, kteří proti ní historicky hlasitě vystupovali. Novináři nejsou blbí a najít úryvek z projevu někde u pultíku umějí. Ty prostřihy na to pak budou vypadat hrozně,“ varoval.

Zda narážel na konkrétní spolustraníky, jasné není. Při rychlém prozkoumání lze ale narazit na články z konce roku 2017. Tehdy se ve volbách koncem října Piráti do Sněmovny dostali poprvé. Již zmiňovaný Jakub Michálek tehdy vykonával funkci pražského městského zastupitele. Na tu však v prosinci rezignoval s odůvodněním, že nelze kumulovat funkci řadového zastupitele města a poslance Parlamentu. Dnes je poslancem Parlamentu, šéfem poslaneckého klubu a má se stát ministrem nové vlády pro legislativu. Zda se chystá rezignovat na poslanecký mandát zatím neřekl.

K problematice budoucí kumulace funkcí u vlastních pirátských kolegů se vyjádřil dosti jednoznačně také pirát Vlastimil Bednařík z Olomouckého kraje. „U jiných kumulaci funkcí jednoznačně a s plnou odpovědností k voličům, straně, lidu, zeměkouli a udržitelnosti… odmítáme. My jsme přece demokrati, nejlepší z nejlepších a my víme, co je pro vás dobré. Kumulaci funkcí jednoznačně a s plnou odpovědností k voličům, straně, lidu, zeměkouli a udržitelnosti… s pokorou přijímáme,” napsal jízlivě.

Jak si to mezi sebou Piráti vyřeší, ukážou nadcházející dny a týdny. Vedení strany má vůli se vlády účastnit a problematické body řešit, členská základna může ale většinově mít odlišné míní, které může projevit v celostranickém hlasování o osudu koaliční smlouvy nové vlády.

