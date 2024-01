„Hanba!“ Rajchl přinesl tisíce podpisů pro mír na Ukrajině. Zástupci vlády je „zmuchlali“

reklama

Poslanci se zabývali dvěma peticemi s tím, že pod každou z nich bylo podepsáno více než 11 tisíc občanů. Petice vyzývala vládní představitele, aby zanechali rétoriky o tom, že je Česká republika ve válce a přestali občany strašit vymyšlenými hrozbami.

Jindřich Rajchl zdůraznil, že nereprezentuje pouze 11 tisíc českých občanů podepsaných na petici, ale stovky tisíc a možná miliony lidí, kteří podle něho zásadním způsobem nesouhlasí s proválečnou rétorikou české vlády a tím, jak je prý Česko nesmyslně vtahováno do válečného konfliktu, se kterým nemá nic společného.

„Za dva roky jsme byli svědky neuvěřitelného množství lží, jejichž jediným cílem je mezi občany vyvolat strach. Vyvolat strach, že pokud to na Ukrajině nedopadne dobře, je v ohrožení naše země. Slyšeli jsme tisíckrát, že se na Ukrajině bojuje za Českou republiku. Není tomu tak. Je potřeba si jasně říci, že je to lež a čistá manipulace, která je šířena pouze v zájmu udržování společnosti v napětí. Lidé díky tomu snáze souhlasí s vládními kroky, s nimiž by za normálních okolností nikdy nesouhlasila,“ míní Rajchl.

Podle něho je nezodpovědné, když premiér Fiala hovoří o tom, že je Česko ve válce. „Není. Není, a co se ukrajinského konfliktu týče, nikdy nebyla. Je to lež. Je nezodpovědné, když každý měsíc od ministryně obrany slyšíme, že by se Česká republika měla připravit na dlouhotrvající a možná i jaderný konflikt s Ruskem. To jsme opravdu zešíleli? To někdo byť na vteřinu myslí vážně? Dámy a pánové, tuhle rétoriku nemá nikdo na světě. Ani v USA by jediný seriózní politik neřekl, že se Spojené státy musí připravovat na jaderný konflikt s Ruskem. Proboha, to jsme zapomněli, co jsou jaderné zbraně? Zapomněli jsme, že jaderná válka nemá žádné vítěze? Od prvního dne války na Ukrajině jsme prosazovali mírové řešení a tehdy jsme byli za proruské agenty, exoty a nějaké Putinovy poskoky. Dnes v podstatě celý svět začíná chápat, že jiné řešení než diplomatické Ukrajině mír nepřinese,“ je přesvědčen.

„Po celém světě a zejména v USA dochází ke změně přístupu a jenom Česko se nadále drží principu naprosté totální války, která přinese zkázu především Ukrajině. Tahle země zůstane v naprostém rozvratu. Desítky tisíc Ukrajinců zemřelo proč? Protože je celý svět hnal do války, kterou nemohou vyhrát. Ukrajina vojensky Rusko neporazí. Tak to je a všechno ostatní jsou lži. Co přinesla ta slavná ukrajinská protiofenzíva? Větší územní zisky Rusku a zemřelo přes 70 tisíc vojáků. Kdokoli dnes žene Ukrajinu do dalšího pokračování konfliktu, žene tu zemi do zkázy,“ vyjádřil své mínění předseda strany PRO.

Všichni lidé podle něho vidí, jak vláda občanům lže. Zdůraznil, že vojenští experti si dobře uvědomují, že válka na Ukrajině nemá jiné řešení než diplomatické. „Vojenské řešení tu prostě není,“ uvedl Rajchl. Česká ministerstva zahraničí a obrany podle jeho slov nejsou schopna reflektovat skutečný stav věcí. „Pravda bývá dcerou vždycky času. Věřím, že v listopadu v USA vyhrají volby Republikáni a celá tahle maškaráda skončí a vaším soudcem bude historie. Věřte mi, že rozsudek pro vás nebude vůbec příznivý,“ sdělil vládě Jindřich Rajchl.

Právník a místopředseda strany PRO Petr Vacek, který rovněž zastupoval petenty, konstatoval, že válka musí být ukončena s respektem k suverenitě Ukrajiny. „Odmítáme, že bychom chtěli ustupovat Rusku,“ řekl. „Kissinger řekl, že úlohou diplomatů je udržet diplomaty u jednacího stolu a vojáky v kasárnách. Nezajímá mě, co si přeje Putin a jaké jsou jeho zájmy, a nechápu, proč o tom tady zástupce resortu obrany hovoří. Mě zajímá, jak naše země přispěje k mírovému řešení, aby Ukrajinci dál neumírali. Apeluji na ministerstvo zahraničí, aby formulovalo jasné cíle naší vlády, které pomohou k ukončení konfliktu. Jasné je, že musí skončit dodávky zbraní a vojenského materiálu na Ukrajinu, neboť i američtí spojenci říkají, že tato válka nemá vojenské řešení. Jako bývalý diplomat jsem přesvědčen, že konflikt lze ukončit bez toho, abychom dodávali další materiál k zabíjení lidí,“ vyzval Vacek.

„Petice obsahuje pouze to, co si může přát každý normální člověk v této zemi. Neřešíme žádné politické otázky, nekloníme se na ničí stranu, ale pouze apelujeme na ukončení konfliktu a zahájení mírových jednání. Prosím poslance, aby požadavek občanů České republiky a petentů na svém jednání podpořili,“ dodal Petr Vacek.

Jindřich Rajchl se přítomných poslanců zeptal, jestli někdo z nich věří skutečně tomu, že Ukrajinci zvládnou zpátky dobýt Donbas a další východní oblasti. „Sedí tady někdo, kdo si stále myslí, že se podaří Ukrajině zpátky dobýt Donbas? Je tu někdo, kdo tomu věří? No, tak skončeme s pohádkami. Odminování Ukrajiny bude trvat 200 let. Vážení poslanci, vy tu nejste proto, abyste hájili zájmy Bidena, Scholze a von der Leyenové. Vy tu jste proto, abyste hájili zájmy českých občanů. To jsou vaši šéfové!“ okřikl české politiky ve Sněmovně.

Zástupce ministerstva zahraničí při projednávání petice sdělil, že Česká republika dlouhodobě na mírových řešeních pracuje a spolupracuje na tom se svými zahraničními partnery. „Podporujeme myšlenku na mírové řešení války na Ukrajině. Mír musí být spravedlivý a v souladu s mezinárodním právem a nesmí legitimizovat například nezákonné územní zisky. Musíme rozlišovat mezi obětí a agresorem. Bohužel Rusko místo ukončení válčení dál odpaluje další rakety proti civilistům a dává tím najevo, že nemá zájem o mír,“ sdělil jeden z přítomných úředníků resortu zahraničí.

Poslanci petičního výboru obě dvě petice projednali a schválili usnesení. Přijali to, že berou názory občanů podepsaných pod peticí na vědomí, ale díky koaličním hlasům odmítli je doporučit vládě. „To snad není pravda, že se nestydíte. Hanba!“ Vyslechli si vládní poslanci z řad občanů, kteří do Poslanecké sněmovny dorazili na veřejné projednání petice. Vládní koalice má totiž většinu v petičním výboru, proto druhé usnesení vyzývající příslušná ministerstva, aby argumenty z petice zařadila do své legislativní činnosti, už neprošlo.

