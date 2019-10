„Havel moc dobře věděl, koho propouští na svobodu!“ Okamura řádil u Xavera

"Ano, Brusel podporuje likvidaci evropských národů. Argumentů je nespočet," uvedl Okamura úvodem a poukázal například na to, jak Maďarsko a Polsko odmítly povinné kvóty migrantů a Evropská unie je chce soudně donutit, aby migranty přijímaly. Hnutí SPD s tímto diktátem Evropské unie nesouhlasí. My v České republice bychom si měli sami určovat, s kým chceme žít," poznamenal Okamura.

Celé video najdete ZDE.

"Je snaha tady vytvořit jeden obrovský nadnárodní trh, kde platí stejná pravidla, aby sem mohly nadnárodní korporace lifrovat potraviny," sdělil Okamura a poukázal mimo jiné na dvojí kvalitu potravin. "Dělají z nás odpadkový koš," rozčílil se. "Česká republika je země, která nejvíce doplácí na členství v Evropské unii, kdy jsme se mimo jiné stali lacinou montovnou, s velmi nízkým podílem mezd pro národní korporace, je tu také extrémní odliv financí ze země," odvolával se Okamura na ekonoma Thomase Pikettyho. A sdělil i to, že na evropských dotacích nevyděláváme. "Mechanismus EU je vymyšlený tak chytře pro nadnárodní firmy, že jsme laciné odbytiště a využívají naši lacinou pracovní sílu," rozhorlil se.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle jeho slov bychom měli vystoupit z Evropské unie. "Chceme zachovat volný pohyb peněz, osob i zboží, ale bez bruselského ústředí," podotkl následně Okamura. "Vůbec nikdo nemusí mít strach, že návrh SPD poškozuje ekonomiku. Pojďme to jen vrátit mezi maastrichtskou a lisabonskou smlouvu. Evropská unie je totiž nereformovatelná," dodal Okamura a vyzdvihoval EHS.

Anketa Kdo je nejlepší moderátor? Václav Moravec 5% Rey Koranteng 1% Jaromír Soukup 35% Terezie Tománková 4% Xaver Veselý 55% hlasovalo: 10984 lidí

Velmi zostra se pak Okamura obul do České televize, kdy jeho hnutí by chtělo, aby došlo ke zrušení koncesionářských poplatků.

Dalším tématem byl exprezident Václav Havel, o němž v minulosti řekl, že omilostnil pedofilního vraha, který následně opětovně vraždil. "Václav Havel dobře věděl, koho propouští. Hned poté, co byl propuštěn, unesl vrah další holčičku," vyprávěl Okamura. "V roce 2015 byl propuštěn na svobodu a nyní opět chodí na svobodě. Není to ale jenom tento případ," jmenoval i další omilostněné zločince Okamura.

A co válečné reparace? "Mně opravdu šokuje, že na základě mojí interpelace ministr zahraničí Petříček písemně uznal, že ty reparace nebyly vyplaceny v té výši, v jaké je možné je nárokovat. A Andrej Babiš argumentoval, že by navýšení válečných reparací zhoršily vztahy s Německem. To je šílené," posteskl si Okamura. "Jsou to obrovské peníze," dodal Okamura. "Česká vláda by se měla pochlapit a hájit zájmy českých občanů," dodal Okamura, jenž závěrem pochválil moderátora Veselého za jeho výstup s redaktorkou pořadu Newsroom ČT24. Podle jeho slov nemá tento pořad na veřejnoprávní televizi co dělat.

Psali jsme: DPP: Cvičení záchranných složek ověřilo použití nových dekontaminačních zařízení Jičín: Druhá veřejná diskuse o lesoparku Čeřovka Svoboda (ČSSD): Úředníci myslí na ty, kteří jsou na tom hůř Jiří Paroubek: Hřib všechno zničí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef