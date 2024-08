„Heydrich označil neposlušné Čechy za bestie, Foltýn za svině“. Snad je plukovník nepůjde střílet, doufá opozice

Nad plukovníkem Otakarem Foltýnem by se prý mohla kývat židle. Vládní zmocněnec pro strategickou komunikaci totiž při veřejném vystupování nevolí příliš strategické výrazy. Po slovech o ruských kolaborantech se na diskusi placené americkou ambasádou jal označit část české populace jako „svině“, které je třeba od zbytku společnosti oddělit hlubokými příkopy nebo karanténou.

Slova vyvolala vlnu kritiky u veřejnosti, části komentátorů a jak vyplývá z ankety ParlamentníchListů.cz, nelíbí se ani politikům.

„Tento styl vystupování je pro mě naprosto nepřijatelný. Nerozporuji názor, který obhajuje, ale vadí mi způsob jakým to dělá. Jestli něco šéfovi strategické komunikace Foltýnovi opakovaně fakt nejde, pak je to komunikace. A současně je to i vizitka premiéra, který má podobné manýry na Úřadu vlády důsledně eliminovat a ne je trvale vymlčovat,“ sdělil šéf stínové vlády hnutí ANO a místopředseda sněmovny Karel Havlíček.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský věc nechtěl komentovat. „Bohužel jsem na diskusi nebyl a tak těžko budu tyto výroky komentovat. Neznám jejich kontext,“ sdělil redakci PL.

Podle předsedy Motoristů sobě Petra Macinky se potvrzuje, že by bývalí vojáci neměli chodit do vysokých státních funkcí. „Skandály plukovníka Foltýna jsou jen dalším výmluvným důkazem, proč je absolutně nevhodné, aby lidé, kteří udělali kariéru v armádě, odcházeli do veřejných civilních, anebo dokonce do vrcholových politických funkcí. Foltýn - jako voják s propagandou totálně vymytým mozkem - bude přece logicky vždy vidět v části společnosti ,svině‘. Nezbývá než doufat, že se jednoho dne nezblázní definitivně a nezačne se cítit povolán vyšší mocí k tomu, aby tyto ,svině‘ šel postřílet,“ řekl.

Fotogalerie: - Prezident a utopenci

„Všem těmto podivným Foltýnům i jejich chlebodárcům z vlády je třeba co nejdříve na všech úrovních říct STAČILO! Ráda bych tomuto jedinci, který převzal slovník starosty ODS Novotného, vzkázala, že na jeho plat pozici se ,skládají‘ i ty ,‘svině. Jestli někdo rozděluje společnost, tak je to vláda a její kašpárci ve funkcích,“ vyjádřila se europoslankyně a lídryně koalice Stačilo! Kateřina Konečná.

Senátor Zdeněk Hraba uvádí, že by takoví lidé neměli za vládu nikam chodit vystupovat. „Nechci hodnotit ani tak ten pozoruhodný obsah, jako spíš to, že vlastně šéfové týmů a poradci chodí někam diskutovat a pak se řeší jejich názory. Za mě: poradci mají radit, šéfové komunikace mají dělat komunikační strategie a politici mají rozhodovat a rozhodnutí komunikovat,“ sdělil PL senátor.

Stručně Foltýnovy výroky komentoval poslanec ODS Karel Krejza. „Inu, plukovník je poněkud zvláštní patron,“ řekl redakci.

„Jmenování plukovníka Foltýna do funkce hlavního stratéga krizové komunikace vlády Petra Fialy je od začátku omyl. Od svého jmenování do této funkce žádný koncept nepředstavil a jeho výroky lze považovat za hloupé. Jako důstojník, což je od slova důstojný, by se měl také chovat a tento slovník by vůbec neměl používat. Vláda by jej měla z této funkce co nejdříve odvolat nejen pro jeho neodbornost, ale také pro jeho hulvátské výroky,“ míní poslanec SPD Radovan Vích.

Podle senátorky Jany Zwyrtek Hamplové mluví Foltýn jako ministr propagandy. „Podobné výroky jsou nejen lidsky neuvěřitelné, ale také jsou nepochybně za hranou trestního zákona. Je totiž si třeba si uvědomit, že je nevyslovil někdo bezejmenný u piva, ani žádný zástupce politické strany v rámci emotivní kampaně, kde se říká také kde co, ale řekl to zástupce vlády na oficiální akci podporované také americkou ambasádou. Podobně nenávistný projev spíše spadá do portfolia nějakého ministra propagandy nebo na stránky Rudého práva. S něčím podobným z nejvyšších míst není proto radno si zahrávat. Už je s tím nejedna historická zkušenost. Proto dnes z pozice senátorky oslovím v této věci přímo premiéra, a dopis dostane na vědomí i americká ambasáda. Mohu vás ujistit, že obsah nemohou předpokládat,“ uvedla.

„Reinhard Heydrich označil neposlušné Čechy za bestie, Otakar Foltýn označil neposlušné Čechy za svině. Snad Otakara Foltýna nepotká stejný osud, jako Reinharda Heydricha,“ napsal v odpovědi na anketní otázku poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Bývalý šéf pražské ODS a nyní senátní kandidát za ANO a Motoristy Boris Šťastný jsou Foltýnovy výroky skandální. „Demokracie je o diskusi a učí nás snášet a vypořádávat se i s opačnými a třeba i pitomými názory bez ,karantén a příkopů‘. Názory plukovníka Foltýna považuji za odsouzeníhodné a formu, jakou je sděluje ze své úřednické pozice, za zcela skandální. Ale nalijme si čistého vína: Foltýn je voják a vojáci jsou přece naučeni plnit rozkazy. To premiér Fiala a jeho vláda mu vydávají rozkazy. Rozkazy uvrhující naši zemi do nesvobody, cenzury a perzekucí. Rozkazy, které připomínají totalitní období před rokem 1989. Hanba této vládě a jejím cenzorům!“ řekl.

„Viděl jsem tu část diskuze pana Foltýna s panem Vávrou a myslím, že člověk, který je vládou pověřený komunikací, by takto komunikovat neměl a mě by ve své funkci skončit. Bohužel, je to jen další důkaz naprosté arogance této blbé vlády, se kterou to budeme muset ještě rok a něco vydržet. Doufám ale, že dostane jasný vzkaz od voličů už teď v Senátních a krajských volbách v září,“ konstatoval předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta.

Z pohledu šéfa strany PRO Jindřicha Rajchla je to dokonalá ukázka totalitního uvažování vládního zmocněnce, za nějž nese odpovědnost ten, kdo jej jmenoval. „Tedy Petr Fiala. Oni se svými oponenty, nechtějí diskutovat, oni je nesnášejí a chtějí je za každou cenu umlčet. Už jen čekám, kdy nás budou chtít zavírat či věšet jako za bolševika v 50. letech. Pan Foltýn je totiž dokonalou reinkarnací Josefa Urválka. Ve standardní demokracii by musel být okamžitě odvolán. Ale k tomu nebude mít Fiala odvahu. Každopádně mě těší, že mě tito novodobí cenzoři jmenovitě uvedli jako jednoho z hlavních nepřátel současného režimu. Beru to jako poctu. Současně doufám, že tento přístup otevře oči všem našim občanům, kteří si ještě nevšimli, co se v tomto státě děje. A že příští rok vyženou Foltýna i s celou vládou na smetiště dějin. Pokud by PRO bylo ve vládě, tak mohu slíbit, že Foltýn bude do hodiny na dlažbě,“ zavázal se.

„Pan Foltýn se vyjadřuje často proti svobodě slova a i s mnoha jeho jinými výroky nemohu souhlasit. V každé společnosti je každopádně vždy nějaké procento sviní. Rozdělují společnost a mají velkou chuť dostat se ke korytům. Proto je potřeba taková koryta rušit, aby se do veřejného sektoru a do politiky hrnulo méně sviní. Pan Foltýn, bohužel asi mluvil o někomu jiném a ani tentokrát s jeho výroky nemohu souhlasit,“ konstatuje předseda Svobodných Libor Vondráček.

Jasno o celé věci má i předseda Sociální demokracie Michal Šmarda. „V každé společnosti je část sviní. Často to bývají ti, kdo z pozice moci rozhodují o druhých, kádrují je a trpí pocitem, že všechno ví nejlíp,“ řekl redakci.