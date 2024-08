„Hodně špatná zpráva pro ČR. Hrozí průšvih.“ Ekonom Pikora a propad akcií. Jde o čas

Vyděšené investory a propad burz přinesl začátek tohoto týdne na akciových trzích. Způsobit to mohla jak zvyšující se hrozba recese ve Spojených státech, tak obavy ze splasknutí bubliny akciových titulů spojených s umělou inteligencí, případně geopolitické napětí, které roste mezi Izraelem a Íránem. „Myslím si, že Izrael versus Írán hraje malou roli. Podstatné je, že se tady rok nebo dva budovala představa, že vzniká úžasný byznys, což je umělá inteligence. Dalo se to přirovnat k něčemu, jako když lidé investovali do kolumbovských výprav, které měly objevit nové kontinenty. Tenhle úžasný byznys stál strašné peníze a přišla velká nejistota, jestli se ty peníze vrátí. V tuhle chvíli se ukazuje, že se asi vrátí, ale mnohem později, než se očekávalo,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Vladimír Pikora, hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group.

Ovšem lidé na ty výnosy nechtějí tak dlouho čekat, místo toho si chtějí peníze z téhle investice stáhnout a najít si nějakou jinou, lepší investici. „Jenomže když se člověk ohlédne za těmi posledními dvěma roky, tak v Americe se během nich zas tak nic hezkého nedělo. I když akcie rostly, tak jenom díky tomu, že se očekával boom umělé inteligence s vidinou toho, že umělá inteligence ovládne všechno a vydělá strašné peníze. Představa byla taková, že umělá inteligence z velké části nahradí lidi, a to by ušetřilo na planetě mnoho pracovních míst. Výnos by to byl brutální, byl by globální, všude na všech kontinentech, takže by to opravdu dělalo ohromné peníze. Ale sice se ukazuje, že to jde, ale když třeba zkusíte pomocí umělé inteligence napsat článek, zjistíte, že to trvá tak dlouho, že si ho radši rovnou napíšete sami, neboť umělá inteligence to nedá. Možná že to dá za pár let, ale zatím to stále nedává,“ upozorňuje ekonom.

Fotogalerie: - Prezident a utopenci

Pokračující výplach by přinutil Fed konat

Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 2% Nezvrátí 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9833 lidí

Nejspíš donutí centrální banku snížit úrokové sazby výrazně víc, než si bankéři původně mysleli. „A možná že i dřív. Poslední očekávání teď bylo, že to bude až v září. Ale jestli ten výplach na burzách bude pokračovat, tak bych se vůbec nedivil, kdyby byla centrální banka vnějšími okolnostmi donucena sazby snížit dřív a klidně i o víc než čtvrt procentního bodu, jak centrální bankéři původně tvrdili, ale klidně o půlku nebo tři čtvrtiny procentního bodu. Protože peníze, o něž teď investoři přišli, jsou ohromné. To jsou šílené ztráty. A americká ekonomika je z velké části řízena tím, že domácnosti investují na burze. Investice na burze jsou tím, co jim umožňuje jednak spořit si na důchod a jednak žít a něco si dopřát navíc,“ vysvětluje hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group.

Zabité roky, protože jsme si dovolili nerůst

Ovšem ve chvíli, kdy burzy padají, spotřebitelé logicky utrácejí daleko méně než předtím, což by ekonomiku hnalo do recese, neboť najednou ten spotřebitel nebude jako dřív. „No a americká recese by byl průšvih pro zbytek planety. Od Ameriky se odvíjí všechno, protože tam je největší množství kapitálu. Takže všechny globální finanční trhy na to reagují propadem. A je zajímavé, že to dnes nejsou už jenom akcie, ale že propad zažívají i kryptoměny, které původně měly být nějakou diverzifikací nebo oddělením od standardních procesů na finančních trzích. Z mého pohledu přineslo krypto velké zklamání, protože ve výsledku to je stejné, jako když investujete do akcií, pouze s tím rozdílem, že akcie nepropadly tak výrazně, jako propadly kryptoměny,“ říká pro ParlamentníListy.cz Vladimír Pikora.

Psali jsme: Že se lidem žije lépe? Ať Fiala přizná pravdu, vybízí Šichtařová „Minimálně dvě koruny na litr benzinu. Ale spíš víc.“ Pikora účtoval „Je mi líto, že nemohu přinést lepší zprávy.“ Šichtařová odkrývá hrozivá data o ČR Fialovy nesmysly. Politici nemají moc možností, jak měnit inflaci. Ekonom Pikora o zaostávání Česka i Evropy

Nynější propad na burzách přináší i velké varování pro naši zemi. „Pokud se ale potvrdí, že to není záležitost jen jednoho týdne a že se trhy neuklidní, nýbrž to bude větší propad a opravdu to přinese recesi ve Spojených státech, tak máme průšvih, že jsme promarnili několik let, které byly potenciálně vhodné k tomu, abychom rostli. Vláda plánuje nějaký restart a do toho jí přijde globální recese, takže to jsou další zabité roky. My se dostáváme do situace, že můžeme říct, že od roku – dejme tomu – 2016 jsme se moc neposunuli a pořád přešlapujeme na místě. Je za námi řada promarněných let a ještě by to dál nějaký rok byl. Takže to je pro Českou republiku hodně špatná zpráva, protože jsme nevyužili příležitostí ve chvíli, kdy Polsko rostlo, tak my jsme si dovolili nerůst,“ konstatuje ekonom.

Střední třída v Indii ovlivní víc než celá Evropa

Je otázkou, zda americká centrální banka Fed poté, co minulý týden nesnížila úrokové sazby, může situaci zachránit razantnějším snížením sazeb v září a dalším snižováním ve zbytku roku. Ale pokud by na zářijovém zasedání Fedu došlo ke snížení sazeb o 50 bazických bodů, tedy o dvojnásobek původních předpokladů, mohlo by to trhy poslat ještě níže, neboť by se tento krok dal brát jako potvrzení, že se Fedu situace vymkla z rukou. „To je jeden z možných scénářů, taková reakce by opravdu mohla být, klidně by to část investorů takhle mohla číst, pravděpodobnost je 50 na 50. Trhy se totiž strašně změnily. Už to není jako dřív, kdy tam seděli profesionálové a reagovali na ty věci s chladným přístupem, protože toho už hodně zažili a podobné situace řešili celý život. Ale dnes ty nové technologie umožňují to, aby investoval vlastně každý,“ poukazuje Vladimír Pikora.

Markantní to je v Asii, kde investoři převyšují aktivy Evropany. „Takoví Indové, střední třída, ovlivňují víc než celá Evropa, protože už někteří peníze mají a snadno se jich najde řada milionů, což v Evropě ne. Také je důležité, že obchodují lidé, kteří nikdy dříve neobchodovali a reagují přehnaně na data, která přicházejí. Příkladem je to, čeho jsme teď byli svědky, že z Ameriky přišla horší čísla o nezaměstnanosti, než se čekalo. Já myslím, že profesionál by to nechal být a řekl by si, že si to nechá potvrdit ještě na nějakém dalším čísle. Zatímco ti amatéři, kteří v Asii obchodovali, hned utíkali z trhu a říkali si, že je to průšvih, že to je recese. Z mého pohledu to recese ještě vůbec není. Ta čísla sice byla horší, ale nebylo to nic dramatického. Tím chci říct, že ta reakce může být přehnaná a nestandardní proti tomu, jak se trhy chovaly v minulosti,“ dodává hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group.