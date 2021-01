„Id*ot, dal bych mu do d*žky.“ Režisér Renč zboural vysílání ČRo. Kritik na něj vytáhl muslimy z ČT

„Prostě něco mu dají, on to natočí, nezajímá ho, jestli to má nějakou věrohodnost nebo logiku,“ popsal nedávno Fila režiséra Filipa Renče. Do křížku s ním se nedostal poprvé. Filovi se svého času nelíbilo, ani jak byl vyobrazen muslim v seriálu Sanitka 2. Setkal se s Renčem v rozhlasu. A mohl být rád, že jenom přes telefon.

Jak jsme již informovali, seriál Filipa Renče označil filmový kritik Kamil Fila za nekoukatelný a tvrdí, že ČT ho vyrobila pro jistý typ diváka a že ČT i jiné televize diváka podceňují. „Určitý druh lacinosti, nekvality, blbosti nebo totální polopatičnosti se naopak považuje za něco, co chce většina televizního publika,“ říká Fila.

O Filipu Renčovi pak kritik řekl, že je dobrý řemeslník, kterému ovšem nezáleží na tom, jaký scénář dostane. „Prostě něco mu dají, on to natočí, nezajímá ho, jestli to má nějakou věrohodnost nebo logiku. A má to, že tomu dodá nějakou atmosféru, ale ta prostě bez toho příběhu nefunguje,“ řekl o režisérovi Rekviem pro panenku, Hlídače č. 47 či Románu pro ženy.

Anketa Mělo by být Lukašenkovu Bělorusku odňato pořádání letošního hokejového mistrovství světa ? Ano 11% Ne 89% hlasovalo: 2958 lidí Trnem v oku mu byl v roce 2013 jeden z dílů seriálu Sanitka 2. „Desátý díl Sanitky 2. Cca od jedenácté minuty začne antimultikulti peklo, které by nikdy neprošlo v žádné západní televizi. Ale u nás jsme samozřejmě ve všem napřed a prohlédli jsme falešnost politické korektnosti, takže můžeme bez obalu na veřejnoprávní televizi v hlavním vysílacím čase v pátek večer vidět, co jsou ti muslimové zač,“ vyjádřil se Fila.

S Filipem Renčem se pak potkal ve vysílání pořadu Zaostřeno na ČRo, Fila znovu tvrdil, že Renč zbytečně strašil diváky muslimy. Renč pak kritikovi vzkázal, že on muslima do scénáře nedal. Ale ani si nevymyslel právo šaría. „To není urážlivé, oni by se takto zachovali, protože oni nenechají sáhnout na svou ženu od bezvěrce,“ obhajoval děj epizody, v níž je doktor Jandera pobodán. „To bych nemohl točit vůbec nic, abych někoho neurazil,“ bránil se Renč a označil se za „námezdní filmovou sílu“, tedy že scénář nevymyslel a nenapsal. A ještě se ptal, kdo to Kamil Fila vlastně je, načež se dozvěděl, že recenzent z Respektu.

Ten namítal, že protože v seriálu byl jen jeden muslim, jeho ztvárnění jako extremisty vede k negativním stereotypům. A navíc dotyčný muslim prý není „komplexní postava“ a na rozdíl od bílých Čechů nedostane prostor, aby se ukázalo, proč je takový, jaký je. „Tak napište si svůj scénář a natočte si to sám,“ reagoval Renč a znovu dodal, že takto točil podle scénáře Ivana Hubače. „Já to chápu, že to je váš alibismus,“ nedal se kritik.

Sanitka 2 z českých seriálů prý byla v tomto ztvárnění ojedinělá. „Co jsem se tak koukal na to, jak vypadají seriály třeba na Západě, ve Francii, v Německu, kde opravdu zažívají nějaký příliv imigrantů – muslimů, takovéto scény tam prostě nejsou. Protože prostě neprojdou, protože jsou prostě pitomé,“ vytáhl na Renče mezinárodní konkurenci. Režisér na to citoval slova Miloše Zemana, že ne každý muslim je terorista, ale každý terorista je muslim. „A podle tohoto klíče byla ta scéna napsaná,“ vysvětlil.

Nebylo mu jasné, proč by se za natočení úspěšného seriálu měl omlouvat. „Proč by jedna kapitola ze seriálu nemohla být o tom, že nějakej muslim se chová jako gauner? Proč?“ ptal se. „Hlavní problém je v tom, že v Česku žádné velké zkušnosti s cizinci nemáme...,“ začal Fila, ale Renč ho přerušil: „S Rusákama a s Němcema nemáme žádný zkušenosti? Kde žijete, na Marsu? Vy nemáte zkušenosti s Rusama a s Němcema, vožralejma, který tady putujou Prahou? A Rusáci, který okupujou celou Karlovu ulici a celý Karlovy Vary? Vodjeli na tancích a vrátili se v mercedesech. Vy nemáte zkušenost s cizinci, prosím vás? Co to melete?“ Režisér pak zmínil i to, že „všechny krámy mají Vietnamci“.

Ale Fila si trval na tom, že Češi zkušenosti s cizinci nemají. „Na tyhle jsme zvyklí,“ argumentoval a dodal, že žádný jiný seriál předtím muslima neměl, natož vraždícího muslima. A scéna svým provedením prý působila tak, že muslimova žena chtěla být od islámu osvobozena. „Na každého citlivého člověka to takhle působí,“ trval si na svém a islámské motivy hudby prý vůbec v seriálu být nemusely a také podporovaly stereotypy. Renč se vyjádřil, že režii studoval docela dlouho.

Zde nahrávka na webu ČRo Plus končí. Ovšem jak informuje např. server iHNed, nebylo to to jediné, co Renč v pořadu Filovi řekl. Kritika označil za idiota a být fyzicky přítomen ve studiu, „dal by mu do držky“. „Netušil jsem, že je Fila takový agresivní hlupák,“ řekl pak režisér pro Lidovky.cz. „Já se celou dobu jen bránil. Prý co točím, proč to točím, jak to točím. Udělal jsem rozhovor s úplným idiotem,“ bránil se. Obvinil ČRo, že rozhovor byl veden proti němu. „Já už se žádných rozhovorů zúčastňovat nebudu a po telefonu už vůbec ne. Já nemám zapotřebí se takových debat zúčastňovat, mně to k ničemu není,“ řekl serveru.

