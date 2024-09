„Investice? Vždyť to jde zahraničním zbrojařům.“ Schillerová před Stanjurou trhala rozpočet

Státní rozpočet vláda zveřejnila na poslední chvíli 31. srpna. Což odporuje tradici, kdy se o rozpočtu veřejně diskutovalo již od června. Zbyněk Stanjura (ODS) změnu praxe hájil tím, že minulý rok Poslanecká sněmovna schválila nový zákon, který zavedenou praxi zrušil a zavedl novou, kdy se o rozpočtu budou jednotliví ministři dohadovat za zavřenými dveřmi, výsledek pak ministerstvo financí zveřejní poslední srpnový den.

První z ministrů, který veřejně vyjádřil nesouhlas s výší peněz pro svůj resort, byl ministr pro místní rozvoj a digitalizaci Ivan Bartoš, pro něj je rozpočet pro jeho resort nepřijatelný. Bartošovo ministerstvo přijde o dvě miliardy korun, převážně z evropských fondů.

Ministr financí Stanjura se ke kritice postavil pasivně. „Ministři musí přesvědčit vládu,“ řekl a dodal, že jednání budou probíhat. „Bude se jednat do konce září. Prostor na přesuny mezi kapitolami určitě je.“

„Ministru Bartošovi i Pirátům bych také mohl vzkázat ostrá slova,“ reagoval Stanjura na citaci Ivana Bartoše a zopakoval, že jednání budou pokračovat. „Budou probíhat jednání, nikdy se nestalo, že by srpnový návrh rozpočtu byl schválený beze změn,“ řekl ministr a dodal, že v návrhu rozpočtu ponechal mikrorezervu ve výši jedné miliardy.

Stínová ministryně financí Alena Schillerová (ANO) okomentovala návrh rozpočtu velmi lapidárně. „Není to dobrý rozpočet,“ zhodnotila a pustila se do slibů vládní ODS. „Zlatý hřeb ODS, rozpočtové magnum opus, ODS slibovala snižovat tempem 1 % ročně, to je 70 miliard, ale snižují jen přibližně o 33 miliard ročně,“ udeřila na úřadujícího ministra financí ze stáje ODS v Partii CNN Prima News.

A popsala Stanjurou zavedené zpoplatnění předčasného splacení hypoték, které bylo stanovené na výši 1 % z jistiny. To může hypotéky prodražit až o několik stovek tisíc. Stanjuru ve shodě s bývalou moderátorkou České televize Norou Fridrichovou označila za ministra bank. „Renomovaní ekonomové jsou z toho zděšení. Skončí konkurenční prostředí bank, to je výsledek,“ udeřila Schillerová na Stanjuru.

Ministr Stanjura se nad slovy své předchůdkyně jen usmíval. „Žádná z černých předpovědí paní Schillerové se nenaplnila. Co všechno údajně podle ní hrozilo a nic se nenaplnilo,“ reagoval.

Schillerová připomněla slib, který ODS v koalici Spolu dala občanům České republiky. Snížení schodku. A to neplní, ukázala. „Slibovali snížit schodek na 105 miliard a to se nedaří,“ řekla.

Ministr Stanjura ovšem poukázal na to, že na citelnějším snižování schodku se neshodla vládní koalice. Kdyby vládla jen koalice Spolu, došlo by k daleko drastičtějšímu snižování schodku. „Vládní koalice se s tím nesrovnala a drastické snižování dluhu neschválila,“ uvedl k politické remíze ve vládní koalici.

Na druhou stranu ukázal, že i když nedošlo k citelnějšímu snižování schodku, vládní koalice to kompenzuje investicemi. „Rozhodli jsme se, že rozpočet bude prorůstový, proinvestiční, jinak by byl schodek 160 miliard,“ řekl Stanjura s tím, že právě tam Fialova vláda posílá peníze.



A popsal zásadní priority vládní koalice. „Snižujeme tempo zadlužování a vytváříme rekordní investice – 250,8 miliard, to jsou investice do vzdělání, na vědu a výzkum, ty většinou končí na vysokých školách,“ ukázal Stanjura a dodal, kam dále míří priority vlády. „Plníme 2 % rozpočtu na obranu, v tom jsme našli shodu s ANO,“ zmínil ministr. Nakonec zmínil, že poslední a neméně důležitou prioritou je udržení sociálního smíru ve společnosti.

Alena Schillerová se chytila investic do obrany. Popsala, že jen 60 miliard jde na nákup stíhaček a do zbrojení. „To nejsou investice, které by přinášely multiplikační efekt pro ekonomiku. 60 miliard jen investice v obraně. Obrana tvoří 25 % investic,“ zděsila se Schillerová nad výdaji do zbraní. A dodala, že tyto investice jdou mimo republiku zahraničním zbrojařům.

A kritizovala i to, že se vláda holedbá, jak jí roste HDP. „Růst HDP je zapříčiněný inflací, na tom nemáte žádnou zásluhu,“ udeřila Schillerová na ministra.

Vysmála se i Stanjurovým „prorůstovým investicím“. „Prorůstové investice nerostou. 1,13 z HDP jsme dávali na růstové investice my, 1,08 vydáváte vy,“ srovnávala vládu Andreje Babiše a vládu Petra Fialy. „Ty pravé investice tam nejsou, ty tam nemáte. Je to jen hra čísel,“ zhodnotila.

Ministr Stanjura nad slovy své předchůdkyně jen vrtěl hlavou. „Zmatené fabulace. Investice půjdou i do českých firem,“ řekl a dodal, že české firmy se na zbrojařských investicích budou podílet.

A uhodil na Alenu Schillerovou, že jako opoziční politička prostě nechce uznat, že výše investic je dobrá. „Vy nechcete přiznat ta dobrá čísla. A 251 miliard je dobré číslo. Já bych čekal, že opozice řekne – dobře, tady je málo, tady je moc,“ řekl Stanjura a poukázal, že z opozice jdou jen kategorické odsudky a tedy žádná konstruktivní diskuse.

„Jsem v šoku, že je tady vůbec podepsaný,“ zhodnotila Schillerová rozpočet pro školství a zmínila, že ministr Stanjura se svými ministry nemluví. „Kdyby vyjednával s ministrem Bekem, tak se nemůže stát, že ministr neví, že dostane tak málo. Vy s těmi ministry nemluvíte,“ obvinila svého nástupce Schillerová.

„Vyjednávala to celá vláda, se všemi ministry,“ řekl Zbyněk Stanjura s tím, že o výši peněz pro své resorty věděli, že spolu samozřejmě rozpočet projednávali.

Jenže Alena Schillerová ukázala na slib vlády, že platy učitelů se musí zvedat. „Platy se musí dostat na 130 % průměrné mzdy,“ řekla a ukázala, že s takovým rozpočtem je to vyloučené.

Zbyněk Stanjura potvrdil, že se jedná jen o návrh rozpočtu. Přesuny mezi jednotlivými resorty jsou možné, navyšování schodku ale vyloučil. „Jednání probíhat budou. Klíčové pak bude, až ministři budou hlasovat pro rozpočet,“ řekl s tím, že každé ministerstvo má méně, než by potřebovalo, že je si toho vědom, ale rozpočet není nafukovací a musí se hospodařit odpovědně.

Diskuse se přelila k tomu, že návrh rozpočtu byl projednávaný za zavřenými dveřmi. „My jsme loni změnili zákon, takže jsme vyjednávali rozpočet utajeně, nikdo si nestěžoval. Teď bude veřejná debata. Máme před sebou čtvrt roku veřejné debaty,“ odrazil Stanjura námitky, že veřejnost nebyla informovaná o průběhu vyjednávání. „Jednali jsme o tom vláda jako celek. Pro žádného ministra tak nebyl návrh rozpočtu žádným překvapením.“

A ukázal i dobrou vůli ministerstva. „My jsme celý materiál zveřejnili veřejně na stránkách ministerstva. To dříve nebylo, zveřejnění probíhalo v interním systému, ke kterému byl přístup jen s heslem,“ řekl ministr.

Schillerová se ovšem opřela do nové praxe. Nelíbila se jí utajená jednání. „O přesunu do režimu tajného v zákoně není ani slovo. Není pro to žádný důvod to nesdělit,“ řekla.

Ale ministr Stanjura poukázal na to, že jednání nebylo utajené, ale pouze neveřejné. „Nebylo to tajné, ale neveřejné.“

Alena Schillerová slíbila, že pokud usedne po příštích volbách do vlády, praxi veřejného projednávání opět vrátí. „Pokud bychom byli ve vládě, probíhalo by jednání o rozpočtu veřejně.“

