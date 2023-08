„Já bych ho pustil taky.“ Češi ve varu z propuštěného Ukrajince. Přišla sprcha

Ukrajinec, který v červnu u brněnské přehrady v červnu po potyčce usmrtil Roma, je venku z vazby. Soudní jednání proběhlo jako neveřejné, ale na veřejnost pronikla informace, že soudce zpochybnil, že šlo o vraždu. Na sociálních sítích kauza vyvolává značný rozruch. Podle některých debatujících se „svět v pr**l obrací“. K případu se vyjádřil i někdejší hradní právník Pavel Hasenkopf, který prozradil, proč by i on pustil obviněného Ukrajince z vazby.

Na uzavřeném jednání prý soudce zpochybnil možnost, že v potyčce mezi Ukrajinci a Romy došlo k vraždě. Server Extra.cz se lidí zeptal, co tomu říkají. A dostal odpověď.

„Udělat to Čech tak dostane 20 let... tohle je vážně hrůza. Svět se v pr... obrací,“ napsala jedna z debatujících. „Je to hnus,“ přisadila si další.

Zaznělo taktéž, že se v Česku vyplatí vydávat se za Ukrajince, protože Ukrajincům se otevírají jiné možnosti než Čechům. Zaznělo také doporučení, že je třeba uspořádat další pochod v Brně a spáchat „bordel“.

Nechyběla ani poznámka, že soudce by měl zažít to, co za bolest zažili rodiče onoho romského mladíka. „Soudce by potřeboval zažít to samé, co prožili rodiče, trauma, bolest, kterou už nikdy nebudou moci zapomenout.“

Soudce i ukrajinský muž se však dočkali i zastání v diskusi.

„Nikdy neměl jít do vazby, nebo měl být propuštěn hned jak vyšla na světlo světa ta videa. Zřejmá sebeobrana. Na druhou stranu, ta vazba asi pomohla naopak jeho bezpečí,“ konstatoval Tomáš Černík.

Celou diskusi zavřel někdejší hradní právník Pavel Hasenkopf, který na Hradě působil v dobách prezidentování Václava Klause. Také Hasenkopf by prý Ukrajince propustil z vazby. Popsal, proč by tak učinil.

„Toho Ukrajince bych pustil taky, na kauci. Utéct nemá kam (na Ukrajině by skončil na frontě a z EU nám ho vydají) ... za b) žádný převratný trest mu nehrozí: Romové dělali v tramvaji bordel, on, netuše, že jsou nedotknutelní, je napomenul a strhla se bitka, při které jednoho zabil. Udělat to kdokoli jiný, než Ukrajinec, budou ho ti samí lidé, co ho chtějí zavřít, až zčerná, vynášet do nebes za to, že měl odvahu se proti Romům ozvat,“ pravil právník.

Ale novinář, bloger, spisovatel a hudebník Patrik Banga si trvá na tom, že propuštění Ukrajince je plivnutím do tváře celé romské komunitě.

„Za mě to je pomyslné plivnutí do obličeje rodině oběti, která čekala nějakou elementární spravedlnost. Plivnutí do obličeje všem těm, kdo rodině pomáhal. A plivnutí na celou romskou komunitu, která netrpělivě čekala na to, jak se s případem soudy popasují. A až teď bude nějaký člověk vyprávět na Facebooku, že Ukrajincům projde každý trestný čin, protože je stát chrání, nedivte se. I když to je blbost, lidé tomu budou věřit. Teď totiž budou mít i extremisté to správné střelivo, které bude brnkat na zvlášť citlivou notu. S razítkem soudu,“ uvedl pro server Romea Patrik Banga.

