„Já nemám počítač.“ Jak stát nenávidí staré, kteří pracují. Otřesný příběh z praxe

Datová schránka je doručovací systém, přes který se komunikuje s úřady, soudy a dalšími institucemi. Jde o elektronickou poštovní schránku, podobnou, jako jsou e-mailové schránky. Další povinné zřizování datových schránek, které začalo k 1. lednu a potrvá do 31. března, se týká celkem dvou milionů lidí.

Jak se ale ukazuje, digitalizace procesů finanční kontroly se stává kamenem úrazu pro české seniory. Jak si tuto novinku (ne)osvojují v běžné praxi, popsala na svém facebooku novinářka Irena Válová, kterou silně rozčiluje, že stát nebere na starší lidi žádné ohledy.

A popisuje, jak se seniorce, která se živí jako uklízečka, snaží celý proces vysvětlit, ale marně. „Vykládám to znovu polopatě: Tohle číslo je celý váš výdělek. Od toho odečtete to a to. Vyjde vám další číslo, které přenesete sem, ukazuju, ale paní vůbec nezabírá. Ani na popáté. Naopak přichází další stará dáma a ptá se: A daní se dohody? (další uklízečka!)! pokračuje Válová. Po dalším dlouhém vysvětlování dodává: „Zkouším to naposled. Paní má nepřítomný pohled, prostě to vůbec nedokáže pochopit, natož si to představit. Prý bydlí v Hostivaři a jestli by mi nemohla zavolat, že bych jí pomohla. Paní se zatváří bezradně: „Já vůbec nevím,“ povídá.

„No a kdo to krucifix má vědět?“ volám ke srocení stařen a starců, které se mezitím kolem mě vytvořilo. Bez toho to nejde odvést! Já to posílala té účetní, co už mi to neudělá, říká tiše paní uklízečka, co je jí asi 80 let. „A prosím vás, jak se to počítá v té schránce?" dodává ještě ta stará paní. „No úplně stejně, jenom na elektronickém formuláři!“ křičím. „Ale já nemám počítač. To si budu muset ještě k tomu koupit počítač?" ptá se tiše a smutně 80letá dáma, která nerozumí vůbec ničemu, a já se zlostí třesu,“ popisuje Válová svůj příběh z prostor finančního úřadu.

K tomu upřesňuje, že její zlost je namířena na stát, který v tomto směru neprokazuje dostatečný respekt ke stáří. „Zlostí a nenávistí se třesu z lidí, kteří nenávidí staré lidi, prostoduché lidi. Kteří jsou tací idioti, že nepochopí, že mnozí staří lidé už se to nikdy nenaučí. Že fakt nikdy neměli a nemají počítač. Moje matka byla učitelka, vzdělaná a chytrá žena. Ve stáří nakonec neuměla vyplnit složenku a nepochopila bankomat. Do konce života jezdila na poštu pro peníze. tahle stará paní prostě umí uklízet, ale nikdy už nepochopí, jak vyplnit daňový formulář a už vůbec ne "ty schránky". Je to nepřekonatelné,“ dodává.

Ostrými slovy proto nešetřila současnou ani předchozí vládu: „Takhle zničil Babiš a jeho vláda s jeho EET část starých lidí. Takhle zničí tato fialova vláda uklízečky, pekařky, kadeřnice. Obě vlády jsou lidský hnůj, co nenávidí staré lidi. Jsem vytočená do bezvědomí. Jděte už všichni ničitelé světa, lidí a všeho do hajzlu. Vy lepší lidi, co nařizujete stařenám, co se živí jako uklízečky, digitální svět. Nejste lepší lidi, jste póvl, gauneři, ničitelé. A nepochopíte, co tady říkám, protože jste stejně zabednění jako ta stařena,“ uzavírá Válová.

Problémy datové schránky představují i ve společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), rozesílané přístupové údaje totiž v některých případech přišly řadovým členům výboru a nikoli předsedům. I ve vedení SVJ bývají členy i starší lidé, kteří s datovou schránkou pracovat nechtějí, nemají či neovládají prostředky, jejichž pomocí by do schránky přistupovali, tedy počítač nebo chytrý telefon, informuje web faei.cz.

„Datové schránky budou zpřístupněny po prvním přihlášení nebo automaticky po uplynutí lhůty 15 dnů po zřízení v případě, že se uživatel během této doby do nově zřízené schránky podnikající nebo právnické osoby sám nepřihlásí. Uživatelé budou od té doby dostávat veškerou komunikaci od státu do datové schránky,“ uvádí ministerstvo vnitra.

Jedním z úskalí, které mohu datové schránky mít je ukládání doručovaných zpráv, jak upozorňuje server Echo24.cz. Na rozdíl od „papíru“, který si je možné na roky uložit do šuplíku, se totiž ze schránky po devadesáti dnech od doručení zprávy mažou. Řešením přímo v datové schránce je jedině si za ukládání zpráv zaplatit, tedy zřídit si za peníze datové úložiště.

Vnitro doporučuje jako řešení zdarma využití Portálu občana, pod nějž si lze datové schránky uložit a uchovávat v něm tak i doručené zprávy. I zde je po uložení zprávy do Portálu zpráva automaticky brána za doručenou, jakmile na ni uživateli přijde upozornění. Od té doby se také počítá lhůta 90 dní na vymazání. Upozornění jdou nastavit i v samotných datových schránkách a mohou tak značně usnadnit problém s potřebou schránku kontrolovat.

Pozor by si měly dát také OSVČ, kteří mají živnost pouze pozastavenou. I těm stát zřídí povinně datové schránky, nehledě na to, zda jsou v podnikání aktivní. Před datové schránky lze vyřídit osobní doklady, daňové přiznání, zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění, komunikovat s katastrálním úřadem či získat výpisy z Informačních systémů veřejné správy apod.

