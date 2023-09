„Já to lidem říkám také.“ Pollert naštve. Kvůli Duškovi, kvůli Brnu i cenzuře

reklama

Při tak složitých operacích podle svých slov není ve stresu. „Ve stresu nejsem, co mne ale baví, jsou komplikace, o které nemáme při těchto operacích nouzi. Vždy tam nějaká malá je. Někdy selhává jeden orgán, musí se toho hodně kontrolovat. Ještě jsem zapomněl říct, že na mimotělním oběhu musíme udělat z krve tekutinu, která se nesráží. A na to používáme heparin v dávce, když to odlehčím, kterou používal ten známý heparinový vrah,“ doplnil s tím, že za rok takových transplantací dělají padesát až šedesát a každým rokem se jejich počty navyšují.

„Stalo se nám, že jsme se dostali i do chirurgicky neřešitelné situace, že to srdce bylo tak špatné, že se rozpadla celá aorta a už to bylo chirurgicky neopravitelné, i to sestává,“ uvedl Pollert.

Lékař Pollert se před časem jako jeden z mála zastala Jaroslava Duška, když se v rozhovoru s Čestmírem Strakatým vyjadřoval k rakovině, za což čelil ostré kritice. Dnes Pollert zopakoval, že Dušek měl ve svých tvrzeních o této nemoci stoprocentní pravdu. „Myslím si, že pravdu měl, akorát použil zkratku, která nebyla úplně dobře pochopena. To, co řekl Dušek, já říkám skoro pokaždé všem pacientům. Říkám to samé a říkám to třeba jinými slovy a vysvětluji jim to, protože kdybych jim to nevysvětlil, tak by na mě koukali takhle překvapeně,“ řekl.

Následně dovysvětlil, proč si v podstatě za rakovinu mohou lidé sami: „Dušek říkal, že ti lidé, kteří mají rakovinu, si o tom rozhodli sami, resp. že si za to mohou sami, ono je to do jisté míry pravda, protože rakovina je vlastně selhání naší nějaké surveillance, která by měla být zdravá, v každém z nás vznikají nádorové buňky. A proč u někoho najednou selže ten dozor a rakovina se začne projevovat, to je ta podstata. Proč imunita přestane dávat pozor? Protože je asi špatná, je tam nějaký problém té imunity třeba. A proč je ten problém? Tak se podívejme na toho člověka, jak žije. Žije nějakým způsobem nezdravě, a to je to, co jakoby chtěl pan Dušek říct,“ vysvětloval lékař.

A následně doplnil. „Samozřejmě že ti lidi umřít nechtějí. Když mám na sále kuřáky, nechtějí umřít, ale jejich styl života je vede k tomu, že spíše dříve umřou, když nežijete zdravě. To tělo chátrá tím spíše. A všichni víme, co je nezdravý životní styl. Ten pacient taky ví, že když spí čtyři hodiny denně, jen sedí na pohovce, kouká na televizi a nic nedělá, podvědomě to ví, že to nedělá dobře a pak se hrozně diví, že dostane rakovinu. To je přesně to, o čem mluvil pan Dušek, že ten člověk tomu jde vstříc, aniž by si to plně uvědomoval,“ podotkl Pollert.

Jako rizikový faktor vyzdvihl stres, který dnes trápí mnoho lidí. „Bylo by zdravé žít tak, aby měl člověk radost, aby měl životní pohodu, že má všeho dostatek, ale kdo tu má v naší republice všeho dostatek? Vždyť se podívejte, jak si všichni ti lidé stěžují. Bohatý je ten, kdo je spokojený s tím, co má, ten je bohatý. Takže třeba jenom ten stres, že stále něco nemáme, něco sháníme, potřebujeme něco kupovat... Ten stres je jeden z rizikových faktorů. Pokud jste úplně v pohodě, máte ze všeho radost, jste takový ten blázen, dalo by se říct, tak veselý blázen je asi zdravý člověk,“ pousmál se Pollert s poznámkou, že jen trochu přehání.

Obžerství, kouření, ateroskleróza, závislost na televizi a alkohol, to jsou podle Pollerta faktory rizikového chování lidí, kterým se zadělávají na nemoci. Není to ale zdaleka vše. Moderátor nadhodil i kokain, který proslavila brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS. „Drogy jsou podle mě berlička, člověk je unavený, tak si prostě vezme kokain nebo je přetažený v práci, tak si dá pivo, víno. Hodně lidí při stresu kouří a skutečně ta cigareta ten stres uvolní. Dalo by se říct, že v tomto smyslu je cigareta léčebná, ale je to berlička, a časem může způsobit třeba tu rakovinu plic. Mně nevadí, že lidé berou drogy, řeší tak stres, je to jejich styl života. Já jenom vím, co dělá heroin, co dělá hodně kouření, co dělá alkohol, co dělá pervitin, co dělají dlouhodobě psychoaktivní látky, a tak na to upozorním. Pokud to ale ty lidi berou dál, já je respektuji. A pokud s tím mají problém, jako třeba infarkt nebo endokarditida chlopně, tak jim pomůžeme,“ uvedl Pollert.

Má za zlé političce Vaňkové, že se nechala vyfotit s drogami? „Myslím si, že ona o tom vůbec nevěděla. Věděla, že bere kokain, ale nevěděla, že jí někdo fotí. Nevím, co je horší, ale říkám, že mi to nevadí. Třeba ho nebere, říká, že to byl nějaký prášek,“ uculoval se Pollert. „Dost mi na tom vadí, že ji někdo fotí, že to takhle použije mediálně, to je její soukromí. Někdo ji tam vyfotí, někdo to má několik let schované, někdo to vytáhne teď, kdy jsou tam nějaké kauzy s byty. Já si myslím, že ten kokain – a teď se nechci pouštět na tenký led, kdy bych obhajoval nějaké drogy, to nechci – myslím si, že daleko větší paseku dělá ve společnosti alkohol, jeho přemíra,“ míní lékař.

Má Pollert pocit, že žije v zemi, kde je svoboda slova? „Určitě si myslím, že řada věci, když se komentuje trochu jinak, než komentuje vláda nebo než je jakýsi celospolečenský konsenzus na něco, tak někteří lidi se to zdráhají komentovat, ať už to byl covid nebo je to válka na Ukrajině, energetika, kauza kolem dezinformací... Mám takový pocit, že když někdo zveřejňuje kritické názory na cokoli, tak se ta kritika daleko víc označuje spíš jako dezinformace než kritika. Pokud někdo vypadne z mainstreamu a kritizuje, tak se označuje automaticky za dezinformátora, teď za proputinovského dezoláta, takže je dehonestován a tímto způsobem jsou tyto názory zesměšňovány a odstraňovány z veřejných diskusí,“ všímá si.

Dotazován také byl Pollert na to, zda jako lékař uvěřil, že existuje více než dvě pohlaví: „Myslím si, že neexistuje. Jediné, co existuje – jak je teď móda – výměna pohlaví, ale mění se asi jenom design pohlaví. Člověk je geneticky vybaven buď jako muž, nebo jako žena, ale ne není to něco mezi. A jestli si nějaký člověk myslí, že je něco mezi, tak to si může jen myslet. Jestli si někdo myslí, že je jiný, tak to podle mě hraničí s rozdvojením osobnosti,“ sdělil svůj pohled na problematiku pohlaví lékař Lukáš Pollert.

