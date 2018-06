„Já vládě nevěřím, podepište naši stížnost.“ Jiří Čunek čelil tlaku, ať vystoupí proti Praze. Ta bere 3 a půlkrát víc na pacienta než jeho kraj

Podle senátora Valenty buď lidé v regionu přihlížejí vlastní skandální diskriminaci, nebo jsou neuvěřitelně zdraví. Na jednoho pacienta nemocnic ve Zlínském kraji totiž posílaly pojišťovny v průměru 8 771 Kč, v Praze to bylo 3,5krát více. Senátor kritizuje princip, jakým získávají jednotlivé nemocnice peníze od zdravotních pojišťoven. Úhradová vyhláška, podle které se řídí proplácení zdravotní péče, totiž podle dostupných statistik vážným způsobem diskriminuje pacienty z těch nejmenších krajů. V tomto smyslu se Ivo Valenta vyjádřil už několikrát a podat chce ústavní žalobu. Hovořil o tom i na zastupitelstvu Zlínského kraje.

„Chtěl bych požádat vás jako senátora a hejtmana a vás, radu a zastupitele, abyste v tomto byli nápomocni. Bude důležitá nejen síla senátorů. Pokud se přidá i Zlínský kraj, bude to mít velký význam. Měli bychom tento krok udělat a nečekat další roky, než k nápravě dojde,“ vyzval na pondělním zasedání krajského zastupitelstva.

Připouští, že ve větších městech jsou specializovaná pracoviště, ale rozdíl v úhradách je podle něj příliš velký. Není se tak co divit, že ve Zlínském kraji pak není dostatek peněz na kvalitní zdravotní péči, modernizaci nemocnic, přístroje nebo lepší platy pro lékaře, sestry a další personál.

Čunek: Jednat s vládou je rychlejší

Podle hejtmana a senátora Jiřího Čunka jsou dvě možnosti řešení. „Jako senátoři můžeme jít cestou ústavní stížnosti, podpora kraje může být pouze deklaratorní, ne faktická a právní, to je samozřejmě jasné,“ reagoval Čunek. Podání ústavní stížnosti je ale podle něj postup, který dlouho potrvá. Sám upřednostňuje vyjednávání s Babišovou vládou a odkázal i na skutečnost, že právě Zlínský kraj byl jedním z prvních, který premiér se svým kabinetem navštívil. Jednání už probíhají. „Do ledna příštího roku bychom chtěli mít na stole dohodu s vládou o tom, jak dojde k vyrovnávání,“ uvedl hejtman. „Pokud by vláda nezareagovala, pak by přišla na řadu ústavní stížnost,“ dodal.

Informaci o plánu svého postupu zveřejnil i na svém Facebooku: „Obyvatelé různých krajů čerpají na zdravotní péči různé částky. Rozdíly jsou v miliardách, na úrovni péče v nemocnicích je to určitě vidět. Požádám proto premiéra a vládu, aby přestaly politické tlaky a zasahování do práce zdravotních pojišťoven, které jsou zodpovědné za zajištění místní a časové dostupnosti péče.“

To už tady bylo. O narovnání se snažilo několik vlád…

K debatě na toto téma se na pondělním zastupitelstvu přidal i krajský zastupitel a neurochirurg Michal Filip. „O narovnání se snažilo několik vlád, nikdy se to nepodařilo zásadně,“ upozornil s tím, že doufá, že teď se situace změní. „Nedostatek financí je pro Zlínský kraj děsivý, je to vidět v péči. Začíná být nedostatková základní péče, na kterou jsou občané zvyklí,“ varoval.

Reagoval také senátor Valenta: „Kdo ví, jestli nějaká vláda vznikne, jestli dostane důvěru a jestli vydrží půl roku… Větší důvěru mám k ústavní stížnosti. Myslím si, že vždycky i v minulosti, když existovalo nějaké rozhodnutí Ústavního soudu, byl vytvořen i tlak na vládu. Žaloba už je připravená, máme tu pět senátorů v kraji, a to je dobrý základ. Myslím, že bychom mohli dosáhnout toho, co chceme.“

Senátor Čunek nakonec připustil, že svůj podpis přidá, ale trval si na svém: „Nemám problém to podepsat, ale naše řešení je podstatně rychlejší. Možná jako zdvihnutý hrozící prst to může být,“ dodal k ústavní stížnosti.

„Mně se odpověď nelíbila, jestliže začne říkat, že se blíží komunální volby, a je to politikaření, to přece není pravda. On byl ve funkci senátora dlouho, musí vědět, že se musí něco udělat,“ reagoval senátor Valenta na pochybnosti, které na zastupitelstvu od Čunka také zazněly. „Už nevěřím ani vládě, která důvěru nemá, a proto jsem odpověděl, že půjdu směrem k ústavní stížnosti,“ potvrdil. Ocenil také, že se celá záležitost bude řešit i na vládní úrovni. Senátor už začal spolupracovat s právní kanceláří a připravuje podnět k Ústavnímu soudu, který by tak měl komplexně posoudit legislativu v oblasti zdravotnictví.

autor: Daniela Černá