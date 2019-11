„Jak se ze mě stal ruský šváb.“ Ekonom o EU a cenzuře. A pozor: Krize už prý je

Bobošíková Pikoru představila jako obhájce svobody a otce šesti dětí, které má s jedinou ženou – s ekonomkou Markétou Šichtařovou. Poté se ho zeptala na ekonomickou situaci u nás a v Německu.

Německá ekonomika momentálně neprožívá své nejlepší dny, ale na ekonomice české, která je s německou úzce provázaná, to zatím není tolik poznat, ale Pikora už vidí první problémy. Zdá se mu, že krize už je vlastně tady. „Všichni se ptají, kdy bude ta krize, ale ona tady vlastně už je,“ pravil Pikora s tím, že řada firem přežívá jen proto, že si u bank může levně půjčovat peníze. „Zhruba 13 procent firem by za normálních podmínek už zbankrotovalo,“ uvedl Pikora. Česká ekonomika tedy do jisté míry šlape díky dopingu levných úvěrů.

V této situaci považuje doslova za šílená nápad ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, která se snaží minimální mzdu dostat až na hladinu 60 procent průměrné mzdy. „(To je) šílený socialistický populismus, úplně katastrofa. Pro mě jako pro pravicového ekonoma je to naprosto nepřijatelné, nemyslitelné. Vůbec nepovažuji za nutné mít nějaký koncept minimální mzdy,“ zdůraznil.

Pokud ministryně tvrdí, že má minimální mzda dosáhnout 60 procent mzdy průměrné, měla by vzít také v potaz, že se výše platu liší v Praze od výše platů v Pardubicích nebo v Aši. Přísně vzato by tedy i minimální mzda měla být v těchto městech rozdílná. Pokud toto ministryně nezohlední, dostane v Karlových Varech minimální mzdu nesmyslně vysoko a v Praze moc nízko.

Vedlejším efektem zvyšování minimální mzdy budou úvahy majitelů firem, že své podniky přesunou např. do Turecka nebo nahradí čím dál dražší české pracovníky několik robotů.

To se na jednu stranu může jevit jako problém. Jenže krizi lze chápat také jako příležitost. V krizi mohou např. klesnout ceny bytů, mohou se objevit nové investiční příležitosti. Díky robotizaci sice mohu přijít někteří lidé o práci, ale současně mohou vzniknout zcela nové pracovní pozice. Před pár desítkami let jsme také neznali profesi lyžařského instruktora a dnes je to poměrně běžné povolání. V budoucnu se objeví zase jiné profese.

Pár slov poznamenal také na konto snah regulovat příspěvky na Facebooku. „Já jsem třeba sám byl svědkem toho, že Facebook porušil zákony této země, konkrétně listovní tajemství, když na mě uvalil ban za něco, co jsem posílal Messengerem,“ uvedl Pikora. „To považuji za naprosto šílené. Když píšu něco, co není v rozporu s českými zákony, tak to má Facebook respektovat,“ žádal ve vysílání Pikora s dovětkem, že by moha existovat instituce, která bude dohlížet na to, aby tito giganti dodržovali zákony.

Ve druhé polovině rozhovoru konstatoval, že by český stát měl více podporovat rodinu. Dnes je to totiž tak, že když on jako otec přijde do zoo, vidí, že se na něj nevztahuje rodinné vstupné, protože to platí jen pro dvě děti, a nikoli pro šest, jako kdyby rodina se šesti dětmi nebyla rodinou, ale spíše „množírnou“.

Prozradil také, proč je označován za ruského agenta. Prý je to proto, že odmítá v České republice přijmout euro. Ještě před pár lety to podle Pikory fungovalo tak, že se nesnášely argumenty pro a proti přijetí eura, ale dnes už je to jinak.

„Dneska se to smrsklo na něco, jako když nejste pro euro, tak jste pro (ruského prezidenta Vladimira) Putina. A to je něco, proti čemu je těžko argumentovat. Šílený,“ kroutil před kamerami hlavou Pikora. „Tomu nerozumím. Spousta lidí si asi myslí, že ve chvíli, kdy nějaká země má euro, tak najednou je naprosto nedobytná Ruskem, což je naprosto naivní. Jestli si někdo myslí, že Pobaltí nemůže být dobyto Ruskem, tak je ale úplně jedno, jestli tam je euro nebo jiná měna. Ve chvíli, kdy tam vtrhnou tanky, tak to žádnou zemi nikterak neochrání. Ale ve chvíli, kdy já řeknu, že já nechci euro, tak jsem rusý šváb, jsem persona non grata a přestávají chodit nabídky ‚pojďte s námi udělat rozhovor‘,“ pokračoval Pikora.

Nakonec si posteskl nad tím, že klesá úroveň vzdělání v Evropě a vysokou školu má každý druhý „jouda“. Nemalá část mladých lidí si prý navíc neváží svobody a nevadí jim nové a nové regulace, které se na ně valí.

