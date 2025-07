„Jakešova pomsta.“ Vyklouzlo po spojení Maláčové s Konečnou

Uskupení STAČILO! veřejně potvrdilo, že část sociálních demokratů se objeví na kandidátních listinách nového politického sdružení.

Dlouholetý komentátor deníku Právo Alexandr Mitrofanov nešetřil kritikou. Vrátil se až do časů Milouše Jakeše.

„Komunisté v demokratickém Česku si hrají s členy SOCDEM jako s loutkami, které jsou zcela v jejich moci. Zdraví tak Milouše Jakeše, který se dočkal pomsty za listopad 1989, byť posmrtně,“ poznamenal v pár větách na sociální síti X.

Komunisté v demokratickém Česku si hrají s členy SOCDEM jako s loutkami, které jsou zcela v jejich moci.

Josef Kopecký ze serveru iDNES.cz oznámil, že bývalý předseda SOCDEM Michal Šmarda se chystá naplnit to, co v minulosti sliboval.

„Bývalý předseda sociální demokracie Michal Šmarda považuje spojenectví sociálních demokratů se STAČILO! za historickou chybu. Potvrdil to, co už dříve řekl v rozhovoru pro iDNES.cz, v srpnu nezaplatí členský příspěvek a skončí v SOCDEM,“ napsal Kopecký.

Podobně nekompromisní byl také bývalý starosta Prahy 22 za STAN Vojtěch Zelenka.

„Bohumil Laušman, Josef Veverka, Zdeněk Peška nebo Vojtěch Dundr. Ti všichni se jako sociální demokraté, které zabil komunistický režim, musejí nyní obracet v hrobě z toho, co předvádí Jana Maláčová a Lubomír Zaorálek. S vidinou pěti zlatých se nechali napsat na kandidátku STAČILO!. Odporné!“ napsal.

Padla i poznámka naznačující, že tímto krokem přišli sociální demokraté o poslední voliče. „Setkání všech sociálních demokratů, kteří budou volit sociální demokraty na kandidátce STAČILO!“ zaznělo k fotografii tří osob s Janou Maláčovou v popředí.

Našli se však i lidé, kteří zapojení sociálních demokratů a politiků ze STAČILO! přivítali.

Šéfredaktor MF Dnes už před časem označil toto spojení za jedinou cestu k přežití sociální demokracie.

„Je to jediné správné rozhodnutí, které mohli ve vedení sociální demokracie udělat, protože bez nějakého spojení s někým silnějším se sociální demokracie neměla šanci dostat do sněmovny. Myslím si, že její pohřeb by nastal opravdu ve chvíli, kdy by ve sněmovně nebyla. Tohle je to maximum, kterého jsou v tuhle chvíli schopni dosáhnout,“ poznamenal Plesl.

Expředseda SOCDEM Jiří Paroubek dal také najevo, že v tomto spojení vidí určitou naději pro sociální demokraty. Konstatoval, že těch, kteří ze SOCDEM kvůli tomuto spojení odcházejí, či odejdou, není velká škoda. „Především bych to neodsuzoval,“ zdůraznil.

